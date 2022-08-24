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Milletin sabrıyla uçan helikopter!

AKP Genel başkanı Erdoğan'ın Bursa'da programı vardı. Ancak yurt dışı programı yüzünden yorgun düştü, ziyaret iptal edildi. Yerine, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gidecekti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı'na ait bir helikopterle Bursa'ya doğru havalandı. Bilecik üzerindeyken birinci pilot rahatsızlandı. İkinci pilot Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı. Pilot hastaneye kaldırılırken, Yıldırım burada bir süre dinlendi. O dinlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın VIP helikopteri Skorsky S-92'lerinden biri Bilecik'e uçtu, Yıldırım'ı alıp Bursa'ya götürdü!

Bu olay 2 Temmuz 2022'de yaşanmıştı, 6 Temmuz'da Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, ‘Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı makamına ait helikopteri kullanarak parti faaliyeti için uçamaz' diyerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık ‘devlet malı' diye devreye girdi mi belli değil, ama şöyle bir şey oldu sonra.

29 Temmuz… Erdoğan hayatını kaybeden aile dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün'ün cenaze töreni için VIP helikopteri Skorsky S-92 ile Akhisar'a uçtu. Cenazede dostu Füzün için Kur'an-ı Kerim okuyan Erdoğan, törenden sonra helikopteriyle İstanbul'a döndü.

Helikopterli Temmuz bitti, 9 Ağustos… Cumhurbaşkanı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin ilk görev yerine uğurlama töreni için Skorsky S-92'sine atlayarak Mersin'in Taşucu Limanı'na uçtu. Kıyıda bağlı duran Han'ın tepesinde bir iki tur atan helikopter geminin pistine indi! Gemiyi inceleyen Erdoğan daha sonra helikopterine binip Mersin'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP helikopteri Skorsky S-92 ile 20 Ağustos'ta Manisa'ya uçtu. 19 Mayıs Stadyumu'na indi. Güzelköy'e gitti dalından üzüm topladı. Oradan AKP mitingi için Manisa Cumhuriyet Meydanı'na geçti partililere seslendi. Mitingden bitti 4 minareli caminin açılışını yaptı, AVM açtı, otel açtı ve kendisini bekleyen helikopterine atlayarak Manisa'dan ayrıldı.

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Skorsky S-92'nin askeri kapasitesi 2 pilot, 19 yolcu olsa da Erdoğan için özel olarak 7 yolcu alacak şekilde tasarlandı. Yatağa dönüşebilen koltuğu, çalışma masası, banyosu, lavabo ve mutfağı var.

Bu özel helikopterler aynı zamanda ikiz! İki adet var yani… İkmal yapmadan İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar uçabiliyorlar. Çift motorlu, 4 bin 300 metreye kadar yükselebiliyor. 2019 yılı fabrika çıkış fiyatı 27 milyon dolarcık! Fabrika bilgilerine göre helikopter uçtuğunda harcanan her galon (1 galon yaklaşık 3.7 litre) yakıt maliyeti 5 dolar 12 cent. Helikopterin saat başına sadece yakıt maliyeti ise yine fabrika ayarlarına göre 3 bin 291 dolar 85 cent…

Havacılık sektörü uzmanlarına göre Cumhurbaşkanlığı VIP helikopteri Skorsky S-92'nin her yolculuğunun maliyeti yakıt ve diğer giderler dahil 20 bin dolar civarında!

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Dünya liderimiz Manisa'dan dönüp 22 Ağustos pazartesi günü kabinesini Saray'da topladı. Millet müjdeler bekliyordu, canlı yayınlar hazırdı. Kürsüye çıktı müjde yerine şunları dedi:

“Kendi alın terimizle, kendi kaynaklarımızla kazandığımız parayı dövizde tutarak başkalarının değirmenine su taşımaya hiçbirimizin hakkı olmadığına inanıyorum! Unutmayınız, hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.

İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz.”

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Anadolu'da uçmakla ilgili özlü sözler var. Milsal, şeyh değil müridi uçurur daha da güzeli; cennete uçuran iki kanat, biri sabır öbürü şükür!

Dünya liderimizi dinleyip sabrettiğimiz için cennete uçar mıyız? Kimse bilemez… Kesin bildiğimiz şey, milletin sabrıyla Cumhurbaşkanı'nın uçabildiği! Hem de kendi alın terimizle, kendi kaynaklarımızla kazandığımız parayı milyonlarca dolara çevirerek aldığımız VIP helikopterler ve depolar dolusu benzinle!