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Tarihi ampul!

2001 ve 2002'de memleketin tamamında yeni bir akım başlamıştı! Anımsayın, anne babalar dikkatsiz çocuklarının peşinde gardiyan gibiydi. Onların açık bıraktığı ne kadar ampul varsa ‘sen bu fatura nasıl ödeniyor biliyor musun haylaz' diyerek söylene söylene söndürüyordu!

Anne babalar bir günde bu hale gelmedi tabi…

***

1990'lı yıllarda çok yüksek enflasyonla boğuşan Türkiye'de ekonomideki açıklar Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmeye çalışılıyordu. Ekonomik reformlar yapılamadı. 1994'te dünyada Körfez Krizi çıktı, 1999'da ise Marmara depremi vurdu! Milli Güvenlik Kurulu'nda başlayan sarsıntı 2001'de ekonomik krizi tetikledi.

Devalüasyon!

Türk Lirası'nın değeri yüzde 40 düştü. Faiz ve dolar uçtu!

Sonuç? IMF Kemal Derviş'i Türkiye müfettişi yaparak 11.5 milyar dolar borç ve nasıl harcanacağına dair madde madde plan verdi.

İğneden ipliğe zam yağmaya başladı.

Misal, o zaman elektrik dağıtım işini yapan TEDAŞ verilerine göre kilovat saat başına 2000 yılında ortalama 4.4 kuruş olan elektrik fiyatı 2001'de 9.5 kuruşa çıktı, 2002'de ise 13 kuruşu aştı!

İşte tam da bu sırada, doğru zaman, doğru yerde yani memleketin başının üzerinde bir ampul yandı! AKP…

“Allah'ın izniyle AKP gelecek fakir fukara, garip gureba kalmayacak… Zamlar bitecek” sloganları ile AKP'nin miting yaptığı meydanlar ‘yandık' diye bağıranlar tarafından dolduruldu.

2002'de çok şey ve iktidar değişti Türkiye'de. Evdeki 40 mumluk ampulleri bile söndüren millet, sandıkta 100 mumluk ampul yaktı.

Bir dönem bitti, ikinci seçim için mitinglerde, “Eskiden her gün zam geliyordu. Bakın, biz geldik 5 yıldır elektriğe zam yapmadık” diyerek yine kazandı AKP…

Oysa bize para veren, parayı yönetecek müdür bile gönderen IMF'nin isteği ile taa 2001'de 4 kuruştan 13 kuruşun üzerine çıkarılıp, elektrik fiyatlarına 5-10 yıla bedel zam girmişti milletin cüzdanına!

Okkalı zammı bi defada IMF yaptırmıştı, parsayı sandıkta amblemi ampul olan AKP topladı iki seçim!

Kenardan kenardan gidiliyorken, şapka düştü kelden.

OECD 2015 Enerji Endeksi açıklandı. AKP yönetimindeki 12 yılda Türkiye'nin elektrik fiyatlarını yüzde 223.6 arttırdığı, yurttaşının sırtına en yüksek elektrik zammı bindiren ülke olduğu ortaya çıktı!

2019'da bir endeks daha açıklandı. 2003'ten itibaren Türkiye'de yurttaşların ödediği elektrik faturasındaki artış oranı yüzde 307'e çıkmıştı!

Bu arada artış durmuyordu, 2021'e kadar yüzde 122 daha zamlandı!

Yeter artık diyorduk ki, yetmedi…

2022'nin başında yüzde 50 ile yüzde 130 arasında yeni bir zam geldi. Cumhuriyet tarihinin en yükseğiydi!

20 yıldır memleketi idare eden AKP'nin genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, şu tespiti yaptı: “Elektrik faturaları bir günde bu noktaya gelmedi!”

Doğruydu… Elektrik faturaları ve onları ödeyemeyez duruma düşürülen milyonlar AKP'nin süper uygulamaları sayesinde 20 yılda bu hale gelmişti!

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2022'de şöyle şeyler olmaya başladı memlekette!

Televizyon ışığında oturmaya başladık. Evlerde anne babalar çocuklarının peşinden koşmuyor artık. Çünkü çocukları, cep telefonu ve varsa bilgisayarın ışığı ile idare etmeyi çoktan öğrendi! Restoranlar, kafeler, kahveler müşterilerine loş, hatta karanlıkta hizmet veriyor. Müşteri ısınmak isterse, ekstradan para ödeyip ısıtıcıyı açtırıyor. Gelen anormal faturaları ödeyemeyen işyerleri kepenk kapatıyor. Dağıtım şirketleri ‘kıyak yapıp' ödenemeyen faturayı taksite bağlıyor. Yüksek elektrik faturası yüzünden patronlar ilk akla geleni yapıyor, işçi çıkarıyor!

Tarih söylendiği gibi tekerrürden ibaretse, elektrik işinde aynen 20 yıl önceki gibi oluyor…

Millet çok fena yakan ampulü tek tek söndürüyor!