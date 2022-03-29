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Türk kadınının var bir hesabı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkını Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyet'e verelim baştan…

İki eşi, üç eşi olan erkeğin 3 adım gerisinden yürütülen; sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin denilen; özgürlüğü olsa, eğitim görse erkekleri cebinden çıkaracak Türk kadını, tıpkı vatan gibi onun döneminde koşmaya başladı.

1924'ten 1949'a kadar şunlar oldu… Kız erkek eşit haklarda eğitim başladı. Erkeklerin çok eşliliği, tek taraflı boşanma keyfiliği kaldırıldı. Kadınlar boşanma, velayet, malları üzerinde tasarruf hakkı kazandı. Doğum izni verildi, kızlara eğitim verecek teknik öğretim müdürlüğü kuruldu.

Türk kadını İsviçreli kadınlardan 36, Fransız kadınlardan 11 yıl önce 1934'te seçme-seçilme hakkını aldı! İş Kanunu ile kadınların çalışma hayatı düzenlendi, kadınların yeraltında çalıştırılması yasaklandı. Analık sigortası, doğum yardımı yasası çıktı, yaşlılık sigortası kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlendi.

“Dünyada her şey kadının eseridir…” diyen Atatürk, bu konuda da yanılmadı! Açılan yolda ıvır zıvıra takılmadan yürüyor, el attığı her işi bitiriyor kadınlar.

Boğazlarında düğümlenenleri, çocuklarının beslenme çantasına koyamadıklarını, kuyruklarda geçen saatlerini, evin kirası ile elektrik faturasına yetmeyen maaşını, kuru ekmeği ekmek aşına çevirişini, yardıma muhtaç hale getirilişini, askıda ekmeği sessizce alışını, kimseye bir zararı olmayan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece zart diye çıkılmasını, 200 liracık ile koca hafta ev ekonomisini döndürme sihirbazlığını üst üste koyup bir işi daha bitirecek!

Kim söylüyor bunu?

Gezici Araştırma Merkezi'nin anketi!

Ondan önce uyku kaçıran bir ayrıntı var, yazmadan geçilmez… 2021 yılında yapılan, ‘bu pazar seçim olsa' anketlerinin tamamında yüzde 30'luk oy oranı ile ikinci parti gibiydi ‘kararsızım' diyenler… 2022'de eriyor resmen, şubat ayında yüzde 18'lere düştü!

Gezici Araştırma işte bu yüzde 18'le ilgili 3 çarpıcı gerçeği paylaştı…

Kararsızların yüzde 62.7'si kadın! AKP'ye daha önce destek veren kadınların yüzde 28'i kararsız! Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek!

Kararsız kadınlara, “Ülkenin en büyük sorunu nedir” diye soruldu. Siyasi gerginlik, israf, yargıdaki bozulma, göç de var ama, yüzde 78'inin yanıtı: Ekonomi!

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1923 Ocak ayında İzmir'de yurttaşlara seslenirken şöyle dedi Atatürk:

“Tarlada erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar! Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayan ve hesap yapan kadınlara rastladım…”

Ekonomi nanaysa, gözdeki ışıltı ile düzelmiyorsa… Bir kez daha oy verin söz, düzelteceğiz ekonomiyi' masalı artık uyutmuyorsa… AKP'li belediye başkanının Eskişehir'den bakraç içinde gönderdiği manda yoğurdu, üzerine dört Medine hurması, üzerine kestane balı, üzerine yulaf ezmesi yatağa girmeden önce şifa niyetine mideye inerken, milyonlar yatağa dertleriyle giriyorsa… Kadınlar bir karar verecek mutlaka!

Biz erkekler gibi cart curt etmeyip şimdilik kararsız gibi görünseler de Türk kadınının var bir hesabı! Düşünüyorlar… Gördükleriyle çarpıyorlar, hayallerinden çıkarıyorlar, bölüyorlar yaşadıklarına… Sıkıntı yok yani! Çok yakın, herkes anlayacak daha iyi hesap yaptıklarını!

Hep Atatürk diyorsun diyene not: Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce görüp, “kadınlar hesaptan daha iyi anlar' demiş Atatürk! Kadın erkek eşitliği fıtrata ters, diyeni mi yazayım buraya?