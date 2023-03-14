AB, askeri yardımlar için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gibi ülkelere yapılan silah yardımı için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nu yaklaşık 8 milyar avroya yükseltme kararı aldı.

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, ilave ihtiyaçların karşılanabilmesi adına fonun tavanının 2027’ye kadar 7,97 milyar avroya çıkarılması kararlaştırıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, fonun “AB’nin küresel barış ve güvenliğe desteğinin” parçası haline geldiğini belirtti.

Borrell, “Bu aracın mali sürdürülebilirliğinin sağlanması sadece Ukrayna’ya değil, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça Avrupa’nın diğer bölgelerinde, Afrika’da ve Orta Doğu’daki ortaklarımıza desteğimiz için hayati önemdedir.” ifadesini kullandı.

Fona üye ülkeler brüt milli gelirleri temelinde katkıda bulunuyor. Fon, Ukrayna’ya bugüne kadar 6 paket halinde yapılan silah yardımlarında kullanıldı. Fonun 2022’de yüzde 86’sı taahhüde bağlandı. Bu nedenle AB yönetimi, tükenmeye yaklaşan fonun artırılmasını istiyordu.

AB ülkeleri, geçen yılın sonunda fonun 2023’te 2 milyar avro, 2027’ye kadar da 5,5 milyar avro artırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. AB, kendi bütçesi dışında tutulan Avrupa Barış Fonu adlı mali aracı kullanarak Ukrayna’ya askeri yardımda bulunuyor. Fonun 2021-2027 döneminde büyüklüğü 5 milyardı.

Fon, Ukrayna haricinde Mozambik, Nijer, Mali gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra silah dışındaki askeri malzeme yardımı gibi destekler için Gürcistan, Moldova ve Batı Balkan ülkelerine destek için de kullanıldı. (AA)

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