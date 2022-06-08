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Tatlı rüyalar!

Sarayın salonundayım, oturuyorum. Kalabalık fakat ben kayda değer kimseler görmüyorum, yok gibiler… Tek gördüğüm bana bakarak, sakin, yumuşacık bir ses tonu ile tane tane konuşan Cumhurbaşkanımız.

Felaket tellalları yalanları sıralıyormuş ama yurttaşlarımız bütçelerini çok iyi yönetmiş! Bireysel emeklilik sistemimizde 300 milyar lira birikmiş… Bireysel döviz hesapları 110 milyar dolara çıkmış… Değeri 650 milyar doları bulan konut yatırımları varmış… 170 milyar doları bulan ithal araba filosu ile insanlarımız refah seviyelerini yükseltmiş, yerli arabalara binmez olmuş… Hem evi hem arabası olan kişi sayısı AKP döneminde 3 kat artmış! Merkez Bankası'nın kasasında, yurttaşların yastık altındaki altın varlığı tek tek hesaplanmış, 150 milyar dolar da onlar varmış… İhracatımız 242.6 milyar dolara ulaşmış…

Ve ülkemizde teknik anlamda enflasyon falan da yokmuş! Fiili bir hayat pahalılığı sorunu yaşıyormuşuz o kadar…

Cumhurbaşkanımız bir an duraksayıp yine bana baktı ve yumuşacık sesiyle sordu: “İnsanlarımızın canını yakan, hayatını zorlaştıran fiyat artışı nereden kaynaklanıyor o zaman?”

Yanıtı sanki ben verecekmişim gibi hissedip, memleketi 20 yıldır idare edenlerden mi diye geçirdim aklımdan. Fakat soru bana değilmiş. Cumhurbaşkanımız kendi sorusuna kendisi yanıt verdi.

Verdiği yanıtı duyunca ‘hayatı zorlaştıran' nedenin bunlardan hiçbiri olmadığını öğrendim…

Can yakan sorunun nedeni ‘dövizinizi Türk lirasına çevirin aradaki farkı nasıl olsa kek gibi millet ödeyecek' denmesine rağmen tasarruflarını ısrarla döviz cinsinden yapanların inadından kaynaklanıyormuş!

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Kabine toplantısının ardından milletine Saray'dan seslenen Cumhurbaşkanı'nı canlı izlemiştim. O bitti, yandaş tv'lerden birinde başlayan ‘İki gözüm önüme aksın ki Türkiye'de enflasyon yok' konulu tartış-ma programına geçtim… Uyuyakalmışım! Bir uyandım, sarayda değil evdeyim ve gördüklerim rüyaymış!

Aniden uyanınca zihnim aydınlandı! Rüyada saray var, milyar dolarlar, lüks araçlar, enflasyon var… Hayır olsun nedir acaba diye rüya tabiri sitelerine baktım hemen…

* Biri rüyada kendini sarayda görürse, dikkat etmezse işlerinin kötüye gideceğine, rakiplerin boş durmayacağına işaretmiş!

* Saymakla bitiremediğiniz kadar para, yapmak istediğiniz bir işi tamamlayamayacağınız anlamına geliyormuş!

* Rüyada enflasyon görmek ise, gören kişinin insanlarla karşı karşıya gelebileceğine, hatalı adımlar atabileceğine, beklenmeyen durumlarla karşılaşılacağına işaretmiş!

Hayal dünyasını bırakıp, bizde enflasyon yok konusuna ciddiyetle eğildim… Şöyle bir listeye ulaştım. Rüya değil, yüzde yüz gerçek!

Çin: 2.1 – S. Arabistan: 2.3 – Japonya: 2.5 – Endonezya: 3.5 – Avustralya: 5.1 – Fransa: 5.2 – G. Kore: 5.4 – G. Afrika: 5.9 – Kanada: 6.8 – İtalya: 6.9 – Meksika: 7.68 – Hindistan: 7.79 – Almanya: 7.9 – Avrupa Birliği: 8.1 – ABD: 8.3 – İngiltere: 9 – Brezilya: 12.13 – Rusya: 17.83 – Arjantin: 51.27

Hepsini toplayınca 175.7 ediyor!

Nedir bu?

Türkiye'nin de dahil olduğu G20 ülkeler platformunda ortaya çıkan mayıs ayı enflasyon tablosu! Türkiye hariç toplam yüzde 175.7…

G20'ye dahilsek biz neredeyiz o vakit?

Yüzde 160.76'lık enflasyonumuzla alayına tek başımıza kafa tuttuğumuz için yerimiz çok ayrı, başka alemdeyiz…

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2017'deki bir yazısında 6 çeşit enflasyon hesaplamış…

Yüzde 0.1 ile 1.0 arasına sürünen enflasyon, yüzde 1.1 ile 3.0 arasına düşük enflasyon, yüzde 3.1 ile 8.0 arasına orta enflasyon, yüzde 8.0 ile 15.1 arasına yüksek enflasyon, yüzde 15.1 ve üzerine çok yüksek enflasyon, aylık yüzde 50 olanına da hiper enflasyon demiş!

Bu durumda halkın cebinden çıkana bakıp hesap yapan Enflasyon Araştırma Grubu'nun bulduğu yüzde 160, enflasyonu mu fiili hayat pahalılığını mı gösteriyor? Enflasyonsa, hangi türe giriyor? İnat enflasyonu demek yanlış olur mu? Son olarak, sarayda görülen tatlı rüya gerçek olur mu?