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Zati Sungur yaşasa bunların yanında çırak bile olamazdı!

İnce Kız Kesme gösterisinin dünyada başka bir örneği yoktu. Masa üzerine yerleştirilen uzun bir sandığın içine baş ve ayakları dışarıda olarak yatan bir kızın vücudu testere ile kesilir, kesim sonunda kızla birlikte sandık iki parçaya ayrılır, parçalar birleştirilince kız yeniden tek parça hale gelirdi.

Bir akşam oyunu sahnelerken testerenin ilk hareketi ile sandığın içindeki yardımcısı İtalyan genç kız numaradan çığlık atmaya başladı. İzleyenlerden biri ayağa fırladı, silahını çıkarıp ateşledi! Neyse ki kurşun adresi bulmadı. Ateş eden sandıktaki kızın Arjantinli sevgilisiydi, kesim işlemini gerçek sanmıştı.

Arjantinli aşık nişancı olsaydı bir Türk efsanesi, Sihirbazlar Kralı Zati Sungur olmayacaktı!

Hasan Zati Sungur, Bursa'da Ulu Camii müezzini Hüsnü Efendi ile Remziye Hanım'ın ilk çocuğu olarak 1898'de dünyaya geldi. Seyahati sevdiği için denizci olmaya karar verdi. Denizcilik Makine Mektebi sınavını birincilikle kazandı. 1916'da Almanya'ya denizaltı filosunda staj yapmak için gönderildi. İki yıl eğitim aldı, Türkiye'ye döneceği günlerde savaş yüzünden Almanya ile Osmanlı arasındaki bağlantı koptu.

Almanya'da ortada kaldı! Ortopedi atölyelerinde, makine fabrikalarında vinç operatörü olarak çalıştı. İlkokuldan beri illüzyona meraklıydı, iskambil kağıtları ile oyunlar sergiliyordu. Gündüz fabrikada, gece Köln'de kabarelerde boy gösterdi. Ünlü illüzyonist Kessler'in dikkatini çekti.

Sonrası… 10 tonluk illüzyon malzemeleri, 12 yardımcısı, iki kamyonu ile Amerika dahil 1936 yılına kadar süren dünya turnesi…

20 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Doğru dürüst yol yoktu ama o ekibi ve iki kamyona güçlükle sığan malzemeleriyle memleketi dolaştı.

1936'nın Mayıs sonuydu. İstanbul'da gösterisi bitmiş, kaldığı akrabasının evinin önüne gelmişti. Kalabalık vardı. Taksiden inince biri, ‘Zati Bey, Atatürk sizden bir gösteri yapmanızı rica ediyor' dedi. Yıllardır bu anı bekliyordu.

Atatürk Garden lokalindeydi. Onu almaya gelenlerle tiyatroya gidip malzemelerini aldı. Kendi ekibini o saatte toplamak zor olduğu için Garden'deki yabancı artistlerden yararlandı. Uygun olanları seçti, gösteriyi ve ne yapmaları gerektiğini anlattı, çıktı sahneye.

İskambil oyunları yaptı, Atatürk gülümseyerek alkışladı. Sonra diğer oyunlar ve en son ince kız kesme… Gösteri bitti büyük alkış koptu. Atatürk onu masasına davet etti. Genellikle numaraları nasıl yaptığı sorulur, ‘bana da öğretsene' falan denirdi. Atatürk hiç birini demedi, şunu sordu: Bunları nerede ve nasıl öğrendiniz!

Atatürk'ün vefat haberini aldığında Mısır'da sahnedeydi… Gösteriyi yarıda kesip sahneden indi!

Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca'yı konuşarak yazarak ana dili kadar iyi biliyordu. Hikayeleri kuşaktan kuşağa anlatıldı, efsane oldu…

Efsaneye göre Zati Sungur, Atatürk'ün yanına gitmesi gerekenden yarım saat sonra gitmiş, neden geç kaldın diye soran Atatürk'ün kolundaki saati hissettirmeden yarım saat geri alıp, ‘Tam zamanında geldim efendim' demiş!

