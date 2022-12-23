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Mustafa Kemal’in askerlerine sitem!

Deniz İkmal Komutanı iken makam arabası ile üniformasının üzerine giydiği cüppe ve sarıkla tarikat evine giden ve ‘Cüppeli amiral' olarak ünlenen Tuğamiral Mehmet Sarı'ya ne olmuştu?

Hatırlatayım…

Hakkında açılan ‘disiplin' soruşturması sonuçlandırılmadan ‘normal bekleme süresini tamamlayarak' emekli edildi!

Yani zaten emekli olacaktı, emekli yapıldı…

Emekli olunca Türk Ordusu'nun üniformasının üzerine cüppe giymiş, Türk Ordusu'nun şapkasını çıkarıp yerine sarık takmış hepsi buhar oldu, unutturuldu.

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Dün, davayı başlatan savcı ve hakimin FETÖ'den tutuklu olduğu 28 Şubat kumpasında müebbet hapis cezası verilerek zindana atılan ve hücresinde yaşamını yitiren Korgeneral Vural Avar'ın cenaze töreni vardı.

Kalabalıktı tören… Haksızlığa isyan edenler, silah arkadaşları, üzerinde ‘1958 devre arkadaşları' yazan çelenk gönderenler oradaydı. Ama üniformalı tek bir asker bile yoktu! Çünkü, yüce Türk adaleti rütbelerini söküp ‘er' yapmıştı Avar Paşayı ve onun gibi zindandaki diğer komutanları. Bu yüzden askeri tören yapılamazdı!

“Onlara çektirenlere hakkımız haram olsun… Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları atıldı tabutu eller üzerinde taşınırken.

Hadi ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, hadi İYİ Parti lideri Akşener, hadi Millet İttifakı'ndaki liderler cenaze törenine gelip en önde ‘buradayız, haksızlığın karşısındayız' demedi tamam da Avar'ın silah arkadaşları da mı böyle yapmalı, sivilleri çekip gelmeliydi cami avlusuna?

Türkiye emekli subay dernekleri üyelerinin faaliyetleri ile bayramlarda ve kurtuluş törenlerinde giyecekleri kıyafetleri düzenleyen yönetmeliğin bir maddesinde şöyle yazıyor:

“Derneklerin Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen faaliyetlere katılacak olan emekli subay, astsubay ve uzman erbaş üyeleri, faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda, emekli oldukları tarihteki rütbeyi ve kurumların ilgili kıyafet yönetmeliğinde belirtilen resmi kıyafetlerini giyebilirler.”

Yönetmeliğin başka bir maddesinde ise, “gaziler, harp ve vazife malullerinin tören kıyafeti milli bayram ve kurtuluş törenlerinde giyilir” yazıyor.

Hadi askeri tören yasak, yapılmadı… Komutanın silah arkadaşlarından biri bile eski üniformasını giyip gelemez miydi?

Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye tepki gösteren subaylar ve onların üye oldukları dernekler savunma bakanlığı ise bakanlığa, Genelkurmay ise Genelkurmay'a başvurup, “göz göre göre ölüme sürüklenen arkadaşımızın cenaze töreninde emekli olduğumuzda üzerimizde bulunan üniformayı giyip gideceğiz” diye izin istediler mi?

Misal, memleketin yıllarca Genelkurmay Başkanı olan şimdi de Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Hulusi Akar'dan izin istendi de o mu vermedi?

Ya da Kahraman Türk Ordusu'nun en üst rütbeli komutanı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e, “Biz silah arkadaşımızın cenaze törenine üniformalarımızla katılmak istiyoruz” diye dilekçe verildi de, ‘hayır mı' denildi size?

Diyelim bu izinleri istediniz de verilmedi. Giyip gelseydiniz ne olurdu?

Bir korgeneralinin cenazesine eski üniformalarınızla katıldığınız için ceza mı verilirdi? Aman bana ceza verilir diyen mi çıkardı aranızdan?

Yapılmadı…

Yapılsaydı, ceza vermeye kalkacak olanlara gözünün içine bakıp şöyle derdiniz:

Biz bir kahramanın, bir kumpas mağdurunun ‘cezaevinden kurtuluş töreninde' yönetmelikteki gibi üniformalarımızı giyip anısına selam durduk. Bize ceza vermek istiyorsunuz ama, daha iki yıl önce milletin en çok güvendiği, Türk Ordusu'nun üniformasının üzerine cüppe giyen, şapkasını çıkarıp yerine sarık takan, masrafı bu milletin cebinden karşılanan makam arabasıyla tarikat

dergahına giden komutana ne yaptınız? Hiç… Emekli ettiniz onu. E biz zaten emekliyiz! Ceza olarak bir kez daha mı emekli edeceksiniz?