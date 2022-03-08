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Sineğin yağının peşindeki millet

Tek adam yönetimi karar verdi! Türkiye'nin zeytin ağaçları ‘sorma kes' yönetmeliği sayesinde madenciler isterse kesilecek ya da nasıl olacaksa artık, taşınacak!

Herkes soruyor, yarın ne olacak?

Bırak zeytin ağacını; siz, yarın size ne olacak onu biliyor musunuz?

Ama zeytin işinde Cumhuriyet'in kuruluşundan 1950'ye ve 1950'den günümüze olanlar ortada. Gözünü açıp görmek isteyen ‘önce' ne olmuş, ‘sonra' neler neler oluyor; istediği sonucu çıkarır!

Öncesi…

AKP iktidarında zeytincilik yapan köylülere, memleketini sevip ‘zeytin ağaçlarıma dokunma' diyerek eylem yapanlara jandarma zor kullanarak müdahale ediyor ya, yalan yok; benzeri Atatürk zamanında da yaşandı!

Küçük bir farkla!

1925'te Zeytin Kanunu çıkaran Atatürk, 1929 yılında Yalova Millet Çiftliği'ni ziyarete gidince oradaki 4 bin zeytin ağacının verimden düştüğünü gördü. “Bakımları, gübrelemesi, budamaları yapılsın” diye talimat verdi. Zeytinlikler kısa sürede verimli hale geldi.

Bakanlar Kurulu, yine Atatürk'ün yönlendirmesiyle daha fazla mahsul alabilmek, üreticileri bilgilendirmek için Nello Pentiti isimli İtalyan zeytincilik uzmanını 2 yıllığına işe aldı. Zeytincilik kursları açıldı.

Tarımda gelişme sağlanması için yurt dışına gönderilen gençlerin büyük çoğunluğu zeytinciliğe ayrıldı. İtalya'daki eğitimin ardından genç ziraatçılar Zeytin Bakım Memurları olarak sahaya dağıldı. Zeytincilik eğitim seferberliği başlatıldı. Çiftçilere ilk kurs sonunda ‘çırak', ikinci kursa katılanlara da ‘usta' ehliyetleri verildi.

Zeytin uzmanları, usta ve çırakları eşliğinde memlekette ne kadar zeytin ağacı varsa budanması için çalışma başlatıldı. Yüzbinlerce delice zeytin aşılandı! Önemini bilmediklerinden bazı çiftçiler ağaçlarının budanmasını istemedi. Bunun üzerine jandarma eşliğinde ve zorla o zeytinliklerde budama yapıldı! İlerleyen zamanda, zeytinliklerinin bakımlarını yapmayanlara jandarma eşliğinde ceza kesildi!

Sonuç? Bugün yıllardır çevrilen dolaplara rağmen meyve veren 164 milyon 586 bin, fidan seviyesinde ise 28 milyon zeytin ağacımız var! Türkiye, 193 milyon zeytin ağacı ile dünya ikincisi!

Sonrası…

Kasım 1954… TRT radyolarında bir türkü resmen patladı. Büyük küçük herkesin dilindeydi. Bugün bile ezbere bilinir!

Zeytin yağlı yiyemem aman/ Basmadan fistan giyemem aman/ Senin gibi cahile/ Ben efendim diyemem aman…

Güzel türkülerimizden birisi, ne var diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz!

Yıllardır zeytinyağı ve tereyağının dışındaki tüm yağlardan kaçın diye bizi uyarmaya çalışan bilim insanlarından birisi, akıllı beslenme uzmanı, doğru beslenme konusuna kafa yoran Prof. Dr. Kenan Demirkol, taa 2012 yılında şu bilgileri paylaştı milletle…

“Zeytinyağlı Yiyemem Aman… Bursa yöresine ait bu türkü İhsan Kaplayan kaynak gösterilerek Muzaffer Sarısözen tarafından derlenip, 2 Kasım 1954 tarihinde repertuara girdi.

Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı ekonomik yardım paketidir!

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den yardım almıştır.

ABD dünyanın en büyük mısır üreticisi ülkesidir. Savaş nedeniyle birikmiş olan mısır dağlarını eritmenin bir yolu, mısırözü yağı ihracatını keşfetmiştir. Marshal yardımının koşullarından biri de Türkiye'nin ABD'den mısırözü yağı almasıdır!

Buna koşut olarak Türkiye'de ilk margarin fabrikası kurulur!

Yine aynı dönemde yüz binlerce zeytin ağacı sökülerek katliam yapılır!

Kalanlardan elde edilen zeytinyağının büyük bölümü ABD tarafından dolar ödenerek alınır, karşılığında mısırözü yağı Türk Lirası ile satılır!

Türk insanı mısırözü yağına ve margarine alıştırılır! Bu amaçla (zeytinyağı ısınırsa kanser yapar) gibi yalanlar uydurmaktan geri kalınmaz!

Halbuki zeytinyağı halk ağzındaki deyişle dumanlaşma derecesi en yüksek (en zor yanan) sıvı yağlardan biridir!

Bununla da kalınmaz, kötülemek için tıpkı bugün yapılan halkla ilişkiler çalışmaları gibi, ‘Zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman…' diye türkü sipariş edilir ve ülkenin en popüler türküsü yapılır!

Katı yağa, margarine mahkum edilen halk, 20-30 yılda bir kaşık yağa bile muhtaç hale getirilir!”

***

Kim ne derse desin yaparım, zeytinlikleri keserim denilen; yasaların, yönetmeliklerin torbalara doldurulduğu yangından mal kaçırma yöntemi devam ediyor hala.

Sonuç? Sadece yanlış değil, yurttaşları zerre düşünmeyen kötü politikalar yüzünden ‘zeytinyağlı yiyemez' hale getirilen sineğin yağının peşindeki millet, 5 litresi 300 lirayı aşan ucuz(!) ayçiçek yağı kuyruklarında birbirini yiyor!