Başka bir gün berbere gitmiş koltuğa oturur oturmaz da, ‘Halletmem gereken bir işim var, kafamı sana bırakıyorum bir güzel saçlarımı tıraş et' deyip kafasını koltuğa bırakmış!

Bakkaldan yumurta alıp kırmış, yumurtadan altın çıkmış! Oyun çıkışında seyircilere şemsiye dağıtmış, şemsiyeler eve gidince üzüm salkımına dönüşmüş!

Şehir efsanesiydi hepsi, soranlara gülerek şunu dedi: “İnsanlar bunları kendim yaşadım diye anlatıyor! Hayır, yok öyle bir şey desem, adam kendi gözümle gördüm diyor! Yalancı mı çıkarayım, eh olur ara sıra deyip idare ediyorum!”

Yaşamı boyunca mesleki mirasını devredebileceği bir öğrencisi olmadı! Ölümünden kısa bir süre önce, sizden sonra hiç kimsenin kalmayacak olması üzmüyor mu sorusuna, “Üzüyor ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra büyük oyuncu yetişmez. Şimdikiler kazanç peşinde, ufak tefek oyunlar! Sahnede 5 kızla beraber otomobil kaybettim ben! Büyük oyun, bu yok artık” dedi.

Dostu Prof. Dr. Metin And, efsanenin el verdiği bir öğrencisinin olmamasını şöyle anlattı…

“Gösterilerinde kadınlı erkekli yetenekli insanlarla çalışıyordu. Onları ilanla seçiyor, püf noktalarını öğretiyordu. İki yardımcısı bir ara anlaşıp gece onun yaptığı aletlerin, sandıkların ölçülerini alıp benzerlerini yaptırmışlar. Zati Sungur'dan ayrılıp gösteri yapmaya kalkmış, hatta aşırarak ürettirdikleri aletleri yüksek fiyatlarla satmışlar. Sonuç? Hüsran tabi!”

***

Dünyanın Sihirbazlar Kralı olarak tanıdığı Zati Sungur, 1984'te bugün 86 yaşındayken yaşama veda etti…

Erbakan Hoca'dan öğrendiklerini yeterli görüp onu çırak çıkaran öğrencileri gibi, küçük oyun peşine düştükleri için Zati Sungur'un illüzyon sanatını miras bırakabileceği öğrencileri olmadı!

O sahnede illüzyonla insanların ağzını bir karış açık bıraktı tamam da, ‘büyük oyun yok artık' diyerek büyük yanıldı!

Şimdikiler sahnede, ‘Abrakadabraaa… Uyusak 6 ay sonra bir uyansak' diyor. İllüzyonun etkisinden bir uyanıyoruz ceptekiler de gitmiş! Alkış kıyamet…

Zati Sungur sahnede araba yok etmiş! Bu da bir şey mi? Günümüz illüzyon sanatçıları hazinedeki 128 milyar doları yok etti…

Hokus pokus dönemi de bitti! Sihir başlangıcında Eyy Biden, eyy Esed, eyy Yunanistan, eyy Fransa, eyy bay Kemal deniyor artık… Gözler boyanınca, acı gerçekler oluyor sana Almanya'nın kıskandığı memleket!

Özel sandıkta genç kızları ikiye bölüp sonra yeniden birleştiriyordu Zati Sungur. Şimdikilerin oyunlar çok büyüdü, çok… Küçük bir el çabukluğu ile milyonlarca insanın oy kullandığı İstanbul seçimi, belediye meclisi ve belediye başkanlığı diye ikiye bölündü. Herkesin gözleri önünde yeniden seçim kararı alındı, ağzı açık milyonlara bir kez daha oy kullandırıldı, sonra da ‘bir şey olmamış gibi' iki seçim sonucu birleştirildi!

Zati Sungur yüzlerce oyun yaptı tamam da, bugünkülerin bulduğu ‘fakirleşirken büyüme, beş müteahhit, garantili yol, garantili, köprü, garantili yolcu ve hatta garantili ceza' numaraları onun aklının ucundan bile geçmedi mesela!

Nurlar içinde yatsın ama Zati Sungur günümüzde yaşamış olsaydı, bugünün maharetli illüzyonistlerinin yanında çırak bile olamazdı!