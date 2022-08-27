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Hukuk devleti ve Gülşen…

Sakarya Üniversitesi'nin meşhur öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu çarşamba günü evinde rahatsızlandı. Hasteneye kaldırıldı, perşembe günü yoğun bakımdan çıktı, sağlığı için dua eden dostlarına tweetle teşekkür etti. Rastlantı bu ya o iyileşirken Türkiye'nin tamamı bir konuya kilitlenmişti… Beklemedi, hasta yatağından dahil oldu mevzuya, mühim bir tweet attı.

En yeni tweetten önce, eski tweetlerine göz atın!

Temmuz 2019… “İlahiyat fakültesi yazacak kardeşlerim! İlahiyatlarda, Goldziher müridi (Avrupa'da modern İslami ilimlerin kurucusu olarak görülen Macar asıllı Ignaz Goldziher'in yolundan giden) kimi hocalarca Deist, Ateist, hadis düşmanı, Kur'an düşmanı, modernist akımlara karşı imanınızı korumanız için İFAM (Genç kayınvalide olan kadınlar şehvet uyandırır, bu erkeğe haramdır diyen İhsan Şenocak'ın kurduğu İlmi ve Fikri Araştırma Merkezi) ya da benzeri sağlam kurumların olduğu şehirleri seçin ve oralarda kalın!”

Temmuz 2020… Ayasofya'daki mozaik ve ikonların sökülmesini istedi: “Camide fahişe olur mu? İkonlar kaldırılmazsa Ayasofya, Fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak.”

8 Ekim… İstanbul Caz Festivali'nde finale kalan başörtülü piyanist Büşra Kayıkçı sinirlerini bozdu: “Kıyamet alametleri! Mesela; alkol gurmeliği gibi bir festivalde de finale kalan başörtülü görecek miyiz? Kaçtır söylüyorum, bunlar bizden değiller!”

16 Aralık… TV'ye çıktı Z kuşağını eleştirdi, üniversiteler için ‘neredeyse fuhuş evleri' benzetmesi yaparak, “Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü! Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” dedi!

17 Aralık… Sakarya Üniversitesi, öğretim üyesi Sofuoğlu'nun fuhuş sözleriyle ilgili işlem başlatıldığını duyurdu!

9 Şubat 2021… Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında ‘üniversiteler fuhuş evleri' diyen Sofuoğlu'nun ifade vermek üzere Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiği, hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Aralık… Sofuoğlu, tweet atarak bir gün önce yaşamını yitiren felsefe profesörlerimizden Teoman Duralı'yı hedef aldı: “Ölmüş insanın arkasından kötü konuşacak değiliz! Musalladaki Duralı'yı evrimci bilirdik. Ezik muhafazakar camia o kadar zavallı ki Rabbimin, yaratma sıfatına rağmen evrim iftirasına inanan Duralı'yı kendi aydını zannediyor!”

4 Mart 2022… Sofuoğlu yargılaması bitti. Mahkeme kararı açıkladı: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu eylemine uyan TCK maddesi gereğince suçlu. 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın geri bırakılmasına…

3 Nisan… Tweet attı: “Türkiye'de neredeyse herkesin bildiği, üstelik emniyetin resmen mühürlediği apartlar hususunda gençleri ve aileleri uyardım, okuldan kınama, mahkemeden de 7.5 ay hapis cezası aldım.”

(Böylece Sakarya Üniversitesi'nin taaa 17 Aralık 2020'de başlattığı işlemin(!) sonucunu öğrendik… Kınamaaa!)

1 Kasım 2015 tekrar seçiminde AKP'den törenle Sakarya milletvekili aday adayı olan Sofuoğlu, Sakarya Üniversitesi'ndeki profluğuna başarıyla devam ediyor hala.

Hasta yatağından atılan mühim tweete gelince…

30 Nisan'da Ataşehir'de verdiği konserde söylediği sözler nedeniyle dört ay sonra(!) 25 Ağustos'ta polisler tarafından evinde yakalanıp, işlemleri ışık hızında tamamlanıp aynı gün tutuklanan, aynı gün mahkemesi görülen, aynı gün halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması ile ibret-i alem için cezaevine gönderilen Gülşen'le ilgiliydi! Tweette şunları yazdı:

“Gülşen sütünün götürdüğünü yaptı! TR'nin tüm talebeleri bizim çocuklarımızdır ama özellikle imam hatipli kızlarımız oğullarımız Gülşen ve türevleri karşısında hep öteki olarak kalacaklardır. Sevgili çocuklarımız vakarınızı muhafaza edin. Siz bu varlıklardan daha kıymetlisiniz!”

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Hukuk devletiyiz denir ya, eksiktir aslında! Doğrusu, Adalet ve Hukuk devletidir… Hukuk, hem devlet denilen bütünü hem de o bütünün insana hizmet eden kurumlarını adil olmaya zorlayan sistemdir. Sistem yani hukuk bugünkü gibi sana ayrı, bana ayrı, senden olana farklı, senin gibi düşünmeyene farklı işletilirse ‘adaleti' anca siyasi parti adında görürsün.

Anlıyoruz… Derin mevzulara, akçeli işlere bir süreliğine Gülşen perdesi çekildi, bravo… Ama bir sorun var! Kantarın topuzu kaçmaya görsün; dengeye getirip doğru tartmasını sağlamak çok zor olur. Cümlemizin ‘varlığı' tehlikeye girer!