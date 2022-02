PAYLAŞIM Yazıları büyüt

İmamoğlu, Tarkan, Putin göstergesi!

31 Mart 2019'da mahalli idareler seçimi yapıldı. İstanbul'da sonuç şöyleydi: İmamoğlu yüzde 48.77, Yıldırım yüzde 48.61…

Aradaki fark 15 bin kişilik Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nu ancak dolduruyordu, 13 bin 728… Fark azdı ama İmamoğlu kazanmıştı!

Hiç bir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu diyen AKP sonuca itaraz etti. Sandık yalan söylemez sonuca uyun, demokrasi budur falan denildi fakat dinlemeyip iptal ettiler seçimi.

Dünyanın masrafı yapıldı, iktidara oy vermeyeceğini ucundan gösteren İstanbullu 23 Haziran'da bir kez daha sandık başına gitti. Sonuç, Millet İttifakı yüzde 54.21, Cumhur İttifakı yüzde 44.99… Önceki seçimde AKP diyenler bile İmamoğlu'na oy verdi! Aradaki fark İstanbul'daki tüm statları, spor salonlarını ve kalan açık alanları dolduracak kadar açıldı, 806 bine çıktı!

***

Tarkan bir şarkı yaptı. Geççek…

Çok uzattın, vallahi bıktık/ Bi durmadın, vermedin ki aman/ Hadi yeter artık, fena bunaldık/ Düş babam, artık düş yakamızdan/ Var bir hayır her şerde dedik/ Oturduk bi dolu ders çıkarttık/ Ama yeter artık; anladık, tamam/ Düş babam, artık düş yakamızdan/ Geççek, geççek, elbet bu da geççek…

Şarkı melodisinden çok sözleri ile patladı!

Tarkan'ın Geççek'ine Z kuşağındakilerden çok, eski kuşak siyasetçiler kafayı taktı… İktidardakiler hep yaptığını yaptı, milletin çok hoşuna giden şarkı sözleri ne diyor bakmak yerine pop starımızı ‘hain' ilan etti!

Geççek'in duyulmasının üzerinden bir hafta geçti Tarkan sosyal medya hesabından sevenlerine ‘iyi ki varsınız' diyerek teşekkür etti.

Çünkü Geççek, yayınlandığı ilk 24 saatte dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan birinci video oldu! Şarkı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 10 milyon, Twitter'da 12.5 milyondan fazla görüntülendi! YouTube'a dün baktım, Geççek 24 milyon kez izlenmiş!

***

Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğindeydi… Dünya için önemliydi, fakat iki ülke bizim için vazgeçilmezdi! Hem çok yakındık, hem de turizmden, ticarete göbeğimizden bağımlıydık onlara.

Savaş çanları çalarken; 20 Şubat'ta dört günlük Afrika turuna çıktı bizim Cumhurbaşkanı!

Askeri törenle Kongo, Senegal ve Gine'ye doğru uğurlanan Erdoğan'a Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ticaret, Ulaştırma, Gençlik ve Spor bakanı da eşlik ediyordu!

Erdoğan'ın Afrika'ya uçtuğu gün, ABD Başkanı konuştu: “Putin Ukrayna'yı işgale karar verdi, Kiev'i hedef alacak! Alametler bunu gösteriyor!”

Türk heyeti Kongo yolundayken, Rusya balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını da içeren stratejik nükleer tatbikat başlattı. Putin tatbikatı canlı izledi!

Bizimkiler Kongo'ya indiklerinde, Ukrayna'nın Rus yanlısı komşusu Belarus Savunma bakanı açıkladı: “Rusya ile ortak askeri tatbikatının süresini uzattık!”

Göstergelerden belliydi, küüüt! Putin Ukrayna'yı vurdu…

Orada çalışan, okuyan kayıtlı 25 bin Türk, Ukrayna'da açılmış yüzlerce Türk işletmesi ortada kaldı! Dışişleri yetkilileri, “evinizde kalın” diyor ama, görüyoruz füzeler evleri seçiyor! Turizm gelirimizin yarısından çoğunu Rus ve Ukraynalılar'dan sağlıyoruz, aniden ayazda kalan oteller, turizmciler ne yapacağını bilmiyor! Petrolü, buğdayı, doğalgazı nasıl alacağız? Hadi aldık diyelim, bankalarını, ticareti yasakladılar, para trafiği için Rıza Sarraf'ı mı çağıracağız?

***

İmamoğlu-Tarkan ve Putin…

Alakasız gibi görünseler de üçü de ‘görmek isteyene' oylu, füzeli, şarkılı göstergedir!

İçeride ya dışarıda göstere göstere olanları görmez, Tarkan'ın başka bir meşhur şarkısındaki gibi ‘Şımarık'lık edilirse şu hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayan en büyük devrimci zaman var ya; olacaklara engel olamazsınız, geçer gider!

Bir de düne kadar kendi dümenine bakıp şak şak yapan, işlerin böyle gitmeyeceğini görünce Geççek şarkısını pek sevip; “Gitçek, gitçek, geldiği gibi gitçek/ Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/ Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman” diyenler var.

Bravo size, geç de olsa gördünüz gerçekleri de; öyle geççek gitçek işe benzemiyor, delip de geççek bilginiz olsun!