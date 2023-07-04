20 euroya VIP hizmetli insan kaçakçılığı! O çete çökertildi

İspanya polisinin liderliğinde yürütülen uluslararası operasyonla Avrupa'ya yasadışı göçmen, uyuşturucu madde ve silah kaçıran çete çökertildi. Europol, Norveç, Fransa ve Almanya güvenlik güçlerinin destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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Europol’den yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana aktif olduğu tahmin edilen çetenin, sofistike teknolojik araçları kullanarak Avrupa’ya yasadışı göçmen, uyuşturucu ve silah soktuğu ifade edildi.

Europol çetenin uydu telefonları, konum belirlemeye yarayan GPS cihazları, hız botları gibi cihazlarla çalıştığını vurgulayıp yasadışı göçmenler için kişi başına 7 bin Euro ile 20 bin Euro arasında değişen ücret aldıklarını belirtti.

20 BİN EUROYA VIP HİZMETİYLE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Suriyeli bir kişinin liderliğinde çalışan çetenin, insan kaçakçılığında VIP hizmet seçeneği de sunduğunu ifade eden Europol, çetenin çalışması hakkında şu ifadelere yer verdi:

*Suç şebekesi ulaşım, bazı ülkelerde evrak işleri, uçak biletleri ve rota boyunca konaklama dahil olmak üzere yolculuğun tüm lojistiğini kolaylaştırmıştı.

*20 bin euroya kadar olan ‘VIP hizmeti’, İspanya anakarasındaki varış noktasından transfer ve İspanya’da konaklama gibi özel ekstraları içeriyordu.

KIYI BOYUNCA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALMIŞLAR

*Suç şebekesi, yasadışı operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için sıkı güvenlik önlemleri aldı.

*Şüpheliler, düzensiz göçmenlerin getirilmesinin beklendiği kıyı boyunca birçok gizli noktaya fiziksel ve video gözetimi yerleştirmişti.

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