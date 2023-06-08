AB, ‘Rus etkisi’ yasası nedeniyle Polonya’ya karşı yasal süreç başlattı

AB, Polonya'ya karşı AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle "yasal süreç" başlattı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya’nın AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle “resmi ihlal süreci” başlattığını duyurdu.

Komisyonun, mali yaptırımları tetikleyebilecek ihlal süreci başlatma gerekçesinin, Polonya’da 31 Mayıs’tan beri yürürlükte olan “Rus etkisi yasası” olarak bilinen tartışmalı düzenleme olduğu bildirildi.

Yasa, Polonya hükümetinin 2007-2022 yıllarında Rusya’nın ülkeye müdahale ettiği iddialarını araştırmakla görevlendirecek yeni bir komisyon kurulmasının önünü açıyor. Komisyon özellikle Moskova ile imzalanan ve hükümetin ülkeyi Rus enerjisine “aşırı bağımlı” hale getirdiğini ifade ettiği gaz anlaşmalarını inceleyecek.

Polonya parlamentosunun alt kanadı tarafından atanacak 9 üyeli komisyonun çoğunluğunun iktidar milletvekillerinden oluşması bekleniyor.

‘DEMOKRASİYE AYKIRI’

AB Komisyonu, Polonya’da çıkarılan yasanın demokrasi ilkesini, kanunların geriye yürümezliği ilkesini, etkin adli koruma hakkını ve veri koruma gereksinimlerini ihlal ettiğini savunuyor.

Komisyon, yeni yasanın aynı zamanda demokratik süreçlere yersiz müdahalede bulunduğunu, komitenin faaliyetlerinin seçimlere girecek adayların itibarını zedeleyeceğini, bir kişinin Rus etkisi altında hareket ettiğine yönelik kararın o kişinin siyasi haklarını sınırlayabileceğini ifade ediyor.

Polonya, sonbaharda sandık başına gidecek. Ülkedeki muhalifler, “Rus etkisi yasası” kapsamında kurulacak komisyonun, eski başbakan ve şu anda en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platformun (PO) lideri Donald Tusk gibi önde gelen muhalefet figürlerini genel seçimler öncesinde hedef alabileceğini savunuyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Tusk’ı 2007-2014 döneminde başbakan olarak Rusya’ya karşı fazla dostane davranmakla ve 2014-2019 döneminde Avrupa Konseyi Başkanı olarak Brüksel’e gitmeden önce Rusya lehine doğal gaz anlaşmaları yapmakla suçluyor.

AB Komisyonu’nun ihlal süreci başlatmak için Polonya’ya yolladığı resmi bildirim mektubuna Polonya hükümetinin 21 iş günü içinde karşılık vermesi gerekiyor. Komisyonun endişelerini giderecek bir yanıt verilmezse AB Komisyonu Polonya’ya gerekçeli görüş gönderme kararı verebiliyor. Bunun ardından Polonya’ya mali cezaları içeren yaptırımlar getirilebiliyor.

AB Komisyonu, Ekim 2021’de Polonya’daki yargı reformu kapsamında yapılan değişikliklerin hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle bu ülkeye günlük 1 milyon avro ceza vermişti. (AA)

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