11 yaşında günde 50 lira için mezar kazıyor

Suriye ordusunun yetim bıraktığı Halepli çocuk ailesine bakabilmek için mezar kazıyor

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Suriye’de 7 yıl önce ordunun hava saldırısında babası ve 2 kardeşini kaybeden 11 yaşındaki Halepli Mustafa Mardini, göç ettiği Bab ilçesinde mezar kazarak ailesine bakıyor.

Mardini, Halep’te 2015’te Suriye ordusunun saldırısında babası ve 2 kardeşini kaybetti.

Enkazdan kurtarılan Mardini, annesi ve kardeşiyle 2016’da Halep’ten ayrılmak zorunda kaldı.

Mardini ailesi, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesindeki Ezrak Kampı’na yerleşti.

Ailenin geçim yükünü tek başına üstlenen 11 yaşındaki Mustafa Mardini, çalıştığı için de okula gidemedi.

Yaklaşık 3 yıl önce anne ve kardeşine bakmak için mezar kazma işine başlayan Mardini, yetişkinler gibi, zorlu bir işte çalışıyor.

Halepli yetim, kazma-kürekle gün boyu çalışarak günde ancak 40-50 TL kazanıyor.

Mardini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ve 2 kardeşinin yaşamını yitirdiği saldırıda enkazdan kurtarıldığını söyledi.

Babasının yokluğunu hissettiğini belirten Mardini, “Babamla parka giderdik, oyunlar oynardık. Bize yiyecek ve dondurma alırdı. O günleri unutamıyorum.” dedi.

Mardini, annesi ve kardeşinden başka kimselerinin olmadığını belirterek “Aileme bakmak için bu işi yapıyorum. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Günde 40-50 TL para çıkıyor. Masraflı olduğu için okula gidemedim. Paramız olmadığı için çalışmak zorundayım.” diye konuştu.

Halepli çocuk şöyle devam etti:

“(Ölen) Babam ve kardeşlerimin yanımda olmalarını isterdim. Diğer çocuklar gibi ben de oyun oynamak ve lunaparka gitmek isterdim ancak yeterince paramız yok. Babam yaşıyor olsaydı çok mutlu olacaktım.”

Anne Um Mustafa da oğlu okula gidemediği için üzüldüğünü ifade etti.

Ordunun Halep’e saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Um Mustafa, şunları kaydetti:

“Mustafa'nın daha iyi bir hayatı olmasını temenni ederim. Diğer çocuklar gibi onun da okula gitmesini isterim. Hayat çok zor, Allah’tan ve Mustafa'dan başka kimsemiz yok. Mustafa şu an ailemizin tıpkı babası gibi. Evin yükü onda, ondan başka kimsemiz yok.” (AA)