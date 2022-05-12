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Uzatmalar!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen şirketlerin yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırılırken, işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı!

Yavuz Sultan Selim köprüsündeki garantili işletme süresinin 4 yıl uzatıldığı, bu yolla şirketin kasasına ekstra 3.2 milyar dolar gireceği iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı yardımcısına soru önergesi verildi, ‘süre 2027'ye kadar uzatıldı mı' diye soruldu. Yanıt gelmeyince, anlaşıldı; uzatılmış!

İş Kanunu'na ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İşçilere değil, patronlara kıyak çıktı! “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok 6, haftada en çok 36 saattir” cümlesindeki süreler günde 7.5 saate, haftada 37.5 saate uzatıldı!

Tekirdağ, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Antalya, Marmaris, Alanya, Çeşme, Kuşadası, Trabzon, Dikili, Mersin, İskenderun, Derince, Samsun ve Bandırma'da 18 limanla ilgili olarak yasa çıkarıldı. 30, 36, 39 yıl olan sözleşme süreleri 49 yıla uzatıldı! Katarlılar'a verilen Antalya Limanı'nın işletme süresi 19 yıl uzamış oldu!

Alanya'da koruma altındaki dünyaca meşhur İncekum Tabiat Parkı herkese açık bir yerdi. 2006 yılında bir firmaya kiralandı. 2011 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen bir iş insanının şirketine ‘konaklama üniteleri kira kapsamı dışında tutularak' devredildi! İncekum'a 600 oda, 1800 yatak kapasiteli lüks muhafazakar bir otel konduruldu. İşletme süresi de 2039 yılına uzatıldı!

Yurttaşların faturalarına yansıyan elektrik kayıp kaçak bedelleri için çare arandığı söyleniyordu. Bulundu! Bir yasa çıktı, 2015'ten 2020'ye kadar uzatılan kayıp kaçak bedellerinin yurttaşların faturalarına yansıtılma uygulaması 5 yıl daha uzadı!

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler'in kayıtlarının bulunduğu illere dönmesi için süre 2019'da dolunca, İçişleri bakanı süreyi uzattıklarını duyurdu!

Kur korumalı mevduat hesabına geçecek şirketlere tanınan süre uzatıldı!

Liste uzamasın, bizde uzatma hikayesi çok…

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20 yıldır devam eden ve yurttaşın hep kaybettiği maçın uzatmaları oynanırken, AKP iktidarının en çok kimlere ne uzattığı sürpriz gelmiyor kimseye.

İktidardakiler ‘hep aynı adamlara uzatıyorlar' denmesin diye en son sazından, sözünden seyredene, dinleyene koronavirüs bulaştığı için yasaklı hale gelen müzik sektörünü uzattı! Bir zamanlar, “Kusura bakmasınlar; gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” denilerek saat 24:00'e uzatılan müzik yasağı süresi yalvar yakar bir kez daha uzatıldı!

Sağlık Bakanlığı'ndaki profesörler laboratuvarlara kapanıp inceledi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzmanları kılı kırk yarıp hesapladı, hatta Çevre Bakanlığı uzmanları müzik yapmanın iklim değişikliği ile bağlantılarını bile masaya yatırdı!

Sonuç?

Elektrik şirketleri için 5 yıl uzatma, tabiat parkına otel kondurana 2039'a kadar uzatma, Antalya limanı için Katar'a 19 yıl uzatma, köprü ve otoyol yapana uzatma, zengine uzatma yapan AKP iktidarı müzisyene uzatma yapmaz mı!

Yaptı… Bir saat!

Artık saat 24:00'e kadar değil kusura baksalar da bakmasalar da saat 01:00'e kadar müzik yapabilecek müzisyenler!

E siz de yandaş patrona var müzikle uğraşana yok mu deyip uzatmayın artık! Uzatılan o 60 dakika, o 3600 saniye, o 216 bin salise ile idare ediverin bi zahmet!