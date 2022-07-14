PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyum AKP’ye! Artık kara kara onlar düşünsün

Bizim Ali, ‘Bu seçimde oyumu AKP'ye vereceğim! Biraz da artık AKP'ye oy vermeyeceğim diyenler düşünsün' deyince gülümsemiştim… Sonra takıldı kafama, süper fikirdi aslında!

***

Üç gündür memleketin dört bir yanında kadın erkek, genç yaşlı, çalışan işsiz, yurtdışından memleketine gelmiş ya da o kentin yerlisi yurttaşlarla yapılan sokak röportajlarını izliyorum. Ölçü sayılır mı bilemiyorum ama yüzde 80'i lafı, ‘AKP'ye bir daha oy yok'a getiriyor!

* AK Parti'ye oy verdim. Ama tövbe. Verdiğime pişmanım. Herkes borçlu, bir evladım var düşünüyorum nasıl evlendireceğim? Artık, kim gelirse gelsin oyumu ona vereceğim!

* Oy verdim, fakat artık asla AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Batırdılar devleti!

* Rizeli, Erdoğan'ın köyü Güneysuluyum! Türkiye'nin yüzde 80'i şu anda icralık! Benim 7 ayrı icram var! Bu millet bunlara layık mı? Bırak oyu bir daha günahımı vermem!

Ordu'da yapılan röportajlarda yurttaşların konuşmaları şöyle…

* Ben de verdim zamanında bunlara oy. Elim kırılsaydı vermeseydim. Yazık! Ağa babaları yaşasın gariban ölsün! Ülke battı, para yok. Herkes aç açına dolaşıyor ortalarda.

* Ben AK Partiyi kuranlardın biriydim! İstifa ettim… Neden? Fındık yüzünden, bu memleket yüzünden. Pişman mıyım? Vallahi pişmanım. Fındıkta sürünen bir Ordu, yüzde 70 oy veren bir Ordu!

* 5-6 dönem oyumu yediler. Haram olsun. Gitsin artık oy vermeyeceğim AKP'ye!

* Kendisini, Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum bak! Ama artık gitsin, değişmeli.

Yaşlı bir kadın röportajı yapan muhabire yaklaşıp şunları söylüyor.

* Ben oyunu başbakana, Erdoğan'a atıyordum. Ama bir şey vermiyorlar! Bak (elindeki iki poşeti gösteriyor) bunları bile el aldı bana. Oyumu veriyorum Erdoğan'a bana bir şey vermiyorlar!

Her seçimde AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir kadın yurttaşla röportaj yapan muhabir arasındaki diyalog ise trajikomik…

Muhabir: Ülkenin ekonomisi sizce nasıl? Yurttaş: Ne? Muhabir: Ekonomi nasıl, ekonomi? Yurttaş: İyiii! Muhabir: Geçinebiliyor musunuz? Yurttaş: Yoook, geçinemiyoruz!

Kayseri'de bir kadın yurttaş uzatılan mikrofona şunları diyor.

* Her yerde Suriyeliler. Bizim askerlerimiz oralarda şehit düşüyor, Suriyeliler ise burada keyif çatıyor! Bu pahalılık, zamlar Rusya'dan mı, Amerika'dan mı geliyor? Yoo bunlar yapıyor. Marketlere gidemiyoruz artık. Cümle alem duysun! Bir çay 50 lira, bir paket şeker 25 lira. Afedersiniz ne ..k yiyeceğiz?

Dedikten sonra dönüp gidiyor. Muhabir arkasından, ‘AK Parti'ye oy verecek misiniz peki' diye soruyor. Aceleyle geri dönüyor yüksek sesle, “Yok! Yok vermeyeceğim. AK Parti'ye oy verecek var ya, ekmek bulamasın” diyor.

65 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın yurttaşımız ise tane tane konuşuyor.

* Evimdeki elektrikli aletlerin tümünü kullanmıyorum artık! Elektrik zamları yüzünden. Bu kış ne odun aldım ne de kömür! Kimse bilmez. Kayseri'de tanıdığım herkes AK Partili. Oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Ben AK Parti üyesiyim! İleriyi göremiyorum!

İstanbul Fatih'ten Kadıköy'e, İzmir'den Kütahya'ya, Diyarbakır'dan Trabzon'a, Antalya'dan Ankara'ya memleketin sokaklarında düne kadar AKP'ye oy vermiş yurttaşların fikri özetle, AK Partiye verdim ama artık vermiyeceğim!

Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye… Günaydın… Uyanın da balığa gidelim…

Yıllardır oylarınızla iktidar koltuğuna yapışanların memleketi ne hale getirdiğini çok geç oldu ama nihayet gördünüz! Çekilen sıkıntılar, yokluklar, adaletsizlikler, adam kayırmalar, birileri ultra zenginleşirken milyonların ultra fukara oluşları, borçlar, anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getiren kazıklar arka arkaya eklense garanti veririm 5-10 köprü olur!

Yok öyle, bugüne kadar verip verip atı alan Üsküdar'ı geçince pişmanım, elim kırılsaydı da vermeseydim falan… O kadar kolay değil sütten çıkmış ak kaşık gibi kenara çekilmek!

Sandıklar bir kurulsun, mührü götürüp inadına oy pusulasındaki AKP'nin göbeğine basmazsam neyim! Benim gibiler seçimde ilk kez AKP'ye versin, oyum Reis'e desin de balkon konuşmasından sonra acık da siz görün Hanya'yı Konya'yı!