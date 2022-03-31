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İndibindi…

Nohut, fasulye, mercimek, mısır, balık, buğday, un, BBP lideri Mustafa Destici'nin yakinen takip ettiği canlı koyun, çay, çikolata, domates, ekmek, pasta, bisküvi, elma, armut, balık, sakatat, sosis, havuç, pancar, hıyar, Erdoğan'ın her gece 5 adet tükettiği hurma, incir, avokado, yağlar, kuş yemi, kavun, karpuz, papaya, yumurta, kırmızı-bayat et, lahana, karnabahar, mantar, marul, muz, tuz, patates, peynir, pirinç, reçel, sirke, soğan, sarımsak, pırasa, su, süt, tereyağı, bal, devekuşu, bıldırcın, kaz, sülün, portakal, yoğurt, yulaf, zencefil…

Yazmadıklarımla birlikte 115 kalem ürünün fiyatı ucuzladı!

Resmi Gazete'de yayınlandı liste… Tepesinde şöyle yazıyor: 12.02.2022 tarihli 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranları yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen gıda maddeleri!

Böylece; 225 gram sucuk 46 liraydı, indirimden sonra 53 liraya çıktı… Küp şeker 13 liraydı, 21 liraya indi… 2 litrelik ayçiçek yağı müjde öncesi 68 liraydı yüzde 45'lik bindirimle 94 liraya indi!

Şaşırdınız… Öyleyse sizin şubat müjdesinden haberiniz olmadı!

Evlerde, tarlalarda kullandığımız elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiren, Cumhurbaşkanı'nın mart müjdesini duydunuz mu peki?

Hani, Ankara'dan abi gelmiş gibi bayram havası yaşanmıştı evlerde!

Duyanlar, şubat-mart müjdelerini hesaplamaya uğraşırken, eyvah! Bir indirim daha, nisan müjdesi geldi…

İndirim yağmuru resmen, heyecana yürek dayanmaz!

Cumhurbaşkanı yine bizzat verdi müjdeyi: “Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.”

Şaka değil, indirim 1 Nisan'da başlıyor! Bakalım yarından sonra ne olacak?

***

Kendi soruma ‘ne safsın be kardeşim' deyip kendim güldüm…

Yüzde bir milyon, tıpkı dolmuşlardaki gibi indibindi olacak bize!

Biliyorum, çünkü yaşadım bu durumu…

Eve damacana su alıyoruz. Bir marka neredeyse her hafta zam yapıp 22.5 lirayı üstümüzde test edince, sanki enayi değilmişiz gibi yapıp ‘enayimiyiz' diyerek değiştirdik. Yenisi 16.5 lira… İki hafta sürdü. Önce 18.5, bir hafta sonra da 20 lira oldu! Fakat hala eski sudan ucuz… Su bitti, telefon edip istedim. 20 lirayı hazır etmişim, kapı çaldı. Suyu aldım, parayı verdim. Tam kapıyı kapatacağım, “Abi paranın üzeri” dedi genç! Bakmışım sucunun yüzüne… “KDV yüzde 1'e indi ya” dedi, 1.5 lira para üstü verdi!

O an, 1.5 liralık mutluluk hissettim yüreğimde…

Bizde çay hep kaynar çabuk biter, iki gün sonra su söyledim yeniden. Çocuk getirdi. 20 lirayı verip, para üstü bekledim. Fakat o da ne, “Abi 3 lira daha, 23 lira oldu sular” demez mi?

Dünyanın başka bir ülkesinde, misal Sudan'da Türkiye'de indirimin suyunun çıktığı bu durumu kimseye anlatamazsın.

20 liraydı, Cumhurbaşkanı indirimi ile 18.5 liradan 23 liraya çıktı… desen, kafayı yerler!

Allahtan burası Sudan değil, AKP'nin indibindilerine bağışıklık kazananların ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti.