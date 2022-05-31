PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cenaze töreni!

CHP zihniyeti olsa sayılar çeşit çeşit olurdu! Biri 500 bin, diğeri 491 bin 999 derdi! Millet İttifakı da öyle… Ortak etkinlik düzenleseler örneğin. 6 parti var! En az 6 farklı katılım sayısı çıkmazsa ne olayım!

AKP ve Cumhur İttifakı öyle mi ya… Mesela, pazar günü büyük bir cenaze töreni vardı! Memleketin her köşesinden, köylerden, devlet dairelerinden, okullardan, şirketlerden akın akın insan getirildi son görev için!

Sarayın Sayı Sayma Operasyon Birimi tek tek sayıp törene katılanların kesin sayısını buldu! İktidara yakın medya organlarında tek bir sayı: 560 bin! Ne bir eksik, ne bir fazla… (Salladım ama, sahi sarayda böyle bir birim kurulmuş olabilir mi?)

Muharrem İnce'nin kulakları çınlasın, adam sistemi kurmuş arkadaş! Anlatılanlara, yazılanlara bakınca bu ‘sistemin' 4 ana nedeni var!

Bir… Tek adam yönetimi.

İki… Sayı sayma işinin tek elden yapılması!

Üç… Düzenlenen her etkinlik işinin emir komuta zincirinde ve ‘Etkinliğe katıl! Katılmazsan, olacaklara ister katıııl, ister katılma…' kararlılığında planlanması.

Dört… Etkinliğe katılanların ‘babam sağolsun' şeklinde devlet baba olanakları ile kiralanan binlerce otobüsle, devletin trenleriyle, ek seferler düzenlenip devletin ‘U' metrolarıyla, sizin bizim kesemizden tutulan servislerle, bilet paralarını ödediğimiz uçaklarla, vapurlarla, teknelerle taşınması…

Dev organizasyonu planlayan akıl, kesin sayıyı verir elbette…

Bence, rakip Millet İttifakı'nı ezmemek için efendilik yapıp cenazeye katılanları 560 bin kişi ile sınırlamışlar… Yoksa gerçek rakam, ohooo!

***

Bu kadar kara mizah yeter, cenazeye gelelim! O kalabalıklar akın akın hangi cenaze törenine taşındı? İşin ucu ölmüşlerimizden, yeni doğmuşlarımıza kadar bize dokunduğu için bir bakıma hepimizin!

Hepimize ait olan Atatürk Havalimanı'nın cenaze töreni vardı pazar günü! Tören alanına kadar beraberce yürüyenler, 9 milyar euronun toprağa gömülmesine tanıklık etti.

Ulaşım uzmanı Prof. Dr. Haluk Gerçek, yıkılıp bahçeye çevrilme kararı alınan Atatürk Havalimanı'nın mezarı kazılmadan önce ekonomik kaybını hesapladı.

Kapatıldığı yıl 64.1 milyon yolcu sayısı ile dünyanın en büyüklerinden biri olan havalimanının 2017'deki değeri 3.6 milyar euro idi! Gerçek'e göre havalimanının kapatılması; piyasa değeri, inşaat ve yatırım olarak memleketin kayıp hanesine 8.4 milyar euroluk zarar yazdı! Bu zarara havalimanı çevresindeki otel ve ticari işletmelerin 580 milyon euro civarındaki kayıpları da eklenince toplam tahmini rakam 9 milyar euro!

Atatürk Havalimanı'ndan ekmek yiyen yaklaşık 15 bin kişinin durumu hesaba dahil değil üstelik…

Milletin emeği, göz nuru Atatürk Havalimanı'nın cenaze töreninde, ağaçlar dikilirken yıkılıp bahçeye çevrilecek pistlere, bu 9 milyar euroluk yıkıma buz gibi ayranlarını içerken tanıklık edenler neler hissetti acaba?

Bir burukluk… Suçluluk… Pişmanlık… Benim ne işim var ulan buralarda hali… Senden sonra çocuğuna bırakmayı düşündüğün; çok da işine yarayan baba yadigarı, anne mirası değerli bir eşyayı kaybetmiş insan üzüntüsü… Çocuğuna, torununa verecek yanıt bulamama sıkıntısı… Gördüğü kabustan ter içinde uyanma hali…

Yoksa, tavernada tabak kıranlar gibi şangırtılar, can kırıklıkları arasında huzur mu buldular?

İnsan olan, ciddi ciddi merak ediyor doğrusu!