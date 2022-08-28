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Diyanetin başına daha ne yazayım?

Hazır bugünün imamları ve hatipleri gündemde, dün Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden yürüyüp bu memleketin temeline harç koyanlara selam durayım dedim…

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Ali Sabri Efendi… Ordu müftüsüydü, Milli Mücadele'de ulusal hareketin yanında yer aldı. Bu yüzden uyduruk gerekçelerle Milli Mücadele karşıtı olan Trabzon Valisi Galip Bey tarafından görevden alındı. O tınmadı, kurtuluş için çalıştı.

Müftü Hafız Ahmet İlhami Efendi… Ordu Müftü Vekiliydi. Vali tarafından görevinden alınan Ali Sabri Efendi'nin yerine atandı. Ancak o da Milli Mücadele için çalışıyordu! Öncülüğünde mitingler düzenlendi, ilgili makamlara protesto telgrafları çekildi. İzmir'in işgalini protesto eden zehir zemberek bir telgraf çekildi mesela. Halkı Milli Mücadele yanına çekmek için canla başla çalıştı. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın yıkıcı fetvalarına karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi önderliğinde hazırlanan Ankara Fetvası'na imza atması, yöre insanı üzerinde çok etkili oldu. Ordu'lu gençler onun önderliğinde 1919'da Ordu İnkılab-ı İçtimai Kulübü'nü kurdu.

Müftü Yusuf Ziyaeddin Işık… Ordu'dan eğitim için İstanbul'a gitmişti. Dünya savaşı çıktı, askere koştu cephelerde savaştı. Kurtuluş Savaşı'na katıldı, vuruştu… Savaş bitti Ordu'ya dönüp öğretmenlik yaptı. Emekliliğinde müftülük sınavına girdi! Kazandı, Ordu Müftüsü oldu.

Vaiz Osman Nuri… Öğrenimini İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde yaptı. Dünya savaşı çıkınca yedek subay olarak Çanakkale'de, Sina'da vuruştu. Ordu'ya dönüp öğretmenlik yaptı. 1924'te medreselerin kapanması üzerine vaizliğe atandı. Ordu halkının Milli Mücadele'ye katılımı ve bilinçlendirilmesinde üstün hizmetleri oldu.

Müderris Ahmet Efendi Ordu Aybastı'da, Müftü Mehmet Sait Issı başta Fatsa Ordu genelinde, Müderris Ahmet Refik Efendi Ordu'nun her karışında, Müftü İsmail Resmi Satır Ünye'de, Müderris Vaiz Halil Hilmi Efendi Perşembe'de, İbrahim Hakkı Efendi Ünye'de, Müftü Mehmet Okurgan Fatsa'da, Ali Kavuncu Ordu'da kelle koltukta Milli Mücadele için çok önemli hizmetler verdiler.

Müdafa-i Hulkuk Cemiyeti'nin şubelerinin kuruluşlarında ve faaliyetlerinde görev aldılar.

Hasan Haydar Hakkı Efendi… Medrese eğitimi aldı. Ordu Şer'iyye mahkemesinde başkatiplik yaptı. Ordu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesiydi, Erzurum Kongresi'nde Ordu'yu temsil etti!

Kastamat Köyü İmam Hatibi İsmail Mutlu… Medrese eğitimi aldı. Kastamat Köyü'nde imam hatiplik yaptı. Kurtuluş Savaşı başlayınca cepheye koştu! Garp Cephesi'nde Yunanlılarla vuruştu. Afyonkarahisar Tınaztepe'de yaralandı, gazi oldu.

Göbü Köyü İmam Hatibi Yakup Mutlu… Ünye'de Sadullah Bey Medresesi'nde eğitim aldı. Göbü Küyü imam hatibi olarak ünlendi. Kurtuluş Savaşı başlayınca o da cepheye koştu, yaralandı gazi oldu, şehit olamadım diye üzüldü!

Müderris Abdülhamit Sarıhan… Ünye Sadullah Bey Medresesi'nde okudu. Fatsa'da müderrislik yaptı, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Milli Mücadele'nin ilk günlerinden itibaren halkı aydınlattı, Kuva-yi Milliye'nin maddi manevi desteklenmesinde büyük yararlılıklar gösterdi. Kendisine bu yüzden İstiklal Madalyası verildi! Mustafa Kemal Atatürk ona bizzat telgraf çekti, armağan olarak Türk Bayrağı gönderdi.

Telgrafta şu bilgi yazılıydı: Bayrak, özel bir torba içindedir. Torbada, bayrağın eskime olasılığına karşı onarım için yedek bir iplik yumağı da bulunmaktadır!

Abdülhamit Efendi'nin oğlu Ali Atıf Sarıhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün telgrafını çok uzun yıllar cüzdanında taşıdı. Atatürk'ün armağanı Türk Bayrağı Beyceli Köyü'ndeki evinde özel kılıfında korundu, asker uğurlama ve karşılamalarında çıkarılıp köy halkı tarafından kullanıldı.

Müftü Nuri Yazlık… Mesudiye Medresesi'ni bitirdi. Yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Çarpışırken teğmenliğe yükseldi. Savaş bitti Ordu'ya döndü. Kurtuluş Savaşı ile orduya katıldı. Cephelerde vuruştu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Ordu'ya döndü, 1950'de Mesudiye Müftüsü oldu.

Halil Sıtkı Kumru… Fatsalıydı. Medrese eğitiminin ardından İstanbul'da 6 yıl öğrenim görüp Fatsa'da öğretmenliğe başladı. Milli Mücadele için çok çalıştı. Ordu Genel Meclis üyeliği yaptı. TBMM'nin ikinci dönem seçimlerine katıldı, Ordu Milletvekili oldu. Meclis'te bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması için çalışan Umuru Diyaniye ve İrşad Komisyonu'nda görev aldı!

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Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu ve Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli'nin araştırma makalesinden aldım bu değerli bilgileri. Makalenin başlığı şöyle: Milli Mücadele'de Ordu Sancağı Din Adamları!

Kolay değildi kurtuluş için yaptıkları… Bir değil, bin tehlike vardı! Ordu ve çevresinde mesela Rumlar, merkezi Trabzon olmak üzere Pontus Rum devletini kurmak için dış güçlerden aldıkları destekle kan kusturuyordu!

Ordulular ve ellerini değil başlarını taşın altına koyan bu din adamları insan üstü bir mücadeleyi su içer gibi yaparken kimi Ordu'da köy köy dolaşıp Milli Mücadeleyi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptıklarını, başarmak istediklerini anlattı millete. Kimi çoraptan çamaşıra, battaniyeden paraya yardım topladı yoktan var edilen Türk Ordusu'na. Kimi de bizzat cephede vuruştu.

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Bu kahraman din adamlarımızı niye mi yazdım şimdi?

Diyanet İşleri başkanı belki biraz utanır diye!

Çünkü, Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ordulu! 17 Eylül 2017 yılından bu yana Diyanet'in başında…

Ve onun yönetimindeki Diyanet, son 6 yıldır sürekli ve de nedeni bilinmez bir ısrarla bu memleketi karanlıktan çekip alan, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve hatta camilerde okunan ezanın bile kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayıyor!

En son 26 Ağustos cuma günü, ki Büyük Taarruzun 100. yıldönümüydü! Ordulu Ali Erbaş yönetimindeki Diyanet'in Cuma hutbesinde büyük kurtarıcımız, Diyanet İşleri'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yoktu yine!