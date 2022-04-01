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Durum gayet NEET! Yarın çok geç olacak

“Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama asıl 800 binin üzerinde! İki kişiden biri Suriyeli. Doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Doğan her 4 bebekten 3'ü Suriyeli. Böyle giderse 12 yıl sonra belediye başkanı Suriyeli!”

Dert yanmıştı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

Allah'ın bildiğiydi… Üstelik sadece Hatay değil, başta İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Adana olmak üzere memleketin tamamı için düşündürücü bir durumdu…

Misafirler 2011'de gelmeye başladı. Ekim 2012'de sayı 100 bini geçti. Sonra durmadı… Hep geldiler ve kaldılar! Doğrusu çok ince düşünceliydik… Erdoğan 2019'da, “110 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verdik. Diğerleri için de vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız. Niye? Çünkü bu insanlar ülkemde kaçak göçek yaşamasın. Rahatlıkla işini bulsun, çalışsın” dedi!

Suriyeliler'in sayısı 4 milyon mu, 5 milyon mu, daha mı fazla? Kimse bilmiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı bir rapor hazırladı, bazı sayılar verdi.

Bu tabloya göre büyük bir meselesi var Türkiye'nin!

Rahmet istedi, Tuncel Kurtiz gibi söyleyelim… Mesele şu fakir milletin kıt kaynaklarını paylaşması değil; cehalet yeğen, cehalet!

Milli Eğitim Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanlığı, yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin 2022 raporu hazırladı… Eğitim çağında olan 1 milyon 124 bin Suriyeli çocuğun yüzde 35'i hiç eğitim görmüyor, yani ‘resmi' sayıya göre 393 bin 547 çocuk! İlkokul çağındaki 417 bin Suriyeli çocuğun yüzde 75'i okula gidiyor… Ya kalan yüzde 25?

169 bin nüfuslu Artvin, 95 bin nüfuslu Ardahan, 85 bin nüfuslu Bayburt, 83 bin nüfuslu Tunceli'nin toplamı kadar Suriyeli çocuk, okul yüzü görmeden büyüyor aramızda, Türkiye'de!

Tek sorun, okul yüzü görmeyen yüz binlerce Suriyeli çocuk mu peki?

Deveye sormuşlar boynun neden eğri… Neremiz doğru ki!

6-17 yaş arasındaki 743 bin 932 Türk çocuğu okula gitmiyor! Oğlanlar ekonomik, kız çocukları ailevi nedenlerle okula gidemiyor!

Okul dışında kalan çocuk sayısının en fazla olduğu yaş grubu 14-17… Bu yaşlardaki her 10 Türk çocuğundan biri, toplamda 457 binden fazla… bir okul sistemine kayıtlı değil!

2016-17 verilerine göre, 1 milyon 973 bin 874 çocuğumuz eğitim dışında kaldı!

Derin Yoksulluk Ağı, 2020'de İstanbul'da ‘derin yoksulluk yaşanan' hanelerde anket yaptı. Salgın öncesinde okula giden çocukların yüzde 11.3'ü yeni dönemde okula devam edemeyecek!

2020'de 350 bin liseli okulu terk etti!

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'ne göre 2022 yılı Türkiyesi'nde 15-24 yaş arasındakilerin 3 milyon 649 bini NEET durumunda! Not in Employment, Education or Training… Yani, ne eğitimde ne istihdamda!

2017 yılından beri bu gençlere Ev Genci deniyor!

Esad kırmızı dipli mumla davet etse de artık buradan gitmeyecek milyonlar, onların okul yüzü görmeyen yüzbinlerce çocuğu… Ve bizim okulun kapısından geçemeyen, liseyi terk eden yüzbinlerce çocuğumuz, gencimiz; ne eğitimde ne istihdamda olmayan, su buharı gibi varlığı bilinen ancak ortada görünmeyen milyonlarca Türk genci…

Yarın, şiddetli yağmur yağmaya başladığında ne olacak peki?

Gayet NEET… İş işten geçmiş, çok geç olacak…