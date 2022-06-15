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Memur maaşı ile yapılan onca masrafı sel aldı

“Meteoroloji hava tahmininde sağanak yağmur gösteriyor ama kavurucu bir sıcaklık hakim. Tahminimce meteoroloji uzmanları ülkeyi terk etti!”

“Sizin ettiğiniz tahmin batsın. Falcı bacıya sorsam o sizden daha iyi.”

“Isparta meteoroloji çalışmıyor sanırım.”

“Siirt meteoroloji işini yapmıyor. İşimiz şansa kaldı.”

“Rüzgar durumuna baktığımda 15 gösteriyordu ve tarlada serayı açtık. 100 dönüme yakın şu an rüzgar neredeyse 65'e çıktı ve sera denen bir şey kalmadı! Benim zararımı kim karşılayacak. Adana Sarıçam'da numaram 0535…….. bana ulaşın lütfen! Bu gidişle hiçbir şeyim kalmayacak.”

“Görevinizi layığı ile yapmadan maaş alıyorsunuz. Hakkımı helal etmiyorum!”

Bunlar, Şikayetvar sitesinden üç beş örnek… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili onlarca şikayet duruyor sitede.

Artan tepkilerden ders alınmış sanırım… Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Haziran cumartesi günü için Ankaralılar'ı bir gün öncesinden uyardı:

“Öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Eskişehir ile Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir!”

Cumartesi günü, meteorolojinin tahminindeki hortum dahil her şey gerçekleşti… Rüzgar 92 kilometre hızla esti, metrekareye 127 kilogram yağış düştü. Büyüklük anlaşılsın diye belirteyim, Ankara'nın yıllık ortalaması 392 kilo! Dört insanımız can verdi, bir kayıp yurttaşımız hala aranıyor. 250 ağaç devrildi, 63 çatı uçtu, 5 istinat duvarı göçtü, belediye ve ilgili kurumlara 6 bin 670 ihbar geldi. Yüzlerce insan mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı!

İçişleri bakanı Süleyman Soylu ayağına çizmeleri çekip zarar gören yurttaşların imdadına koştu. Islak giysileri, çamurlu çizmeleri ile çizme bile giymemiş(!) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makam odasına geldi, ondan bilgi aldı. Yandaş medya çizmeli Soylu, ayakkabılı Yavaş fotoğrafına felaketten daha fazla ilgi gösterdi.

Özeti, Ankara ve çevresinde meteorolojinin uyarılarını dinleyenler meteorolojiye şükretti, uyarıları duymayan, duyup duymazdan gelen ‘bize bir şey olmaaaz' diyenler zararlı çıktı.

Mağdurlar arasında ceplerinde altın, saat gibi armağanlar olan çok kalabalık bir grubun ve onları oraya davet edenin durumu epey farklıydı! Hepsi şık şıkıdım giysileri ile sucuk gibi olmuştu ama Şikayetvar sitesine yazan yurttaşlar gibi, biri bile meteorolojiyi suçlamadı!

Çünkü, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un mutlu günüydü o gün, oğlunun sünnet şöleni vardı!

Çimler üzerine gölgelikler kurulmuş, ağır konuklar için koltuklar diğer yüzlerce konuk için masalar, yiyecekler, alkolsüz içecekler hazırlanmış, folklör gösterisi de henüz başlamıştı ki ‘kuvvetli sağanak' başladı. Sağanakla birlikte ‘kuvvetli rüzgar' çıktı. Dolu başladığında çoktan kaçmıştı konuklar!

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği'nden ‘derece' ile mezun olduğu yazmasa öz geçmişinde, alakasız bir yerden buraya paraşütle indirildiğini düşüneceğiz! Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, keşke Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dinleseydi! Bu yağmur da nereden çıktı demezdi sonradan!

Gerçi, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu üyeliği de var ama yine de yazık olmuş memur maaşı ile yapılan onca masrafa, yüzlerce konuğun ağırlaması için hazırlanan pastalara, yiyeceklere, çabaya! Ekonomik şartlar belli, kolay mı düğün dernek?

Konuklar altınları taktı mı, armağanları verdi mi bilemiyoruz, yine de işe yaradı sünnet. Meteorolojiyi ciddiye alan ve almayanlar belli oldu!

Geçen yıla kadar orman bakanlığına bağlıydı meteoroloji. Saray'dan affını isteyen eski orman bakanı Bekir Pakdemirli mesela, uyarıya takılmadı eski genel müdürüne bakıp düğününe koştu.

Meteoroloji, Çevre Şehircilik ve İklim bakanı Murat Kurum'a bağlandı. Bakan, yeni genel müdürüne değil uyarıya baktı, düğüne gelmedi kuru kaldı!