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CHP generalleri Teğmen Çelebi’ye bi de böyle bakın

Balkan Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. Osmanlı yenilince ailesiyle İstanbul'a göçtü. Öğretmen olduğu için Aydın'a tayin edildi.

İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İstanbul hükümeti tarafından yatılı öğrencilerle birlikte İstanbul'a gelmesi emredildiğinde, emri dinlemedi!

Aydın'ın işgal edilmesi üzerine direnişe geçen kuvvetlerin içinde yer aldı. Çarpışmalara katıldı.

1925 yılında TBMM'deki törende göğsüne İstiklal Madalyası takıldı.

1. ve 2. dönem TBMM'de CHP milletvekili olarak görev yaptı.

Menteşe Mebusu Gümilcineli Özbek Oğullarından Esad (İleri) Efendi, ölümüne dek memlekete hizmet etmeyi sürdürdü.

Amatörce yaptığı derlemeleri, Atatürk'ün Türk diline verdiği önem doğrultusunda Türk Dilinde Darb-ı Meseller ismiyle bir kitapta topladı. Kitap 1925'te İzmir'de Aheng Matbaası'nda basıldı. Esad Efendi halk argosundan atasözlerine kadar yüzlerce deyişin günümüze ulaşmasını sağlayan cephelerin ve dilimizin kahramanlarından.

21. Yüzyıl sonunda bile cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır diyorsak ya da ele verir telkini, kendi yutar salkımı lafı unutulmayıp bizi bize şahane anlatıyorsa hala, bunu onun derlediği kitaba borçluyuz.

‘Atasözü başlığı' altında ilk kez CHP Milletvekili Esad İleri'nin derlemesinde gördüğümüz Ele verir telkini, kendi yutar salkımı sözü bugün ve rastlantıya bakın ki CHP'de olanlara cuk oturuyor!

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AKP ve MHP, tartışmalara neden olan Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik için çalışma başlatmıştı. Konu CHP Parti Meclisi'nde de gündeme geldi. Sızan bilgiye göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat vererek, “Biz de yeni bir yasa önerisi hazırlayalım. Çalışmanın temeli, milletin vekilini millet seçmeli olsun” demişti.

Çoğulcu demokrasi açısından şahaneydi! Güzel tepkiler gelince, dört gün sonra TBMM'de grubuna şöyle seslendi Kılıçdaroğlu: “Darbecilerin getirdiği kanunu değiştirelim, demokratik seçim olsun. Yüzde 1 oy alan siyasi partinin en azından genel başkanı Meclis'e gelsin, konuşsun. Milletin kürsüsü değil mi? Milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçsin!”

Salon alkıştan yıkıldı… Çünkü, memleketin büyük küçük tüm partilerinde vekil mekil işleri liderin iki dudağı arasındaydı.

Kürsüden söylenen sözler güzeldi, fakat olanlar daha değişikti CHP'de!

Misal İzmir… CHP'nin 120 binin üzerinde üyesi vardı. Son genel seçimler öncesi ‘kimler milletvekili olsun' diye ön seçim yapıldı. 35 bin kadar katılım oldu. Üyeler tanıdıkları, bildikleri, dert olduğunda yanlarında buldukları, tuttuğunu koparacağına inandıkları isimler arasından birinci Kılıçdaroğlu, ikinci Mustafa Balbay, üçüncü Atila Sertel diyerek tabandaki liyakat sıralamasını genel merkezin önüne koydu.

Ne güzel sistem; hem demokratik, hem adaletli, hem liyakate uygun!

Bu listeyi alan genel merkez şunu yaptı sonra. Kontenjan gönderdi İzmir'e!

Genel merkez kontenjanlarından biri, Ergenekon kumpasıyla 41 ay zindanda tutulan Teğmen Mehmet Ali Çelebi'ydi… İzmir'de ‘rahat' seçilecek bir sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Beklendiği gibi oldu, seçildi ve TBMM'de Ergenekon'un savcısıyım diyenlerin karşısına dikilme fırsatı yakaladı.

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Bugünlerde hem CE HA PE hem de partiye akıl verenler onu, Teğmen Mehmet Ali Çelebi'yi konuşuyor. Kimi ona, fırıldak diyor, kimi dönek, kimi de hain!

Neymiş, Teğmen CHP'den ayrılmış… CHP'yi suçlayan konuşmalar yapıyormuş… CHP'ye ve davaya ihanet etmiş! Ve hatta çok yakında bir zamanlar kendisini zindana tıkanlarla birlik olup Ergenekon'un savcısıyım diyenlere, AKP'ye katılacakmış!

Memlekette özgürlük var! İsteyen istediği yöne döner. İsterse fırıl fırıl döner, isterse takla atar, isterse millet bahçesinde yatıp yuvarlanır sana ne?

Teğmen'e şarlayacağına şapkanı önüne koy bi düşün! İzmir'de binlerce CHP üyesi yaptığı listeye Teğmen'i koydu mu?

Listeye bakıp ne yaptın peki? Kontenjandan tavşan çıkardın!

İstiklal Madalyalı, halkın seçip 1. ve 2. Meclis'e gönderdiği CHP Milletvekili Esad Efendi'nin Türk Dilinde Darb-ı Meseller adlı derlemesinde CHP generallerine uyan bir atasözü daha var… Belki avuçlarının içine yazar, başkasına kızmadan önce bakıp ders alırlar…

Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış!