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Erdoğan seçim startını verdi!

İktidara yakın gazeteler önemli bir haber atlattı diğerlerine!

İki PR şirketi AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 2023 seçim kampanyası için sunum yapmış… Erdoğan, ‘seçimlere en hazırlıklı' partinin AKP olması için start verip, ‘seçmenin karşısına yeni bir dil ve yeni bir söylem ile çıkılmasını' istemiş!

Talimata uyacak, oy garantili fikirler neler olabilir? Fikir yürütelim…

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* Ayçiçek yağı seçim kazandırır! Miting alanında uzun kuyrukları önlemek için çıkışta marketlerde geçerli hediye yağ çeki dağıtılabilir. Üstelik bu, yağ çekme anlamına gelmez!

* Seyyar fırınlar kurulabilir, miting sonu sıcacık ekmekler dağıtılır. Böylelikle kararsız seçmen boş lafla dolmuş kafayla değil, eve hiç olmazsa ekmekle döner!

* Otobüsten et atsan olmaz. Sıcakta bozulur. En iyisi vakumlanmış kavurma.. Kuyrukları azaltmak için zam yapan Et Süt Kurumu'ndan ucuza alınabilir.

* İster at, ister dağıt bebek bezi seçimde kilit rol oynar. Malum, marketlerde kilitli kutulara girdi artık!

* İstihdam yaratılabilir! Dev miting alanlarındaki tüm hazırlıklarda işsiz seçmenler çalıştırılır. Hazırlık, kurulum, temizlik, toparlanma en az iki günlük iş… Ücret, artı sigorta, artı yeme içme yol parası. İş garanti, oy garanti!

* Liderin otobüs üzerinden yaptığı konuşmalara ilgiyi artırmak için indirimli benzin, motorin kuponu dağıtılabilir. Misal, 50 liralık yakıt alana iki litre de partiden!

* Miting girişlerindeki kontrol noktalarına turnikeler konulup, önceden duyurulur. Mesela, İstanbul Yenikapı'da falanca gün yapılacak mitinge gelecek ilk 3 bin kişiye fatura yardımı! Fatura bombasını hemen patlatmayın ama! Baktınız anketlerde durum yaş, bu silahı kullanırsınız!

Üstelik fatura ödeme işine bu millet köprüden, otoyoldan, havaalanından alışık, yadırgımaz. Böylece fatura işi, cepten beş kuruş çıkmadan halledilir!

* Şunları, bunları yapacağız diye bastırılan kitapçıklara da ihtiyaç yok! Yerine, boş defter dağıtılabilir. Pahalı olduğu için alamayan yurttaş, defteri çocuğuna götürür.

* Dolu beslenme çantaları dağıtılabilir. Çocuğunun çantasına ancak su koyabilen annelerin hem acısı hem de oyları alınır.

* Otobüs bileti, süper fikir! Büyük kentlere uzak olan şehirlerde uygulandığında oy getirir.

* Erdoğan, satranç takımından plastik kamyona, bebeğe, yarış arabasına kadar çok sayıda oyuncak dağıttı bugüne kadar. Devam edebilir, oyuncaklara fahiş zam geldi çünkü. Oyuncak alamayan babasına güvenmeyen bugünün çocukları, büyüdüklerinde Erdoğan'ı hatırlar!

* Cumhurbaşkanı'nın da alışveriş yaptığı Tarım Kredi Marketi ile anlaşılır, kritik seçim bölgelerinde gezici marketler oluşturulur. Böylece karar vermekte zorlanan seçmen fiyatların ne kadar da uygun olduğunu bizzat görür! Hatta, ‘100 liracık siz alın 100 liracık da bizden' kampanyası düzenlenir. Ekonomiye ve oy oranlarına katkı sağlanır!

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Fikirlerin ‘saçma, abartılı' olduğunu düşünenler çıkabilir mutlaka… Bunlar abartılı oluyorsa; seçimlerde ya da ormanlarıyla birlikte evleri, birikimleri yananlara, Karadeniz'de onlarca insanın sele kapıldığı felaketi yaşayanlara, İzmir'de depremle yıkılmış 100 den fazla can kaybı yaşamış acılı insanların kafasına keyif çay atma fikri ne oluyor o zaman!

PR şirketi ile memleketi bugünlere getiren partinin ileri gelenlerinin bulacağı yeni dilli, yeni söylemli süper seçim fikirlerini seçmen yer mi acaba?

Onu; değirmenin söylemle dönmediğini, faturaların söylemle ödenmediğini, lafla iş bulunmadığını, sözle ucuzluk olmadığını, sabırla refahın gelmediğini görüp, 20 yıldır yandım Allah demekten dilinde tüy biten milyonların paşa gönlü bilir artık!