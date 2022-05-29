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Her telden çalan cemaat magazini

Gülen cemaati bir zamanlar piyasanın hakimiydi. Neyi nasıl istiyorlarsa öyle yaptıklarını, “Ne istediniz de alamadınız” diyen Erdoğan'dan öğrendik! Darbe yapmaya kalktılar… Bazıları yakalandı, bazıları kaçtı. Çoğu, böyle bir yapı hiç olmamış gibi kalabalığa karışınca FETÖ ile alakası olmayan kim varsa FETÖ'cü ilan edildi.

Bu yüzden tarzlarını hiiiç merak etmiyorum!

Fakat tek cemaat-tarikat onlar değil ki…

Eğitim politikası uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı, 2018'de bir rapor hazırladı. 1925'te yasa ile tekke ve zaviyeler kapatılmış olsa da, rapora göre Türkiye'de aktif 30 tarikat ve cemaat, onlara bağlı 400 de kol varmış! Kendisiydi, koluydu derken bunlara organik bağı olanların sayısı ise 2.6 milyonmuş!

Mesela; Süleymancılar, Menzilciler, İsmailağacılar, Aziz Mahmut Hüdaiciler, Alvarlı Efeciler, Kırkıncı Hocacılar, Işıkçılar, Cerrahiler, Tebliğciler, Haydar Başçılar, Kıbrısiler, Yeni Asyacılar, Hakikatçiler, Erenköycüler yıllardır liste başı Türkiye'de.

Memleketin faaliyet alanı çeşitli derneği de bol… Üç ana grupta toplanmış dernekler: Mesleki, sportif ve dini… İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 121 bin 955 aktif dernek, bu derneklerin milyonlarca üyesi var!

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Pazar pazar cemaat, dernek mernek işlerine girmeyeceğim… Herkes gibi ben de hangi müzik türünü, şarkıcıyı beğendikleri, kimin konseri olsa kaçırmak istemeyeceklerine takıldım!

Merakım tamamen magazinsel, bir nevi sazlı müzikli televole yani!

Tasavvuf mu, Türk sanat müziği mi, caz mı, arabesk mi, türkü mü, hip hop mı, rap mi, özgün müzik mi, rock mı, Anadolu Rock mı, bale mi, opera mı, new age mi, pop mu, Türkçe pop mu, enstrümantal mi, klasik müzik mi, etnik müzik mi, elektronik müzik mi, R&B mi, blues mu? Hangisini beğeniyorlar?

Hay Allah müstahakkını versin dert ettiğin şeye bak demeyin, memleketi geren mühim bir dert bu!

Anadolu gençlik derneğinin inançlı üyeleri şarkıcı Melek Mosso'yu beğenmiyormuş mesela… Kazan kaldırınca Isparta Belediyesi'nin ‘derneği ikiletmeyen' yöneticileri Gül Festivali kadrosundan çıkarıverdi Mosso'yu! Mosso yerine dernek üyelerinin beğendiği sanatçılar arasından, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum” diyen Seda Sayan girdi kadroya.

Sadece Isparta değil, memleketin dört bir yanında ‘inanç ve geleneklerimize aykırı' denilerek konserler iptal edilmeye başlandı… Meclis'te bile gündeme geldi konu. Vekiller, bakanlar birbirine girdi, TV'lerde hararetli açık oturumlar yapıldı.

Sorunun acilen çözülmesi gerekiyor!

Diyanet işleri, faaliyetlerini şakır şakır yürüten tarikat-cemaat ve kolları ile, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü de üyesi fazla olan derneklerle kapsamlı bir çalışma yapmalı. Hoşlandıkları müzik tarzı, şarkıcı isimleri belirlenip, tarikatların, cemaatlerin ve inançlı derneklerin beğendiği müzik tarzları ile şarkıcılar listesi hazırlanmalı(!)

Liste sayesinde dini grupların aykırı bulacağı seçimler yapılmaz, ‘yazık arada kalan' valilerin, kaymakamların, belediye başkanlarının adı yasakçıya çıkmaz!

Bilemiyoruz ama söz gelimi; caz müziği tutkunlarının çoğunlukta olduğu Tebliğciler'e Türk halk müziği konseri, tasavvuf müziği hayranı Anadolu gençlik derneği üyelerine Melek Mosso, Ceza ya da Ediz Hafızoğlu konseri, klasik Türk müziği seven Hakikatçilerin tarzını hiçe sayıp Aynur Doğan konseri dayatmanın ne alemi var değil mi?

Ekonomiyi ışıklar içinde yatsın hale sokan, adaleti düzelten, tarımı süper hale getiren, hayvancılık işini tamamen bitiren, beşli milleti zenginleştiren, işsizliği bulduğu TÜİK formülü ile azaltan, enflasyon canavarını Kaf Dağı'nın ardına kadar kovalayıp yenen, faiz belasına kardaaaş deyip darbeyi indiren, bir Türk evladını uzaya göndermeye hazırlanan AKP iktidarı bir liste oluştursa…

Ganyan sevenler derneği üyeleri opera müziğinden, deve ve deve güreşlerini sevenler derneği üyeleri arabesk müziğinden, Tayland-Hint-Brezilya-Japon horozunu koruma ve yaşatma derneği üyeleri etnik müzik konserinden, Havutlu Mahallesi cenazeleri kaldırma yardımlaşma ve kültür derneğinin hüzünlü üyeleri New Age'in huzur veren ritminden, yıkımcılar ve enkazcılar derneği üyeleri hayran oldukları rock konserlerinden mahrum kalmamış olurlar.

Memleketin bir sorunu daha AKP tarafından çözülür, fena mı olur?