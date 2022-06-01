PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gezi!

Dolar 1 lira 84, euro 2 lira 38, Bulgar levası ise 1 lira 21 kuruştu. Bugün dolar 16 lira 40, euro 17 lira 63, Bulgar levası 9 lira 1 kuruş!

Benzin 4 lira 72, motorin 4 lira 13 kuruşmuş. Bugün benzin de motorin de 25 lirayı geçti.

Ekmek 300 gram ve 85 kuruşmuş. Bugün 210 gram 3.5 lira.

240 kilovat elektrik tüketilen bir eve 84 liralık fatura geliyormuş. Bugün aynı miktarda elektrik kullanan aynı eve gelen fatura 300 lira!

Doğal gazın metreküp fiyatı 102 kuruşmuş. Bugün 3 lira 67 kuruş!

Simit 1 liraymış. Bugün 3.5 lira.

50 cl yerli kutu bira 4 lira 75 kuruşmuş. Bugün, şimdilik 22 lira!

500 gram burgu makarna 95 kuruşmuş. Bugün 11 lira 95 kuruş!

Beyaz peynirin 500 gramı 13 lira 95 kuruşmuş. Bugün 60 lira!

32'li tuvalet kağıdı 13 lira 95 kuruşmuş. Aynı marka bugün 100 lira!

4 litrelik ayçiçek yağı 22 lira 95 kuruşmuş. Bugün 169 lira 90 kuruş!

1 gram altın 84, çeyrek altın 134 liraymış. Bugün gram 979, çeyrek altın ise bin 600 lira!

O yıl Türkiye'nin dış borç stoku 372 milyar dolarmış. Bugün yaklaşık 450 milyar dolar!

Bir markanın iki kişilik basit kamp çadırı o gün 160 liraymış…

Yahu benzin, altın, dolar, ayçiçek yağını anladık ama, çadır fiyatı nereden çıktı diye şaşırdınız!

2013 yılının Mayıs ayında başlayan Gezi Parkı direnişinden… Parkta ‘Taksim'de kalmış el kadar yeşilliğe kıyıp bina kondurmayın' diyerek nöbete duranlara ait çadırların yakılmasından çıktı!

Dokuz yıl geçti üzerinden Gezi direnişinin…

Başlarda basit gibi görünüyordu, ama görünen buzdağının altında büyüyen ekonomideki adaletsizlikler ve kör topal da olsa işleyen çoğulcu demokraside çivilerin yerinden oynaması vardı! Millet, özellikle de gençler; ben yaptım olduculuktan, size necilikten, hak aradıkları için çapulcu yerine konulmaktan balon gibi şişmişti!

Patladı resmen…

Bayburt ve Bingöl hariç 79 ilde eylemler düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'na göre 3 milyon kişi bu eylemlere katıldı. Çıkan olaylarda Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif yaşamını yitirdi, 9 binden fazla insan yaralandı!

Yargılamalar oldu, ceza alanlar oldu, ceza alanlar beraat etti, beraat edenler bir kez daha yargılandı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezaları verdiler.

Mayıs 2013 ve sonrasında ekonomide yaşananlara ‘şöyle bir' baktım… Gördüğünüz gibi ortaya çıkan tablo ürkütücü! Dürüstçe çalışarak, normal gelirlerle(!) idare etmek, ileriye yönelik plan yapmak, geleceğe umutla bakmak olanaksız!

Ekonomide durum bu, ya demokrasi?

9 yılda Türkiye'nin demokrasi maddesindeki değişim kısa ve öz! Gezi sırasında TBMM, yasalar, Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar vardı; sistem kıvrıla büküle, arkadan dolaşarak da olsa işliyordu. Bugün? Sistem değişti, artık her şeyin başında tek adam var!

***

Bu millet birilerini ihya eden köprüler, havaalanları, tüneller için çalıştı, üretti, devletin borçlarını ödedi, vergi verdi, direndi, vuruldu, döve döve can verdi, gazlandı, yargılandı, hapse tıkıldı ama ne ekonomide ne demokraside bir arpa boyu yol gidemedi!

Mesela; 2022 yılında 7.3 büyüdük dedi dün TÜİK. Bize de bir şeyler düşmüş olmalı değil mi? Ama yok, sistem paylaşma üzerine işlemiyor. Türkiye büyürken, milletin payı küçüldü!

Sonuç…

Gezi'de elimize kıymetli bir şey geçtiğini düşündük, avucumuzda sımsıkı tuttuk onu. Dokuz yıl sonra açınca, kandırılmış çocuk gibi sıkmaktan ter içinde kalan avucumuzun bomboş olduğunu gördük…

***

E hani çadırın fiyatı diyeceksiniz! Vereyim.

Dünya liderimiz sayesinde aç değilim açıkta değilim; üstelik boşta gezerim! Gezi'de yakılan o çadırlardan alıp hafta içi İŞKUR önüne, hafta sonu da milletin bahçelerine kamp kurarım deseniz, kredi kartına tek çekim 860 liracık!