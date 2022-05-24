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Elin tweeti torba değil ki büzesin!

Parti işlerinden ve siyaset yapıyorum ayakları ile ‘sözde halka hizmeti' meslek haline getirenlerden oldum olası uzak dursam da, Türkiye'de yaşamın her anında varlar! Baktım kaçamıyorum, ayrıştırmaya başladım! Ekşilerle işim olmaz, sadece eğlenceli olanlarını izliyorum…

Misal rahmetli Kamer Genç, “Çiçek sulamaya gitmiştim” örneğinde olduğu gibi hem düşündürüyor hem güldürüyordu. Rahmetli Kemal Unakıtan'ın, “Babalar gibi satarım” repliğini daima anımsarım! Memleketin son başbakanı Binali Yıldırım da öyle. Yapıp ettiklerini bilemem de, ‘bulut sistemi konuşması' mizahın nirvanasıdır benim için.

Dört ayrı Erdoğan hükümetinde adalet bakanlığı yapan, 29 Ocak'ta beşinci defa aynı koltuğa oturtulan Bekir Bozdağ'ı da bir metni kağıttan okurken, “Afedersiniz bırakın lan…” deyip sürdürdüğü şakacılığından tanır, dur bakalım bugün hangi espriyi patlatacak şeklinde merakla izlerim!

Bozdağ 2016'da bir gün yine adalet bakanıydı… Twitter'da 2012-2013 yıllarında Fethullah Gülen ile ilgili hem yazdığı hem de attığı tweetler dolaşmaya başladı sosyal medyada. Sakin mizacına rağmen sert tepki gösterdi, şu tweeti yazıp attı: “Atmadığım tweeti, attığım tweetmiş gibi beğenen veya retweet edenler, ahlaksızlık ve iftiranın zirvesindeler! Bugünkü paralel iftira bu mu?”

Diyeceksiniz ki, sayın bakanı kızdırıp üzmüşler o da atmış, neresi eğlenceli?

Sonrası…

Bekir Bozdağ'ın ‘paralel iftira' buluşlu tweeti sosyal medyada gündem oldu. Elin tweeti torba değil ki büzesin! Kullanıcılar Bozdağ'ın iki tweetini yan yana getirip yorumda bulundular bu defa! Yenisinde iftira diyordu; atmadığım tweet dediklerinde ise Fetö'ye ‘muhterem, hocaefendi' falan!

24 Mart 2011'de Meclis kürsüsünden Gülen ve yandaşlarına çete diyen CHP'lilere yanıt verirken kurduğu, “Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir” şeklindeki övgü dolu cümleler ettiği videosu her ne kadar hala YouTube'ta dursa da, Bozdağ'ın silmeyi unuttuğu tweetler apar topar silindi!

Bunlar 2016'da, geçmişte kaldı. Geldik 2022 yılına.

Bekir Bozdağ bir kez daha Adalet bakanı olunca, mevzu döndü dolaştı tweetlere geldi! Üstelik konuyu kendi açtı, memleketin tweet işlerini bir tekerleme ile izah etti: “Türkiye'de tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi var mı, tweet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu var mı, yok… Soruşturma, tweete yazılanlardan dolayı açılıyor!”

Ya… Şimdi anladınız değil mi, kendisini merakla izlememin nedenini! Dünün tivit atan tivit yazanı, bugün tivit işlerine bakan olunca, böyle dönüyor devran…

Bozdağ bu tekerlemeyi durduk yerde değil, Canan Kaftancıoğlu'na verilen tivit cezası üzerine söyledi.

Bu konuyu iyi bilen Bozdağ yerden göğe haklı yani! Bir yandan eğlenirken öbür yandan ders alıyoruz sayın bakandan: İçi dolu tweet atma, başını ağrıtma!

Yine de şeytan dürtüyor, insanın aklına geliyor… 2011'de Meclis kürsüsünden söylenen o sözler, 2012 ve 2013 yılında unutulduğu için silinmediği anlaşılan tweetler Adalet bakanı Bekir Bozdağ'ın değil de, bir yurttaşın olsaydı ne olurdu acaba?

Ev kirasını FETÖ'cülerin bankasına yatırdığı için FETÖ'cü ilan edilip, içeri alınanlara bakılırsa, mesela; memursa, memuriyette durabilir miydi? İşçi ise işinde gücünde olabilir miydi? Doktorsa doktorluk, mimarsa mimarlık, avukatsa avukatlık yapabilir miydi? Hatta AKP'li değilse vekil kalabilir miydi?

Dünyada başka hangi memleketin böyle şakacı, kendilerini bile ti'ye alabilen hoşgörülü siyasetçileri, idarecileri, bakanları olabilir ki? Çok şanslıyız… Yurttaşlarını hem paşalar gibi yaşatıyor hem de gülmekten öldürüyorlar!