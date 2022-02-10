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Oyuncular…

19 Haziran 2018… 24 Haziran seçimlerinden beş gün önce Erdoğan: “Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil! 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz!”

Memlekette siyaset oyununun 59 milyon 354 bin 840 seçmen oyuncusu vardı. 24 Haziran'da o oyuncular ‘sandığın başına' geçti; oy verdi, oy verdi, oy verdi…

26 milyon 325 bin 188 oyuncu, ‘bu kardeşinizden' yana kullandı oyun hakkını… Oyuncuların yüzde 52.6'sı ‘bahtımız, talihimiz, şansımız bu kardeşimiz' dedi…

Sonra fena oyuna gelindi!

Bu yılın başından itibaren fena oyuncaklı oldu işler… Zam mam değil, düpedüz soygun oyunu şeklinde elektrik, doğalgaz faturaları gelmeye başladı evlere, dükkanlara…

Oyuncuların verdiği oy yüzde 52, faturadaki zam yüzde 127'ydi!

Gördük kardeşimizi!

Pek seçici oyuncular şoke oldukları için, ampule bastıkları damgalı oy pusulaları yerine ciğer yakan faturaları ellerine alıp sokağa fırladılar…

Mesela Şanlıurfa'da 900 lira engelli maaşı ile yaşayan Ramazan Güngör sokağa çıkanlardan biriydi. Şöyle bağırıyordu: “Bu ay gelen elektrik faturam bin 545 lira! Ne yer ne içerim bundan sonra?”

Mesela İstanbul'dan Havva Şahin şöyle bağırdı sokakta: “Müslümanlıktan bahsediyorlar. Günah ya… Ben 3 kişi yaşıyorum. Düne kadar 100 lira gelen elektrik faturası 300 liraya çıktı! 800 lira doğalgaz faturası geldi! Yemin ediyorum ev buz gibi. Ben koyu AK Partiliydim, ama artık tövbe!”

Mesela İstanbul'dan esnaf Murat Demir, dükkanının önünde şöyle bağırdı: “Aralık elektrik faturam bin liraydı, yenisi 2 bin 500 lira geldi!”

Dün oyunu veren siyaset sahnesinin oyuncusu milyonlar sokaklarda şimdi. Memleketin dört bir yanında, “Hakkımızı yedirmeyin” diye bağırıyor.

Gümbür gümbür gelen oyuncuları duyup pencereye çıkan, derde çare olan var mı?

Yok…

Sus pus oldu seçilen-ler!

***

8 Ocak 2022… Las Vegas… Treasure Island Kumarhanesi…

Kumar oyunu için gelen Robert Taylor, kumarhanedeki bir slot makinesinin başına geçti, oynadı, oynadı, oynadı…

Baktı talih, baht, şans kapısını çalmıyor, son oyunun ardından kaybettiklerine yanarak kalkıp gitti.

Las Vegas'taki kumarhaneleri, kumarhanelerdeki tüm masaları, kollu kolsuz oyun makinelerini yakından izleyen Nevada Şans Oyunları Denetleme Kurulu ajanları, Bay Taylor'un kalktığı slot makinesinde tuhaf bir durum gördü!

Kumarhanenin günlük gelirinde bir ‘miktar' fazlalık vardı!

Arıza olabilirdi, ama nerede?

Ajanlar, kumarhaneye resmen çöktü. Tüm güvenlik kameraları görüntüleri mercek altına alındı. Görüntüler saatlerce büyük bir titizlikle tarandı. Kumarhanede görev yapan personel, kumar oynayanlardan oluşan yüzlerce tanıkla yüz yüze görüşüldü.

Yetmedi, slot makinesinin başından yenilgiyle kalkıp giden Bay Taylor'un kumarhaneden çıkışından, çoook uzaklardaki evine gidişine kadar olan tüm görüntüleri Nevada Ulaşım Merkesi'nin yardımı ile takip edildi.

Denetleme Kurulu, 20 gün sonra 28 Ocak'ta son kararını verdi!

Bay Taylor aslında o gün slot makinesinden 229 bin dolar kazanmış, fakat sistemde yaşanan ve kimsenin fark edemediği bir arıza sonucu bunu görememişti. Sadece o değil, kumarhane yetkilileri de görememişti.

Bay Taylor'un kalktığı makinenin başına ondan sonra kim bilir kaç kişi geçmişti ama ajanlar kılı kırk yarıp, analizler ve olasılık hesapları yaparak gerçek talihliyi saniyesi saniyesine belirledi.

Kumarhane yetkilileri, kaybettiğini sanarak evine dönen kumarbazın kapısını çaldı günler sonra, “Buyurun bu sizin kazandığınız 229 bin dolar. Bizim hatamız. Özür dileriz” dedi!

***

Dünyanın başka ülkelerinde kumar bile olsa kaybettiğini sanan kazanana iğneyle kuyu kazarak hakkı teslim edilirken, bizde oyunu verip kazandığını düşündüğü gün kaybeden milyonlarca oyuncunun üzerinden silindir gibi kardeş zammı geçiyor… Hak bekleyenlere, guguk guguk deniyor!

Sor bizim kardeşlere; kumar oyunu da, faiz oyunu da, aldatma oyunu da, haksız kazanç oyunu da zinhar yasak… Günah günah!