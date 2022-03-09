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Neredeeen nereye!

Bazı sloganlar iyidir, hoştur, kazançlıdır. İster kızdığın birine sitem edersin, ister ifrit olduğun bir döneme şarlayıp altını çizersin, istersen sayende ne biçim şeyler olduğunu anlatırsın, ister buralar hep dutluktu, ister eskiden buzdolabı mı vardı dersin! Yani çok kullanışlıdır, nereye istersen oraya uydurursun!

AKP iktidarı tarafından ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden nereye getirildiğini' anlatmak için pek sık kullanılan meşhur, ‘neredeeen nereye' sloganı böyledir. Düne kadar, nereye uymasını istiyorlarsa oraya uyduruyorlardı!

Değişti artık…

Şimdi de ‘neredeeen nereye' getirildiğimizi anlatıyor ama… Aması var!

AKP ekonomisinden rakamlarla anlatayım.

Bize öncelikle bir otomobil lazım!

Memleketi idare eden her türlü başkanımızın makam aracı gibi kocaman değil, ufak tefek bir aracımız olduğunu varsayalım; diyelim 1.2 motor…

Bu araç şehir içinde 1 litre benzinle 14 kilometre gider…

Çok gerilere değil, bu hesapla 2020'ye gidelim. Dünyada petrolün fiyatı hızla düşüyordu ama AKP iktidarı 27 Mart'ta tıpkı bugün olduğu gibi zam yaptı benzine, mazota! İşte o gün 1.2 motorlu aracınızla 14 kilometrelik bir mesafeye ulaşmak için 5 lira 36 kuruş harcıyordunuz.

Aracınız değişmedi, gideceğiniz yol yine aynı! Fakat AKP iktidarı zam pompaladı depolara. 19 lira 23 kuruş ödediniz 14 kilometre için benzine!

Bu dündü üstelik!

Bugün yine zam yaptı iktidar. 14 kilometre, yani bir litre benzine 20 lira 32 kuruş ödeyeceğiz.

İyice anlaşılması için devam edelim. Misal 2005 yılıydı, AKP iktidar koltuğuna oturalı 4 yıl olmuş, liralardan sıfırlar atılarak umumi hela ücretleri 1 milyon liradan bir gecede 1 liraya indirilmişti(!) İşte bu yıl gıcır 50 lirayı veriyordun, aracının deposuna 19 litre benzin dolduruyordun. Aradan 5 yıl geçti, 2010'da aynı para ile 13 litre benzin aldın, 2020'de 7 litre, 2021'de ise 6 litre!

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Böyle ‘zamlı hesaplı' işlerde ölü taklidi yapan AKP'li idareciler yanıt vermeyecek elbette… Yine de kendi aralarında şuna benzer şeyler diyecekler: “Bunlar hain! Milleti kışkırtmaya çalışıyorlar, hesap sorulmalı. Burnumuzun dibinde savaş var, petrol fiyatları dünyada almış başını gidiyor. Utanmadan zam yapıyorlar deniyor. AKP iktidarı keyfinden mi zam yapıyor?”

Valla keyfi kim ya da kimler sürüyor onu tarih yazacak, kesin!

Fakat bu millet dünyada petrol fiyatları düşerken, savaş mavaş yokken, hatta sudan ucuzken bile AKP hükümetlerinin zam üstüne zam yaptığını yüzlerce kez yaşadı, ödedi biliyor.

Millet bir şeyi daha biliyor. Benzine, mazota bindirilen her zammın aslında zam vergisi olduğunu!

Her bir litre için ödediği paranın yüzde 60'lık bölümünün petrole değil, yanlış ekonomi yönetiminin ürünü yanlış tercihlere harcandığını ve hatta AKP maliyesinin en önemli gelir kaleminin zam vergisi olduğunu gayet iyi biliyor!

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Bu kadar hesaptan, pompa muhabbetinden sonra, “Yarın garanti yeni zam gelir, gidip 50 liralık benzin alayım bari” diye düşünüyorsan, benzinci yakınsa git! Uzaksa yapma istersen zarar yazar… Çünkü pompacı uzattığın 50 lirayı görünce yüzüne bile bakmayacak, aracının deposuna ‘bi fırt' 2.4 litre benzin ışınlayacak!

Neredeeen nereye!

Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner ve uzun süre tepe tepe kullandığın o slogan tersine döner…