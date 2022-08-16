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Hoca bir gün Tarım Kredi Marketi’nde kuyruğa girmiş…

Nasreddin Hoca bir gün Fatih'te yolda yürüyordu. Tarım Kredi Market önüne geldi ki ne görsün? Uzayıp giden bir kuyruk. İnsanlar bekliyor. Merak etti, kuyruğa doğru seyirtip yanaştı birine, hayrola ne var burada?

Adamcağız Nasreddin Hoca'yı karşısında görünce saygıyla, “Hocam ucuz şeker var” dedi. Hoca, önemli bir işi olmadığını düşünüp, bari kuyruğa gireyim de şeker alayım hanım sevinsin diyerek kuyruğun sonuna ekleyiverdi kendisini.

10 dakika bekledi, 15 dakika oldu kuyruğun ilerlediği yok. Canı sıkıldı, bir şaka yapayım belki işe yarar dedi.

Hoca bu ya, önündekinin kulağına eğildi, “Hemşehrim, Kısıklı'daki Tarım Kredi'de şeker hem daha ucuz hem de kuyruk falan yokmuş” dedi! Öndeki adam önce hiç renk vermedi. Fakat 5 dakika sonra o da önündekine bir şeyler söyleyip çıktı kuyruktan. Hızlı hızlı gözden kayboldu.

Sonrası çorap söküğü gibi, önündekine fısıldayan gitti. Hoca kuyruğun en sonundan en başına geçmişti, marketin kapısından tam girecek şeytan dürttü. Kendi kendine söylendi: Ya gerçekten daha ucuza satılıyorsa şeker Kısıklı'daki markette?

Döndü kapıdan, Kısıklı'ya doğru yola çıktı!

Nasreddin Hoca ucuza şeker alabilmiş midir acaba?

***

Dün memleketin dört bir yanındaki 1400 adet tarım kredi marketin önünde ucuzluk hevesiyle sabahın köründe kuyruğa girenler çoğu markette et reyonu olmadığı için(!) et hariç 30 kalem ürünü ucuza almanın mutluluğunu yaşadılar.

Daha doğrusu ucuza aldıklarını sandılar…

Çünkü, Tarım Kredi marketlerinde 1 kilo toz şeker bu yılın ilk aylarında 11 lira falandı! Dünden itibaren ‘indirim yapılacak, yap' talimatı ile kaça indi şeker? 17 lira!

30 kalemde fiyatlar inecek, diğer marketler de hizaya gelecek denilen ürünlerden çay mesela, 1 kilosu üç dört ay önce 35 liraydı. İndirimli mindirimli dün kaçtan satıldı peki? 59 lira!

Beyaz peynirin 600 gramı kısa süre önce 21 liraydı, bugün 39 lira!

Kanada ve Hindistan'ın ardından dünyanın en çok mercimek yetişen ülkesiyiz güya… Kırmızı mercimek yılın ilk aylarında 14 liraydı Tarım Kredi'de. Dün kuyruğa girenler kaçtan aldı? 20 lira!

Hoca, inerken artan fiyatları görünce yeni fıkraya konu bir güzellik yapmıştır mutlaka, yakında duyarız…

Tarım Kredi Marketleri'ndeydik ve özetle şöyleydi halimiz: Hoca bir gün… Kıssadan hissesi ise, bi fıkralık indirim!

Kafa aynı, hal ve gidiş aynı olunca talimatlı- talimatsız indirim olmaz, olamaz! İndirim yaptım dersin sadece yandaş medya inanır. Market kuyruğunda canlı yayınlara çıkan yurttaşların kederli suratına bak, görürsün gerçekte ne iniyor.

Gayet iyi biliyorsun aslında… Sahiden çok istesen bile konu ‘tarım' olunca indirim yapamazsın! Geçti Bor'un pazarı… Lafı dolandırıp konuyu dış güçlere, hayali hainlere bağlamaya da kalkma! Nedeni, memleketi 20 yıldır yönetenlerin ta kendisi.

Açtırma kutuyu, söyletme yurttaşa kötüyü! Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum… Alay mı ediyorsunuz dese ve eserinizden şu örneği verse…

2021 yılının sonunda Anadolu topraklarında mercimekten soğana, patatesten kinoaya kadar ekip biçen 511 bin 923 çiftçi vardı. Bu sayı 2022'nin başında ne oldu biliyor musun? Allah seni inandırsın, 493 bine indi!

Hala anlamadıysan şunu dene o zaman… 2013 yılında çiftçi sayısı 1 milyonun üzerindeydi memleketimde! Tarımla uğraşanları krediye, faize, hacizlere, mazota, enflasyona ezdirdin, 10 yılda 493 bine indirdin, tarım kredi markette indirim yaptım diyorsun! Ne indirimi?

Unutuyordum! Nasreddin Hoca çıkıp mezarından gelse bile ucuza şeker alamaz. Çünkü, şeker fabrikalarımızın çoğunu haraç mezat satıp paralarını yedik!