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Kara liste!

– Ne yaptınız, verdiniz mi Sibel kızımızı?

– Düşüneyim biraz diye izin istedim!

– Niye ki, çocuk hoşuna mı gitmedi?

– Eli yüzü düzgün efendi bir oğlana benziyor. Kızla işyerinde tanışmışlar, Sibel'in gönlü var, ben izin isteyince şaşırdı biraz!

– Daha ne işte ver gitsin, kursunlar yuvalarını.

– Basri, bize iki kahve getiriver sular soğuk olsun…

Püfür püfür esen kasabanın belediye parkında iki dost sohbet ediyorlardı. Konu Sibel'in istenmesiydi. Kahveler gelince düşünmek için neden izin istendiği anlaşıldı. Kayınpeder müstakbel damadına, “Evladım kızım da istiyorsa bana evet demek düşer ama yanlış anlamazsanız, onun geleceği için borcu yoktur yazısı ile kredi risk raporu isteyeceğim senden” demiş! Söz için belge bekliyorlarmış şimdi!

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Benzer haberler duymuşsunuzdur. Sadece kılı kırk yaran kız babaları, kredi başvurusunda bulunduğumuz bankalar değil artık ev sahipleri bile kiracı adayından kredi risk raporu istiyor.

Kredi risk puanları şöyle Türkiye'de… 1–699 en riskli, 700-1099 orta riskli, 1100-1499 az riskli, 1500-1699 iyi, 1700-1900 çok iyi.

Allah cümlemizi 1900 puanlılardan eylesin, amin!

Memlekette durum böyle, ya dünyada… Ülkelerin de puanları, girdikleri bir kara liste var mı?

Var, ülkemiz… Hem de Ukrayna'yı işgal edip savaşa giren Rusya'nın ardından dünya ikincisi!

Ülkelerin puanlandığı sisteme CDS (Credit Deault Swap) deniyor, Türkçesi kredi risk primi. Herhangi bir ülke hazinesine borç verirken o borcun geri ödenmeme ihtimaline karşı istenen sigorta poliçesi!

CDS primi gözler ışıldamasa da ekonomisi iyi yönetilen ülkeler için düşerken, ödeme güçlüğü riski olan, ekonomisi kendi ahalisine bile güven vermeyen ülkelerde artıyor. CDS primi 300 puanın üzerindeki ülkeler ‘cıs' yani!

Bizde damat adayı için 1 en riskli, 1900 ise en iyi anlamına gelirken ülkelerin puanlaması tam tersi işliyor…

Dünyanın ekonomik ambargolarla yalnızlaştırdığı Rusya'nın kredi risk puanı, 13 bin 775! Nedenini anlamak için uzman olmaya gerek yok.

Dış güçleri(!) saymazsak tuhaflık dünyanın kredi risk puanı en yüksek ikinci ülkesinde, bizde… Riskimiz 2021'den beri her ay 100 puan 100 puan artarak 900 ayar hale geldi!

Beynimiz zorlansın diye yazalım; Hollanda'nın risk puanı mesela 13, Almanya'nın 15… En kötüler sıralamasında dünya üçüncüsü Brezilya'nın 315! Yunanistan'ın 177, Endonezya'nın 162!

Dünya ikinciliğimize kapkara liste denmezse ne denir?

2019'da kara listeye giren, temerrüde düşenlerimizin sayısı 12 milyon 500 bindi… 2021 yılında mahkemelerimizde 22 milyon 571 bin icra dosyası vardı, 2022'nin ilk 5 ayında 1 milyon birden arttı. Şimdilik 23 milyon 497 bin!

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden borcu devam edenlerin sayısı her ay 10 bin 10 bin artarak yılın başında 4 milyon 130 bine çıktı! Tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 52 arttı! Bireysel kredi borçlarımız 1 trilyon liraya dayandı, eski parayla değil hem de…

Yani Sibel'in babası borcu yoktur, kredi risk puanı süperdir yazısını boşuna bekliyor. Aradığınız damada ulaşılamıyor maalesef!

Bir memleket düşünün insanları borçlu, icralık, kredi risk puanları yerlerde… Bir memleket düşünün ekonomisini idare edenler tarafından gırtlağa kadar borca batırılmış, dünya kara listesinde ikinci… Bu durumdaki Türkiye kız istemeye kalksa, pardon kredi istese verirler mi sizce?