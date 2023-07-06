16 kişi öldü: Güney Afrika’da zehirli gaz sızıntısı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı madencilerin bulunduğu bir yerleşim yerinde zehirli gaz sızıntısı sonucu 3'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika polisi, Johannesburg’un kuzeyindeki Boksburg bölgesinde zehirli gaz sızıntısının 16 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Açıklamada, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedeki zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun olduğu kaydedildi.
16 kişinin ölümüne neden olan zehirli gazın amonyum nitrat olduğu açıklandı. (AA)