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Sarayın Mustafası ve bizim Mustafalar

Arkadaşım Mustafa Cevizli telefonla aradı, ‘Abi ben Eminönü'ndeyim ama yürüyemiyorum' dedi! Hayırdır, yolları mı kazmış belediye deyince anlattı…

“Abi yolda sorun yok. Sorun bayram öncesi ucuzdur diye buraya alışverişe gelenlerde! Küçük boylular, kara kuru esmerler, sapsarı benizli insanlar devamlı pahalılıktan yakınıyor. Sarı benizlilerden biri, ‘Vallahi kalan param bir avuç şeker almaya yetti. Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyorum artık' dedi! Konuşanlara kulak vermekten yürüyemedim meydanda! Yazarsın belki…”

Kapadık telefonu az sonra zır zır yeniden çaldı. İzmir'den eski bir dost, bir zamanlar siyasetle de ilgilenmiş sözünü sakınmaz Mustafa Cendere aradı. Bismillah, ‘Emekliyiz ya, bin 100 liralık bayram harçlığını çekmek için dışarıya çıktım ama yürüyemiyorum' demez mi! Yapma yahu, İzmir çok sıcakmış ondan mı dedim, anlattı:

“Valla adım atamıyorum. Karşılaştığım ben yaştakiler durdurup, ‘Ne olacak biz emeklilerin hali? Bayramdan önce maaşları da yatırmadılar! Kaldık sadakaya' diyor. Ben ne bileyim diyemedim ama sinirlendim, bayram namazında kıbleye dönüp kurtuluş için kalpten dua etmelerini söyledim!”

Doktor arkadaşım var, Mustafa Cebeci o da aradı! Sesi heyecanlıydı, boğulacakmış gibi öksürüyor, “Arkadaş yürüyemiyoruz” demez mi? Ne oluyor yahu hep Mustafalar arıyor, biri maytap mı geçiyor acaba?

Geçmiyorlardı! Doktor Mustafa hızlı hızlı konuştu, “Konya'da görevi başında öldürülen hekim arkadaşımız Ekrem Karakaya için yürüyelim dedik. Bir avuç doktor sanki darbe yapacak, polis öyle şiddetli! Gözümüzün bebeğine biber gazı sıktılar. Yapmayın dedikçe daha fazla sıktılar. Ellerimi açıp beddua edesim geldi biber gazını reva görenlere” deyip kapattı telefonu.

Şaşırmış kalmıştım ki yine telefon! Mustafa Cingöz var, gariban ama hep uyanık! Açtım, merhaba bile demeden, “Abi resmen gidemiyoruz” dedi! Nereye oğlum diye sorunca anlattı:

“Terminal garajdayız. Esmeri, sarı benizlisi, kısa boylusu, uzun boylusu herkes burada bekleşiyor! Maaş yatmadığı için önceden alamamıştım bileti. Hanım ben memlekete gideceğiz. Gidiş dönüş buldum ama yetmedi param” dedi!

Bir saat çalmadı telefon. Sonra zır zır… Açtım. Tee Ankara'daki okuldan, biz ona soy adından ötürü ‘Atlı' diyorduk. Osmanlı dönemindeki atlı inzibatlara Cebeli deniyormuş. Bizimkinin adı da Mustafa Cebeli! Ooo Atlı hayırdır arayıp sormazdın dedim. Kırık bir sesle konuştu:

“İyi gün kaldıysa, iyi günler arkadaşım… Az önce pazar alışverişinden döndük. İnan ki yürüyemedik. Osmanlı Mehter'i gibi bir ileri iki geri yaptık. Bezelyeye bakıyoruz o ne be! Fasulyenin etiketini görüyoruz, aman aman! Dolmalık biberi bu fiyata alsan, içine ne alıp neyi dolduracaksın? Bir demet semizotu, yok bu fiyata alınmaz! Barbunya uçmuş, enginara alarm takacaklar neredeyse! Bir biz değil, herkes aynı durumda. Tezgahlardaki fiyatları gören başlıyor Saray'a dua etmeye!”

Mustafa fırtınası dinecek gibi değildi… E yazı da yazmam lazım! Oturdum bilgisayarın başına; haberlere, kim ne demiş, ne yapmış onlara bakmaya.

Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda Yerel Yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki kürsüden konuşup şunları demiş:

“Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, ‘tavaf edemiyorum abi' dedi! Mustafa hayırdır, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun' dedim. ‘Hayır abi değil. Önümde bir Türk bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durdurup bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdogan diye duaya başlıyorlar' dedi!”

Tavaf edemeyen, sarı benizlilerin, esmerlerin, küçük boyluların çevirip çevirip Erdoğan'a dua ettirdiği bu Mustafa, 2016 yılında Erdoğan'ın iftarında tuhaf makamında ezan okuyan şarkıcı Mustafa idi!

Memlekette bir başarı hikayesi kalmayıp, yüz güldüren tek bir haber bile gelmediği için dünya hacıları arasında ne kadar sevildiği anlatılırken, kameralar bir ara Erdoğan'ı gösterdi. Kürsüdeki goygoyu renk vermeden dinliyordu!

***

Şarkıcı Mustafa Ceceli'yi Kabe'ye döndürüp Erdogan diye dua ettiren sarı benizliler memleketlerinde kime oy verirler bilemeyiz ama, bizim sarı benizli, uzunu, kısası dertlerden kavruk Mustafalar'ın kime oy vermeyeceği çoktan belli… Bilginiz olsun!