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Eray Ergeç’e görev verenleri çok ‘geç’ olmadan inceleyin!

Mustafa Kemal Atatürk farkıydı… Küllerinden doğan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtımı için Karadeniz gemisi dünyanın ilk ‘Yüzen Fuarı' haline getirildi. Gemide memleketin ürünleri, ekonomiden sanata çok değerli isimleri, milletvekilleri, hatta Riyaset-i Cumhur Orkestrası bile vardı.

12 Avrupa ülkesinin 16 limanına yapılan Türkiye'nin tanıtım seferi tarihin tozlu rafları arasından çıkarılıp 2006 yılında belgesel film oldu… Karadeniz: Seyr-i Türkiye…

Müthiş belgeselin gizli bir kahramanı vardı. Hollanda'da bu belgeseli çeken prodüksiyon şirketinde araştırmacı olarak çalışan Eray Ergeç! Onun, gazete ve arşivleri tararken 1926 yılında Hollanda'ya gelen bir Türk sergi gemisinin haberini görmesiyle başladı her şey!

1969'da Ankara'dan Rotterdam'a işçi olarak giden babasının yanına 4 yaşındayken gelen, burada yüksek eğitimini tamamlayan, Hollanda PTT'sinde Azınlıklar Pazarlama Müdürü olan, çifte vatandaş Eray Ergeç Türkiye Cumhuriyeti'nin 75'inci yılı şerefine, Hollanda posta pullarına ve telefon kartlarına Atatürk fotoğrafı koyduran isimdi… Telefon kartlarını kullananlar, başlangıçta kısa bir Atatürk anlatısı duyuyordu!

Ergeç, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400'üncü yılında, iki ülkede önemli etkinlikler organize etti. Hollanda bize hiç benzemediği için liyakat önemliydi. Değerli olan kişiler, ülkeye yararlı olacakları alanlara davet edilirdi. Hollanda hükümeti Ergeç'e Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği görevini önerdi!

Görevi 5 yıldır seve seve yapan Ergeç'in son son güzelliği ise Türk Lalesi oldu. Hollanda'nın sembolü lalenin, aslında Türkiye'den kazanılmış bir çiçek türü olduğunu hükümetine kabul ettirdi.

Ben kendisini tanımam. Yazılarını takip ettiğim kıymetli bir isim, adı Hollanda ile özdeşleşmiş olan gazeteci İlhan Karaçay'dan öğrendim yaşamıyla ilgili detayları.

Bize adamlar yapıyor kardeşim dedirten sadece Ergeç değil. Hollanda Hükümeti'nin geçenlerde Ankara'ya Büyükelçi atadığı ve Eylül ayında göreve başlayacak Joep Wijnands mesela, kararı öğrenir öğrenmez neler yaptı dersiniz?

Önce HOTİAD'a gitti! Hollanda Türk İşadamları Derneği'ne… Başkan ve üyelerle görüştü Türkiye ile ilgili bilgiler topladı. Sonra? Türkçe dersleri almaya başladı!

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Peki ya bizde nasıl yürütülüyor bu işler…

AKP vekili Aşkın Asan Cakarta'ya, AKP vekili Abdülkadir Önen Pekin'e, AKP vekili Murat Mercan Washington'a, AKP vekili Şaban Dişli Lahey'e, AKP vekili ve eski bakanı Egemen Bağış Prag'a, AKP vekili Cahit Bağcı Bakü'ye, Saray danışmanı Lütfullah Göktaş Vatikan'a, AKP vekili Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a, AKP'nin eski bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt'e, İstanbul Esenler belediye başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kardeşi Mehmet Mustafa Göksu Doha'ya, AKP vekili Edibe Sözen'in özel kalem müdürü Rahmi Göktaş'ın eşi Mahinur Özdemir Cezayir'e büyükelçi, Soma'da madenci tekmeleyen Cumhurbaşkanı özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel ekonomi eğitimi olmasa da Frankfurt'a ticaret ateşesi yapılarak!

Bunların üstüne son bir tüy dikildi.

Bulunmaz Hint kumaşı, Kuala Lumpur büyükelçisi Merve Kavakçı'ya bir önemli görev daha verildi! Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği…

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Ahbap çavuşluk aranmadığında ne oluyor derseniz!

2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım tablosunda memleketimize en fazla yatırım yapan ülke 590 milyon dolar ile Hollanda olmuş, derim…

AKP vekili Şaban Dişli'yi Hollanda'ya Lahey büyükelçisi olarak atayanlar sırıtarak, ‘ne güzel işte Türkiye'ye yarım milyar dolar girmiş' diyecek.

Ben de onlara şu yanıtı vereceğim o zaman… Bizim Ticaret Bakanlığı Hollanda'nın ticaretini şöyle tarif ediyor: Hollanda'nın ticaret yapısı dünyanın en uygun fiyat ve kalitedeki ürünlerini tedarik edip, üretimin düşük talebin yüksek olduğu ülkelere pazarlamak şeklindedir!

Yani adamlar bir koyup bizden kaç kazanacak acaba, var mı bi hesabınız?