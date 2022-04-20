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Cumhur Market!

Üç beş gündür Bülent Arınç'ın sözleri konuşuluyor…

“Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan, 2 kilo et kaç para biliyor musun sen” diyerek, uzayda yaşayan AKP'lileri rezil etti!

AKP genel başkanından, kendisine ‘ulan' denilenden okkalı yanıt beklendi, ama tık yok! Çünkü gerçekler karşısında AKP'de taktik değişmez… Havaya bakıp ıslık çalarlar!

Arınç'ın ulan falan demesinin yanında kızım sana söylüyorum, liderim sen anla şeklinde verdiği ve aslında çok mühim bir mesaj vardı, arada kaynadı.

Mesajın ucu bir yıl önceye dayanıyor…

Erdoğan 24 Şubat 2021'de piyasayı alt üst etmekle suçladığı 5 zincir marketle ve artan fiyatlarla mücadele formülünü iftiharla açıklamıştı: “180 olan Tarım Kredi Marketi sayısının 500'e çıkarılması için talimat verdim!”

Market sayısı 500 oldu ama fiyatlar düşmedi, tersine uçtu!

Erdoğan 3 Ekim 2021'de bu kez yeni bir hamle yaptı! Evinin yakınındaki Tarım Kredi Market'e gitti bin liralık bisküvi, kraker, gofret gibi temel gıda ürünleriyle doldurdu market arabasını! Çıkışta gazetecilere, “Tarım Kredi Marketi fiyatlar noktasında gayet uygun” dedi ve ekledi: “Fiyatları düşürmek için 1000 market açılması talimatını verdim!”

Bini geçti… 1008'nci Tarım Kredi Market Diyarbakır Bağlar'da, Nevruz Market adıyla açıldı.

1008 markette raflar dolu, maşallah fiyatlar yerindeydi! Bu marketlerde işler nasıl yürüyor acaba diye baktım.. Bir kanun, bir de kanun hükmünde kararname çıkarıp, Tarım Kredi Kooperatiflerini, marketleri, yönetimi, denetimi falan komple Tarım Bakanlığı'na bağlamışlar!

Yani devletin… Devlet de bizim olduğuna göre, milletin!

Millet Market diyeceğim, 6'lı masa akla gelecek; olmaz… Cumhur Market daha uygun düşer! Cumhur Market'in resmi internet sayfasında göz yaşartan bir bölüm var… Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz ve kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla satışa sunuyoruz!

Öyle mi peki?

Oradan alış veriş eden yurttaşlar farklı düşünüyor sanırım!

* Et ve Süt Kurumu'nun ürünlerini satıyorlar. Kıyma orada 88'e düşmesine rağmen Tarım Kredi'de hala 107, kuşbaşı 90 yerine 144 liradan satılıyor. Kimse denetlemiyor mu?

* Sebze fiyatları diğer marketlerle aynı. 2 litre ayçiçek yağı marketlerden daha pahalı.

* Tarım Kredi Market'ten tereyağı aldım. Raf fiyatı 89 lira, kasada 98 lira aldılar!

* Sayın Cumhurbaşkanımızın iftihar ile duyurduğu tarım kredi marketleri maalesef yine halkın dışında kurumların depolarını dolduruyor. İndirimli şeker geliyor, kurumlar kamyonla alıyor. Biz gidince kalmadı deniyor. Halkın marketi olmaktan çıkmış. CİMER ve BİMER'e de yazacağım.

* Tarım Kredi marketinde 11 Nisan'a kadar 18.45 olan 400 gram kakaolu fındık kreması şimdi 25.90'a satılıyor! Yüzde 40 zam nereden çıktı?

Dün baktım, Tarım Kredi Marketleri ile ilgili ŞikayetVar adlı sitede çoğu yüksek fiyatlarla ilgili 381 şikayet vardı! CİMER'e BİMER'e yazılanları tabi görmedim.

***

Yurttaş şikayetlerinden, Arınç'ın mesajındaki şikayete geleyim! AKP'nin abisinden aynen aktarıyorum…

“Üç market var. Onlar şunu yapıyor, bunu yapıyor deniyor. Ben bu market sahiplerini tanırım. Hepsi dindar, aklı başında ve AK Partili insanlardır! Hepsi öz kardeşleri gibi Tayyip Bey'i severler! Onlarla konuşuyorum, Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz diyorum. Başkanım, Türkiye'deki bütün marketlerde fiyatlar birbirine yakındır. İş tedarikte. Kaça aldığınız önemli? Biri dedi ki, benim 60 bin çalışanım, 11 bin mağazam var… Ben bu insanlara istihdam sağlıyorum, vergilerini veriyorum, vergimi ödüyorum. Ama mesela, Tarım Kredi Marketleri'nin kirasını kim veriyor? Çalışanlarının parasını kim ödüyor? Devlet!”

AKP'li zincir marketin sahibi Arınç üzerinden şunu diyor yani…

Her şeyini, kiralarını, çalışanlarının maaşlarını, elektriğini, suyunu, doğalgazını, vergisini milletin ödediği 1008 mağazada sen bile fiyatları indiremiyorsun. Fakat bana, ucuza sat diyorsun! Senin yapamadığını bu kardeşin nasıl yapsın?

“Bu ülkede o yok, bu yok diyenlere kapak olsun diyorum” diyen, kağıt üzerinde 1008 marketin sahibi görünen son tarım bakanı Vahit Kirişçi gibi yapıp bitireyim; indirilemeyen Cumhur Market fiyatları kapak olsun!