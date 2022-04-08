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Seçimin kaybedeni!

2023 seçimini kim kazanacak? Millet mi Cumhur ittifakı adayı mı?

Anket şirketlerinin alayına, sokakta yandık, ekmek kuyruğunda elim kırılsaydı da AKP'ye oy vermeseydim diyene pek güvenilmez!

Çünkü burası Türkiye, çoktur bilinmezi!

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Mesela…

Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak var… 16 mı, 8 mi?

Cumhurbaşkanına ait milyonlar değerinde kaç makam aracı var?

Yapılan harcama açısından; siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlıkları ile istihbarat başkanlığı ve özel harekat başkanlığı gibi birçok emniyet teşkilatını geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda kaç personel var?

Cumhurbaşkanı, hangi sarayları ofis olarak kullanıyor?

Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği 1 milyar 858 milyon lirayken, Cumhurbaşkanı görev gideri bütçesi neden 1 milyar 508 bin lira?

Cumhurbaşkanlığı ‘temsil ve tanıtım giderleri' için bu yıl 64 milyon lira ayrılmıştı. 2023 yılına bir yıl kala hangi hesapla 103 milyon 500 bin liralık tahmini bütçe hazırlandı?

Bilen var mı?

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Meclis'te kahvede, berberde yağ kuyruğunda bir konu tartışılıyor bugünlerde… Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. Muhalif partilere, muhalif partilerin adaylarına, seçilmiş vekillere her türlü seçim yasağı var ve fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa gereği engel çengel, yasak yok! Bu nasıl iş?

Yani…

* AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu için Cumhurbaşkanlığı adaylığı boyunca elini cebine atmayacak.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her şey serbest olacak.

* AKP Genel Başkanı Erdoğan, propaganda süresince gezilerinde devletin makam araçlarını, teyyarelerini, helikopterlerini şakır şakır kullanacak.

* Parasını milletin ödediği açılışlara, temel atma törenlerine katılıp propaganda yapacak, muhalif partilerin adayları hakkında özgürce konuşacak.

* İsterse, giderlerinin tamamı devlet olanakları ile karşılanacak ziyafetler verebilecek.

* AKP Genel Başkanı ve AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacak!

* Başta TRT ve sayısız televizyon ekranı sabah akşam ona açık olacak, gazete manşetleri onunla dolacak. Uygun görürse son dakikada bile, misal TRT'ye çıkıp konuşacak, diğer yandaşlar da ortak yayın yapacak!

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Seçimi kim kazanır bilinmez, evet… Kaybeden yüzde bir milyon belli ama!

2018 seçimlerinde oyum elbette Reis'e deyip sandıktan yüzde 53'lük oy oranı çıkaranlar.

Düne kadar, canım Reis'e feda derken bugün Hanya’yı Konya'yı görüp, geç kalanlar.

Yapılan son ankette, yüzde 31'lik dilim içindeki oyum hala Reis'e diyenler…

Ve sorgulayan, ısrarla hesap soran yurttaş olmak yerine başka partiye oy verdik işte daha ne yapalım deyip, kenara çekilenler…

Seçimimizin kaybedeniyiz!

Hediyesi, kafaya atılan çayı, makarnası, mitingi, reklamı, yemeği, kumanyası, uçağı, ballı böreği, ışıklı topu; hesabı yine biz ödeyeceğiz…