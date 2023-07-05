AB: Hukukun üstünlüğüyle ilgili sorunlar sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin hukukun üstünlüğü konusunda değerlendirildiği 2022 raporunda, sistemsel sorunların devam ettiğini tespit etti.

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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ve AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, AB Komisyonunun senelik hazırladığı ve üye ülkeleri yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda değerlendiren “Hukukun Üstünlüğü” raporuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Jourova, bu raporda hiçbir üye ülkede radikal seviyede bir gerilemenin gözlemlenmediğini belirterek yine de iyileştirilmesi gereken çok nokta olduğunu söyledi.

“YOLSUZLUK İDDİALARI SAĞLAM BİR ŞEKİLDE SORUŞTURULMADI”

Raporda bazı üye ülkelerle ilgili sistemsel sorunların devam ettiği vurgulanarak Macaristan’la ilgili üst düzey yetkililer ve yakın çevreleriyle ilgili yolsuzluk iddialarının sağlam bir şekilde soruşturulmaması, medya çoğulculuğuna yönelik çeşitli zorlukları ele alacak herhangi bir gelişme olmadığı, hükümetin olağanüstü hal yetkilerini kullanmaya devam ederek yasal sistemi baltaladığı gibi eleştirilere yer verildi.

Raporda, Polonya ile ilgili yargının bağımsızlığı konusunda bir miktar ilerleme kaydedildiği ancak yine de kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha iyi uygulanması tavsiye edildi.

Yunanistan ve diğer AB ülkelerindeki telefon dinleme skandallarına atıfta bulunan raporda, Pegasus gibi casus yazılımların gazeteciler, avukatlar, politikacılar, milletvekilleri ve vatandaşlara karşı kullanılmasıyla ilgili 2023’te yeni gelişmelerin tespit edildiği aktarılarak bunun, AB hukukuna uygun olmadığı ifade edildi. (AA)

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