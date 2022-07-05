PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Test 1: Çantada keklik misiniz?

Bir rivayete göre 1 yıl kaldı, bir başkasına göre 1 yıldan az… Burası Türkiye, HAHŞO! Yani Her An Her Şey Olabilir, seçim bile…

Seçim yaklaştı mı memleketimizde, sandıktan çıktıktan sonra burnunun dikine giden iktidarlar aniden ‘halkçı' kesilip ‘bizden kesilenlerle' dolan kesenin ağzını açar.

Açıldı yine!

Ülkemizde dolgun maaş sınıfına terfi eden asgari ücrete, işçi memur emeklisine, Bağ-Kur'lusuna, millete değilse bile vekiline, vekil emeklisine, kabul etmese de cumhurun başına zam yapıldı, yapılacak.

Dr. Nebati bakan daha önce, “Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim! Lan nasıl” yöntemini kullanarak doları dizginlediği gibi aynı yöntemle bu defa da enflasyonu kontrol altına almış!

Bu arada Suudi Arabistan bizi affetti, ABD Başkanı ile de görüştük, Ermenistan'la aramız düzeldi, İsrail'le kanka olduk, İsveç ve Finlandiya'yı dize getirdik, NATO'ya dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdik, zaten daha önce doğal gaz da bulmuştuk, üstüne üstlük İçişleri bakanı izah etti Suriyeli misafirlerimiz akın akın ülkelerine dönüyor… Bir elimiz yağda bir elimiz balda(!)

Özetle, seçim işi ve de seçmenler tava geldi!

Mi acaba?

2002 yılından 2020 yılına kadar 15 bin 557 kadın erkekler tarafından katledildi. AKP Genel Başkanı geçen yıl kendi kendine karar verdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıverdi. Sonra, şüpheli ölümler hariç 339 kadın daha katledildi! 2022'nin ocak ve şubat aylarında 98, mart ayında 43, nisan ayında ise 40 kadın daha öldürüldü.

Kaçı asgari ücretliydi bilemiyoruz ama siz, asgari ücretle yaşama savaşını sürdüren kadınlar 5 bin 500 lirayı alınca katledilenlerin durumuna alın yazısı mı diyeceksiniz mesela?

***

Yurt bulamayan, parklara çadır kuran, para olmadığı için günde tek öğün yemek yiyen, kahveye, çaya hasret kalan, büyük şehirlerde okul kazandığına sevinemeyen milyonlarca üniversite öğrencisinin hali ortadayken, besbelli seçim yatırımı üniversite affı getirildi. Affedilenler, ‘ben affıma bakarım' deyip olup biteni yok mu sayacaksınız?

***

Kaç bin çalışan 3600 ek göstergesiz emekli oldu, kaç milyon çalışan kayba uğratıldı? Hesabı zor. Seçime nah şu kadar kala yasayı çıkardılar! 3600 hakkı kazandık deyip onca kaybı ‘neleri boşvermiyoruz ki' deyip boş mu vereceksiniz?

***

11 milyon emekli ‘bize de asgari yüzde 35-40 zam verirler' deyip bu yaşınızda yıllardır size kırk takla attırılmasını sineye çekip, böyle gelmiiiş böyle gider mi diyeceksiniz?

***

Giderlerse gitsinler dedikleri doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri ek gösterge ile maaşlar şu kadar arttı diye her koyun kendi bacağından asılır mı diyeceksiniz?

***

Benzin ve mazotun litresi bir ara 30 liraydı. Azıcık indi, 28 lira şimdi! Yahu kardeşim sizin hatalarınız yüzünden dolar, euro zıplamasaydı bugün benzin de mazot da 8 liraydı demeyecek, 2 liralık indirime mi sevineceksiniz?

***

Simit 5 lira! Ne güzel işte asgari ücretle bin 100 simit alınıyor mu diyeceksiniz?

***

Bu milleti enayi mi sanıyorlar denildi! Sonra yüce Türk Adaleti kendi elleri ile dosyayı katillerin yaşadığı memlekete verdi. Papaz özel uçakla uğurladı… Bu türden kıvırmalara iki örnek yeter de artar diyenlere, yetmez mi diyeceksiniz?

***

Ne kadar zamandır 2 bin 500 lira ile geçinemiyordunuz eyy en düşük maaş alan milyonlarca emekli? Maaşınızı 3 bin 500 liraya çıkardılar! Boru değil, bin lira bu deyip size yaşatılanların üzerine bir bardak su mu içeceksiniz?

***

Hep beraber fukaralaşmamızı değil 3600 ek gösterge farkını önemseyenlerdenseniz… Torunlarımızın bile borçlu doğacağı bir ülke haline gelmemize değil en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya çıkarılmasına bakıyorsanız… Paramızı pul haline getirenlerin açlık sınırı 6 bin 319 lirayken 11 milyon asgari ücretliye 5 bin 500 liralık yaşam biçmesine ‘buna da şükür' diyorsanız… Adaletin öbür dünyaya bırakıldığı Türkiye'ye üzülmek yerine, benzin fiyatının 2 lira inmesine ‘hiç yoktan iyidir' deyip kanıyorsanız… Kanıp kanıp ayağımızın altından çekilen halı gibi yitirdiğimiz onca değeri görmüyorsanız… Sandıklar kurulurken böyle düşünüyorsanız…

Bravo, testi geçtiniz… Ne de güzel seçimlik yurttaş, amma da çantada keklikmişsiniz be kardeşim!