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Ruh tufanı…

İnsan nasıl oluyor da hem bir şeyin yanlış olduğuna inanıp hem de bile bile bunu yapıyor?

Bilişsel Çelişki Teorisi deniyormuş bu duruma… Uyumsuzluk ve sosyal karşılaştırma teorileri ile bilinen Amerikalı sosyal psikolog Leon Festinger'in icadı.

Algılama ve bilginin doğru-yanlış, gerçek-yalan olarak sınıflandırılması ile düşünme ve hatırlama demekmiş bilişsel.

Birey iki zıt biliş arasında kaldığında bir rahatsızlık hissedip, uyumsuzluğu gidermek için çaba gösteriyormuş. Örneğin… Kişi sigara içiyor. Doktordan ya da başka kaynaklardan sigaranın zararları ile ilgili bilgiler alıyor ve sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor.

Bu durumda kişiler iki yola başvuruyormuş. Davranışını değiştirip sigarayı bırakıyor ya da sigaranın zararlarını inkar ediyor! İki durumda da bilişleri ile eylemleri arasındaki uyumsuzluğu azaltmış oluyor.

İçmeye devam etmeyi seçtiyse, sigaranın zararları ile ilgili söylenen her türlü bilgiden kaçmaya başlıyormuş. Bu kaçış, strese neden olunca yeni yöntemler geliştiriyormuş.

Ya, artık sigara içmeyeceğim diyerek davranışını değiştiriyor, ya sigara içmek zararlı değil deyip bilişini değiştiriyor ya da sigaranın zararıyla ilgili haberler abartılıyor, sigara içmeyenler de ölüyor bari zevk alarak ölelim gibilerinden kendince durumu meşrulaştırıyormuş!

Bilgileri, Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ve Sertifikalı Hile Denetçileri Derneği(ACFE) Türkiye Başkanı Gökhan Yılmaz'ın 2018 yılına ait bir çalışmasından aldım. Yılmaz, çalışmanın sonunu şahane bağlamış…

“Ancak bu meşrulaştırmalar nedeniyle zamanla irademiz zayıflıyor ve değerlerimiz erozyona uğruyor!”

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AKP Grup başkanvekili eski bakan Mahir Ünal, vekili olduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde partililer ve partili muhtarlarla toplantı yapmış. Basına açık bölümde, “Eskiden tüp kuyrukları vardı, şimdi yok” falan demiş ama basına kapalı bölümde çıngar çıkmış! Sızan bilgilere göre, AKP'nin yaptıklarını beğenmeyen AKP'liler ‘eve ekmek götüremiyoruz' diyerek bağıra bağıra şikayetlerini anlatmak istemiş. Her kafadan bir ses çıkınca Ünal da sert çıkmış, “Devletin bakanı burada siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz” demiş.

AKP'ye oy verip isyan noktasına gelenlerinin son zamanlardaki ruh hali karışık…

Karşılarında ister AKP'li, ister İYİ Parti'li isterse Alman Hristiyan Demokrat Parti'li olsun kimi görürlerse ‘elim kırılsın' cümlesiyle başlayıp şikayet ediyorlar AKP'yi.

Onları duyan şöyle diyor: Pişmanlık diz boyu!

Acaba?

Türkiye Raporu 2020'yi hazırlayanlar yurttaşlara sordu: Ekonomik sorunları en iyi şekilde çözebilecek lider hangisi? Ankete katılanların yüzde 33.3'ü çözerse reis çözer dedi!

Ocak 2021'de memleketin ekonomisini Erdoğan daha iyi yönetir diyenlerin oranı yüzde 38 oldu!

Kasım 2021'de ‘Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz' diye soruldu. Katılımcıların yüzde 39.3'ü evet onaylıyorum dedi!

Bu yıl başında bir anket yapıldı, ‘Endişeli-Gururlu-Kızgın-Umutlu… Ülkenin gidişatı konusunda ruh halinizi bunlardan hangisiyle tanımlarsınız' diye soruldu… Yüzde 58'le endişeliyim diyenler ilk sırada çıktı.

Ocak 2022'de endişeliyim diyen AKP seçmenlerinin oranı yüzde 28'den Ağustos'ta yüzde 40'a yükseldi!

2022'de yapılan başka bir ankette ise ‘ekonomi iyi yönetiliyor mu, sorunları sizce kim çözer' diye soruldu bir kez daha. AKP seçmeniyim diyenlerin yüzde 90'ı ekonomi iyi yönetiliyor, sorunları da Erdoğan çözer dedi!

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Ekonomiyi bu hale sokanlar, milyonları ucuz mezar bulsa içine girip yatacak hale getirenler ‘bozanı unutup' her fırsatta, ‘memleketi biz düzeltiriz, biiiz' diye bağırabiliyor, üstüne alkışlanıyor!

Onları her fırsatta eleştirenler, oy veren elim kırılsaydı, evladım oy verse evlatlıktan reddederim diyenlere soruyorsun kim çözer bu hale gelen ekonomiyi? Yanıt veriyorlar: Reis!

Bilişsel Çelişki dedikleri, normalleştirdiklerimiz yüzünden değerlerin erozyona uğraması değil mi bu durum?

Gök delindiğinde, sel suları insanları, evleri yuttuğunda, yumruk kadar dolu taneleri kafamıza yağdığında Nuh Tufanı gibi deriz…

Nuh Tufanı bir daha olur mu bilemem, ama memleketimizde Ruh Tufanı yaşandığı kesin!