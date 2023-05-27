30 yıldır dinmeyen acı: Solingen

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Genç ailesinin acısı geçen 30 yıla rağmen dinmedi.

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Almanya’nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993 günü ırkçılar tarafından yakılan evde Saime Genç (5), Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12), Hatice Genç (19) ve Gülsün İnce (28) hayatını kaybetti.

4 ırkçı saldırganın kundakladığı evde iki kızını, iki ablasını ve yeğenini kaybeden 59 yaşındaki Kamil Genç, yanan evin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

O dönem taksi şoförü olarak çalışan Genç, “Sanki dün olmuş gibi, o gece olanları hâlâ hatırlıyoruz, sürekli rüyamızda görüyoruz. Bu ara anma yıl dönümüyle sürekli ilgilendiğimiz için o günler tekrar canlanmış oluyor, her şey gözümüzün önüne geliyor.” dedi.

Ertesi gün erken işe gideceği için uyuduğu esnada eşinin uyandırmasıyla yangının farkına vardığını belirten Genç, “Burada iki kızım Hülya ve Saime, iki kız kardeşim Gürsün ve Hatice, bir de yeğenim Gülistan’ı kaybettik. O gece rahmetli kardeşlerimin seslerini, ağlayışlarını ve bağrışlarını unutamıyorum. Allah kimsenin başına vermesin, o geceki bağrışları hâlâ gözümüzün önünde.” ifadesini kullandı.

CEZAEVİNDEN ERKEN ÇIKTILAR

Olayın faillerinin gençlik yasaları ve verilen iyi hal indirimiyle cezaevinden erken tahliye edildiğini aktaran Kamil Genç, “Gençlik yasasından dolayı 10’ar yıl ceza aldılar, yaşlı olan 15 yıl aldı. Bunların bir de iyi halden dolayı indirimle cezaları 7 yıla düştü, bildiğim kadarıyla diğeri de 10 yıl, ondan sonra çıkıp gittiler. Olan tabii biz mağdurlara oluyor.” şeklinde konuştu.

Özellikle son dönemlerde Batılı ülkelerde artan ırkçı saldırılara dikkati çeken Genç, aşırı sağcıların siyasetin ve meclisin içinde olduğu sürece bu tür ırkçı saldırıların engellenemeyeceğini, bu saldırıların karşısında en iyi birlik ve beraberlik içinde olarak durulabileceğini anlattı.

Genç, “Bu olay bizim başımıza geldi, Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak o kadar iyi olur. Burayı ne kadar kalabalık görürsek, milletimiz arkamızda olduğu için o kadar çok seviniyoruz.” diye konuştu.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanlığının, başarılı dernekleri ödüllendirmek için her yıl ismine madalya bastırdığı annesi Mevlüde Genç’i 30 Ekim 2022’de kaybeden Kamil Genç, “Annemin isminin burada bir okula verilmesi için belediyeye dilekçe verdik, ayrıca rahmetli kızlarımın adının da sokaklara ya da okullara verilmesi için öneride bulunduk. Solingen Belediyesi bu öneriye sıcak baktı ve ileride bunun yapılabileceği yanıtını verdi. Bunun için henüz kesin bir zaman belli değil.” dedi.

SOLİNGEN FACİASI

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi’ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan saldırganlar yaşamlarını Almanya’da sürdürüyor.