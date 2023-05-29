23 IŞİD mensubu hakkında idam kararı

Libya yargısı, terör örgütü IŞİD mensubu 23 kişi hakkında idam kararı verdi.

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Libya'nın batısındaki Misrata Temyiz Mahkemesinde terör örgütü mensuplarının yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Ağustos 2022'de başlayan dava kapsamında çoğu Sirte kentindeki çatışmalarda yakalanan Libya, Suriye, Sudan ve Mısır uyruklu 320 kişi terör örgütü IŞİD mensubu olmak suçuyla yargılandı.

14 TERÖRİST HAKKINDA MÜEBBET

Davada, 23 sanık hakkında idam kararı, 14 sanık hakkında müebbet hapis ve vatandaşlık haklarından yoksun bırakma cezası verildi.

Ayrıca, sanıklardan biri 12, 6'sı 10 yıl, biri 5, biri de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı; yabancı uyrukluların, cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Beş kişinin beraat ettiği davada, hayatını kaybeden 2 kişinin dosyası düşürüldü.

Diğer sanıkların başka davalardan yargılanmaları devam ettiği için haklarındaki karar açıklanmadı.

Sanıklar dava kapsamında tamamını IŞİD’in üstlendiği, 2015'te Sirte'de 21 Mısırlı Hristiyan’ın öldürülmesi, aynı yıl Musallata şehrinde düzenlenen bombalı saldırı ve 2016'da Zliten şehrindeki polis eğitim merkezinin bombalanması gibi çok sayıda suçtan yargılanıyordu. (AA)

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