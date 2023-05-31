AB, Erdoğan seçildiği için mutlu! O planı rafa kaldırdılar

AB’de Recep Tayyip Erdoğan bayramı var. Nedeni ise göçmenleri Türkiye’de tutmaya devam etmesi. AB liderleri, göçmenleri göndereceğini açıklayan Kılıçdaroğlu seçilirse, "Yeni Göç Anlaşması“ hazırlığı yaptı. Erdoğan kazanınca bu hazırlık rafa kaldırıldı.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın yeniden zaferle çıkması, AB içinde ilginç yorumlara neden oluyor. AB'de, “Erdoğan kazandı. Göçmenler Türkiye'de kalacak. AB üyeliği sözünü de tutmak zorunda değiliz“ diye sevinç çığlıkları atılıyor.

AB kurumları ve liderlerinin, muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde, ‘yeniden göçmen anlaşması’ için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, Suriyeli, Afgan, Irak- İran ve Afrikalı göçmenleri iki yıl içinde gönderme planı yüzünden paniğe kapılan AB, bu göçmenlerin, ekonomik nedenlerle ülkelerine dönmeyeceğini ve AB'ye geleceğini hesaplamıştı.

“GERİ GÖNDERME SÖZÜ, ÜRKÜTTÜ”

Bu hazırlık, seçimleri Erdoğan'ın kazanması ile rafa kaldırıldı. Alman Berliner Morgenpost gazetesi, AB kurumlarındaki havayı, “Kılıçdaroğlu'nun göçmenleri iki yıl içinde geri göndereceğini açıklaması AB'yi ürküttü. AB, çoğunun geldiği yere değil, AB'ye gideceğini hesaplıyordu. Muhalefetin kazanması halinde Yeni bir Göç Anlaşması için hazırlıklar yapılmıştı. Ancak buna gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun AB'ye katılım iradesi pozitif ama göçmen politikası AB açısından negatifti“ diye yazdı.

Etkin siyasi Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung ise, Erdoğan'ın zaferinden sonra Suriyeli göçmenlerle ilgili şu yorumu yaptı:

FAZ: ERDOĞAN, AB'YE BASKIYI DURDURDU

“Türkiye'de çoğunluk, AB'nin 2016 tarihli mülteci anlaşmasıyla sorunları Türkiye'ye devrettiğine inanıyor. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Türkiye, gelen tepkiler üzerine 2020'den itibaren anlaşmanın bir yönünü askıya almıştı. AB'ye ulaşan göçmenleri, siyasi koruma almasa bile geri almıyordu. Ancak, Türk Sahil Güvenliği, Yunan Adaları'na gelen mülteci sayısının azalmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Erdoğan, 2020'den beri sınırları açarak AB'ye baskıyı da durdurdu. AB ise, bu anlaşma için söz verdiği Gümrük Birliği'nin yenilenmesi ve vize serbestisi sözlerini tutmadı. Ankara'da bu eleştiriliyor. Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden sonra, bu konularda hareket beklenmiyor.“

“SIĞINMACI TÜRKLER'E KAPILARI AÇALIM”

Bir yandan Suriyelilerin Türkiye'de kalmasından memnun olan AB, diğer yandan Türkiye'deki muhaliflere kapıların açılmasından yana.

Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin haberine göre Almanya’da Sol Parti Eş Başkanı Martin Schirdewan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye’den Almanya’ya gelmek isteyen siyasi sığınmacılara vize kolaylığı talep etti.

Schirdewan, “Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve iktidar organlarını genişletmesiyle insanlar siyasi nedenlerle kaçmak zorunda kalacak” dedi. Schirdewan, Türkiye’nin “toplumsal, ekonomik ve siyasi krizin derinleşmesi ile karşı karşıya” olduğunu da sözlerine ekledi.

MEDYA KONTROLDE, GAZETECİLER GELSİN

Erdoğan’ın ‘demokrasiyi ortadan kaldırması ve kendi lehine sistem oluşturması’yla seçimi kazandığını savunan Sol Parti Eş Başkanı, “Medya tamamen hükümetin kontrolünde görünüyor” diye konuştu.

Schirdewan, muhalifler, üniversite öğrencileri, gazeteciler ve diğer herkesin “hızlı ve bürokratik olmayan kabule ve vize sisteminin basitleştirilmesine” ihtiyacı olduğunu söyledi.

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