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Üstündekilerle birlikte satılık kelepir!

Burdur yöresinde, ‘zayıf ya da cılız', Aydın yöresinde ‘ufak tefek', Çankırı ve Malatya bölgesinde ‘sahipsiz mal', Kayseri'de özellikle Pınarbaşı İlçesi ve çevresinde ‘yağma, kapış' anlamına kullanılır…

Osmanlı hakimiyetinden ötürü bizde olduğu gibi Bulgarca'da ‘kelepir', Sırpça'da ‘ćelèpir' Yunanca'da da ‘kelapoúri' olarak kullanılır. Türk diline yakın Asya dillerinde ise kullanılmaz. Çünkü, kökeni büyük olasılıkla Kürtçe'den gelmektedir.

Kürtçe kêl (tahıl ölçüsü, kile) ve pûr (yaprak, kuruyup dökülen yaprak) birleşiminden kêl-ê pûr/kêl-a pûr (yaprak kilesi) denilmiş olabileceğini söylüyor dil uzmanları.

Zazaca lehçesinde ise kelepûr, ‘gasp, parsa, ganimet' anlamında kullanılır ve günümüzdeki ‘kelepir' lafına en yakın anlam da budur.

Türk Dil Kurumu'na göre, “Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan ya da alınabilecek olan şeydir” kelepir. TDK, tarifi yapıp bir de örnek cümle kurmuş: “Ben akıllı olmasaydım bu kelepiri elden kaçırırdım!”

Şunu anlıyoruz; kelepir bir malı elden kaçırana çok rahat, “akılsız, aptal, bön, saf, salak, geri zekalı, ayağına gelen fırsatı tepen hödük, uyanık olmayan, ayakta uyuyan, dünyadan bi haber, paradan, ekonomiden anlamayan” denilebilir…

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BBC merak edip Arab Barometer isimli araştırma ağına, 11 Arap ülkesinde 25 bin kişi ile araştırma yaptırıp şunu sordu: En sevdiğiniz lider kim? Sonuç: Erdoğan, yüzde 51 ile Arap ülkelerinde açık ara en çok sevilen kişi oldu!

2010 yılıydı. Başbakan Erdoğan bir konferansta konuşuyordu. Konuyu Araplar'a getirip, “Arap ülkeleriyle Türkiye'nin geliştirdiği ilişkilere ön yargılı bakmak çok yanlış. Efendim, Araplar bize ihanet etti… Araplar'ı ihanetle suçlamak çok yanlış. Biz köpekleri bile ‘arap' diye çağıran bir anlayıştan geliyoruz maalesef! Daha birkaç yıl öncesine kadar ülkemize Arap turistler biraz fazla geldiğinde neler yazıyorlardı! Yahu paranın dini, imanı, milliyeti olur mu” demişti.

Millet önce yüzde yüz hak verdi bu sözlere… Sonra da Türk Telekom'dan Tank Palet'e memlekette değerli ne varsa başta ‘en dar zamanlarda can katan' Katar olmak üzere Araplar'a vermeye başladı.

Bu arada, “dolar bu iner de çıkar da” diyorduk ki 1 dolar 18 liraya çıkıverdi!

Canı yananlar gözlerinin içine içine dik dik bakmaya başlayınca, bir gecede indirdiler doları. 14 lira oldu inmiş hali.

Araplar'dan örnek verelim… Bir Arap memleketimizde 1 doları basıyor, karşılığında 14 liralık mal, hizmet artık ne isterse alabiliyor.

E iyiydi; Arapça ala idi, hatta aliyy-ül a'la idi durum…

Akıllı oldukları için Araplar; kanla, canla, milyonlarca emekle, göz nuru ile, sıkıntılarla, ama en çok da ümitle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz kapışılmamış arsası, denize nazır evi, bağdakini, dağdakini, ovadakini, ağaçtakini, topraktakini, kentteki fabrikayı, plazadaki şirketi almak için dolarları hazır ettiler.

O akıllı Araplar'dan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım fonunun başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi idi mesela. Financial Times gazetesi ile konusu Türkiye olan ‘keyifli' bir söyleşi yaptı, neşe içinde havadisler verdi.

Araplar'a karşı ‘ön yargılı' olduğu söylenen biz Türkler'e gayet ön yargısızdı, şunları dedi…

“Türk Lirası'nın zayıf olması nedeniyle Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman!”

“Türkiye Varlık Fonu ile görüşmelere çoktan başladık. Bazı kenarda kalmış varlıkları var!”

“Türkiye hakkında sevdiğim şey şu ki, konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var!”

Gayet net anlaşılıyor ama memleketi düşürdükleri hali anlamayanlar olabilir diye bir de şöyle izah edeyim.

Arap fon başkanı, Türkiye'de kenarda kalmış harika kelepirler var kaçırmak hiç akıllıca olmaz demek istedi!

Özetle…

Başta gözlerinin içi parlayan hazine bakanı olmak üzere ekonominin kitabını yazanlara çöl rüzgarları gibi ılık bir haberim var… Müjdemi isterim ona göre!

Üç vadeye kadar mı desem, deve katarları ile mi, çuvallar içinde uçakla mı, Arap bankalarından birinden EFT mi yapılır desem bilemedim ama şurası kesin, ‘insan emeği, onların ürettiği değerler için kelepir cenneti haline getirilen' memleketimize bir miktar dolar gelecek!