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Lale devri bitti yakma devri başladı artık!

AKP'liler bakanı sınır dışı eden Hollanda'ya öfkeliydi, toplanıp portakal bıçaklayıp suyunu içti!

Başka AKP'liler Hollanda'ya daha da kızgındı, bayrak yaktılar. Yanan Hollanda'nın değil Erdoğan'ın ‘Hollanda krizindeki duruşu nedeniyle' teşekkür ettiği Fransa'nın bayrağıydı!

Bir ara Uygur Türkleri'ne yaptıklarını protesto için Çinli arandı memlekette. Bayrak yakan bir grup birini kıstırıp Çinli diye fena benzetti. Adam Uygur Türkü çıktı!

Hollanda tepkisini sanal aleme taşıdılar. “Avrupa'nın Erdoğan korkusu” diye hashtag açmak istediler. İngilizce kıtlığı yüzünden “Erdoğan'ın Avrupa korkusu” dediler! Onbinlerce twit attılar!

2016'da dolar karşısında 3 lira 59 kuruşu gören Türk Lirası rekor kırınca(!) Erdoğan “Dolarlarınızı bozdurun” dedi.

AKP'liler deste deste dolarları yaktı. Şakşak TV'ler canlı verdi, yandaş gasteler manşet yaptı… Gerçi Erdoğan ‘bozdurun' demişti! Kısa süre sonra durum anlaşıldı; yakılanlar sahteydi!

Aksaray Hayvan Pazarı'nda hayvancılar Avrupa ve ABD'ye tepki olarak dolarları, euroları önce ayaklarıyla çiğnediler, ardından yaktılar. Paraların sahte olduğu anlaşıldı!

Erdoğan'a destek için birileri sahte para yakarken bazıları da saç sakal tıraşı bedava, ekmek bedava, baklava bedava, turşu bedava, yemek bedava, hela da büyük ve küçük su bedava kampanyası yaptı. Bursa'da bir işletmeci şahane bi buluş buldu… “Dolarını bozdurup makbuzunu getirene 750 lira değerinde mermerden bedava mezar taşı benden” dedi! Bedava mezar taşı için ölü ya da diri şartı aramadı!

Mersin'deki düğün salonu sahipleri ortaya tomarla dolar koyup, sert konuşmaların ardından çakmağı çaktılar. Yakmayıp birilerine verseydiniz diyenlere, “Şiiişt çaktırma… Bunlar gariban düğünlerinde havaya atılan sahte dolar” yanıtı verdiler!

Erdoğan, “Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz” dedi. Millet memleketin dört bir yanında dolarları yaktı, yine sahteydi. Ardından haykırdılar: “Artık iPhone değil Çin malı telefon kullanacağız.” Sanki Çinliler'e dolar değil öpücük veriyorduk.

Adıyaman Muhtarlar Derneği başkanı muhtarları topladı. Erdoğan'ın yanında olduklarını söyleyen muhtarlar dolarlara burunlarını sildi, sonra da yaktı.

Sisi lakaplı Seyhan Soylu televizyonda Erdoğan'ın sık sık kullandığı Nas Suresi'nden söz edip canlı yayında dolar yaktı. O dolarla önündeki pastanın üzerindeki mumları da yakan Sisi, dolara yatırım yapanlara beddua etti!

En ilginç yakma eylemi iktidara yakın Memur-Sen'den geldi. Üyeler dolar yakacaktı. Fakat dolarları yoktu, sahtesi bile yoktu! Bunun üzerine gerçek bir dolar bulunup fotokopi ile çoğaltıldı. Fotokopi dolarlar yakıldı!

AKP, MHP ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi bir araya gelip Erdoğan'ın tepki gösterdiği Amerika ve İsrail bayraklarını yaktı.

Erdoğan'a destek için İsrail bayrağı yakmak isteyen bir kişi kendisini yaktı!

Karabük Eskipazar'da AKP'liler ilçe müftüsünün de katıldığı eylemde İsrail bayrağı yaktı!

Bir ara böyleydi memleketin hali, yakıyordu ortalığı iktidara yakınlar!

İktidar sözcüleri, “Aaa ne ayıp, bayrak yakılır mı hiç” falan diyor ama badem bıyık altından keyifleniyordu. İşler genellikle terso gitse, homurdanmalar yükselse de; bi bayrak eylemi, bi dolar yak kampanyası kara delikler gargaraya geliyordu!

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Hazinedeki dolarlar, eurolar çatır çatır yakıldığı için sahtesini yakma devri de sona erdi!

Lale devri bitti, durum değişti…

Memleketin dört köşesinde, AKP'nin oy deposu kentlerde, ilçelerde bile herkes aynı şeyi tutuşturuyor artık!

Elektrik, doğalgaz faturasını kapan, deposuna koyduğu 50 liralık yakıtın fişini alan, köprüden geçerken 200 lira ödeyen, marketten tane ile aldıklarına bile 100 kağıt ödeyen caddelerde, meydanlarda tek tek ya da topluca fatura yakıyor!

İşin ilginci fatura yakarken en çok bağıranlar, “Elim kırılsaydı da AKP'ye oy vermeseydim” diyenler!

Eskiden iktidar candaşları yakıyordu; 2022'de canı yanan milyonlar!

Ortalık aydınlanınca bizi yakanların siluetleri netleşiyor tabi…

Fatura yakan, yakmayı düşünenlere Nazım'dan not: Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa!