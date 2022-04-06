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Evlenin diyen AKP devrinde dibi gördük!

“Evlilik işini çok geciktirmeyin. Okurken, okul biter bitmez hemen evlenin, çok seçici olmayın…” demişti.

2021'de gençlere “neden evlenmiyorsunuz” diye sordu TÜİK… Yüzde 30'la ilk sırada “Eğitimime öncelik veriyorum” çıktı. Arkasından yüzde 22.5 ile ‘maddi kazancım yeterli değil' ve yüzde 11.2 ile de ‘iş garantim yok' yanıtları geldi.

Evlilik çocuk oyunu değildi, gençler bunu biliyordu!

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“Kızlar da erkekler de genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor! Böyle bir şey olur mu ya! Devlet Baba'dan bahsediyor muyuz? Devletin başında da Erdoğan var mı? Var… Tavsiye ediyorum…” demişti.

En ucuz ürünleri hep bulan TÜİK açıkladı! Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, televizyon fiyatlarındaki artış yüzde 100! Beşi bir yerde geçen yıl 18 bin 700 liraydı, bu yıl 37 bin 300 lira!

Sıradan bir koltuk takımı 2021'de 8 bin lirayken bu yıl 18 bin liraya fırladı. Yemek odası 12 bindi 25 bin oldu. Yatak odası 13 bin liraydı 24 bine çıktı. Gardrop 5 bin liradan 12 bin liraya uçtu.

Mutfakta yangın sadece gıdada mı? Tencere, tava, bardak çanak, çatal kaşık, kepçe kavanoz da yanıyor.

Ağaç kovuğundan çıkmadıysan söz, kına, nişan, düğün de var! Nikah, gelinlik, damatlık, nikah şekeri, davetiye, kiralık bile olsa takılar?

Ev bul, depozito, her ay kira öde derken, ev al demiyorum bilerek… Evlenmek belki de, ev almak kimin haddine!

Millet boşuna mı Dante gibi 35'inde, yolun yarısında evlenmeye kalkıyor?

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“Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığı ile meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat…” demişti.

Bırak ev kurup, evlenip, en az 3 çocuk yapmayı; memlekette ‘tek başına' yaşayanların sayısı çığ gibi artıyor! Son bir yılda 400 bin kişi daha tek tabanca yaşamaya başladı!

2006'da yüzde altıydı, her yıl arttı 2020'de yüzde 18'e çıktı tek başına duranların oranı… 2022'yi bilmiyoruz henüz, iki yıl önce kadını erkeği 4.5 milyon kişi yalnız yaşıyordu memlekette!

2019'da evlenenlerin sayısı 542 bin iken, sayı 2020'de 487 bine düştü.

Bu evlenme hızı, 19 yıllık AKP devrinin dibiydi!

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İktidar çevresinde yaşayıp genç genç evlenen tuzu kurular hariçi, 2002 yılından bu güne Erdoğan ne dediyse tam tersini yaptı milyonlarca genç!

Onlar söz dinlemez, asilik yaparken; yarım yamalak demokrasi, adamına göre adalet, sadece zam yapılan ekonomi, belirsiz gelecek çarkının içinde tam zamanlı tutunmaya çalıştı bunca yıl!

Müteahhitliği en iyi siz bilirsiniz! Mesela yeni yapılan konutların çoğunluğu 1+1…

Neden acaba?

Topu yine taca atın, aman toz konmasın üstünüze! Evlilik dışı hayat biçimini özendiriyor diye medyayı suçlayın.

Fark etmez!

Evlenin dediğiniz o gençler; iki gönül bir olsa da yarattığınız ekonomi samanlığının seyran olmayacağını gayet iyi gördü devrinizde!