PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Not edin!

Akşam haber izlemek, 24 saatte yapılanları görmek bile yetiyor dolup taşmaya! İçimizdeki yüzde 100'ü zor tutuyoruz!

Hele, iktidar gücünün kuytusuna sığınmış yalaka tayfası yok mu ya…

Ağzınıza geleni söylemeden, sosyal medyada yazmadan önce düşünün. Avukatlar ordusunun ‘radarına' yakalanabilirsiniz!

Hazır henüz dava açılmamışken; sırf adalet sistemimiz boşuna meşgul edilmesin diye yararlı bir yazı yazayım dedim…

***

2020'de koronavirüsün aramızdan aldığı Prof. Dr. Orhan Kural'ı tanımayanımız yoktur. Rahmetli bir gün İstiklal Caddesi'nde sokak hayvanlarını besliyordu. Yanına biri geldi, “Bunu yapacağınıza ihtiyacı olan insanlara yardım etseniz iyi olmaz mı” dedi.

Kural, şu karşılığı verdi: “Şimdi sana it oğlu it, eşek oğlu eşek, hayvan gibi laflar söylesem hakaret kabul edeceksin ama aslan desem mutlu olursun!”

Papaz oldular! Çevredekiler araya girdi, taraflar birbirinden davacı oldu. Adam için ‘basit yaralama'dan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, rahmetli için ise ‘hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmada, “Bir insana aslan ya da kaplan dediğinizde hakaret oluşturmuyor fakat eşek deyince hakaret! Halbuki eşek çok güzel bir hayvandır. Davacıya eşek demekle hakaret etmiş sayılmam” deyince mahkeme Kural'a hak verip birine ‘eşek oğlu eşek' demeyi suç saymadı.

Siz yine de ‘suç değilmiş' diye düşünüp market raflarındaki etiketleri uçuranlara karşı nazik olmaya gayret edin! Çünkü…

Tartıştığı kişiye hakaret ettiği öne sürülen genç hakkında dava açıldı. Suçlanan kişi mahkemedeki savunmasında, “Ben ona eşek sıpası değil; eşek, sıpa dedim” deyince, mahkemeden şu karar çıktı: “Eşek, sıpa kelimeleri hakaret değil, sanığın beraatine…”

Karşı taraf davayı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay sonucu oy birliği ile açıkladı: “Sanık duruşmada ‘ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim' diyerek hakareti kabul etmiştir. Beraat, yasaya aykırıdır.”

Eşek oğlu eşek suç değil, eşek demek suçtu yani!

***

Yargıtay'da alınan kararlara göre suç sayılmayan başka örnekler de var…

Allah belanı versin… demek beddua niteliğindeymiş, suç değilmiş mesela.

Ne mal olduğunuzu biliyorum… demek de suç değilmiş.

Artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun… desen birine suç değil.

Biri karşıdakine, “Dinsiz, imansızlar” demiş, suç sayılmamış.

‘Terbiyesiz herifler' demiş, hem de polise biri! Kaba hitap tarzı denmiş, suç sayılmamış.

İki ruhlusun, doktora git bir an evvel sağlığına kavuş… demek ‘ağır eleştiri' sayılmış.

“Ulan Allahsız. Beni köyümde oy kullandırmadın sen Mardin'den oy getirdin. Bunun hesabını vericen” demiş biri diğerine, suç sayılmamış.

İlk kez duydum, ‘Ölü kazanının altında kalın İnşallah” desek mesela karşıdakine suç değil.

Duruşmada sizi yargılayan hakime ‘taraf tutuyorsunuz' demek de suç olmuyormuş.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesine, “devlet vatandaşın hakkını yemezse terör falan olmaz, size hayırlı mesailer” diye yazmış biri, suç sayılmamış.

Lan hepiniz artistsiniz… Karaktersiz… Ahlaksız… Edepsiz… Şizofrensin… Hanzo… Deli… Manyak… Senden hoca değil münafık bile olmaz… Sinkaf ederim böyle yeri, düzeni… Defol git… Siz insan değilsiniz… Eşkıya mısınız… Seni hakem yapanı… Hasta mısın… Size de kurumunuza da başlarım… Bilgisiz… Siz çetesiniz… Cahil cahil konuşma… Sensin geri zekalı… demek ne hakaretmiş ne de suç…

***

Devlet kurumunda memurlara öfkelenen bir yurttaş onları hem tehdit etti hem de, ‘Sizler yalakasınız' dedi! Memurlar şikayetçi oldu. Hakim, tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Yalaka dediği için de hakaret suçundan mahkum etti.

Sanık avukatı, ‘hakaret yok' diyerek Yargıtay'a gitti. Sonuç: Sizler yalakasınız sözü, hakaret değil ‘nezaket dışı' hitap tarzıdır, hakaret mahkumiyetinin bozulmasına!

Ne mal olduklarını iyi biliyorduk… Kralların yaptıklarını ağzımız açık izliyor, kraldan çok kralcıların yalakalıkları için ‘pes' diyor, ardından da bekliyorduk: Mahkeme ne gün acaba?

Şimdi en azından ‘ne mal olduğunuzu biliyorum' ve ‘yalaka' diyenlere anında mahkeme kurulamayacağını öğrendik…

Memlekette ‘biz hiçbir yere gitmiyoruz' diyen herkese lazım olabilir bu bilgiler, not edin!