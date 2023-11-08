AB, Türkiye raporunu yayınladı: Başkanlık sistemi ve yargının bağımsızlığı vurgusu

AB Komisyonu'nun yıllık raporunda, "Türk demokrasisi geri gidiyor, başkanlık sistemindeki sorunlar devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bugün yayınladığı yıllık raporunda, Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu uyarısında bulundu.

Euronews’in haberine göre, Türkiye'nin demokratikleşme alanında geriye gitmeyi sürdüğü kaydedilen raporda özellikle başkanlık sistemindeki yapısal sorunların devam ettiği uyarısı yapıldı.

‘SAĞLIKLI BİR KUVVETLER AYRILIĞI YOK’

Son seçimlere atıfta bulunulan raporda, “medyada haberlerin tek taraflı verilmesi ve adayların eşit şartlara sahip olmamasının” iktidara haksız bir avantaj sağladığı kaydedildi.

Anayasaya göre yetkilerin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde merkezileştirildiği, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlıklı ve etkili bir kuvvetler ayrılığı sağlanamadığı eleştirisi yapılan raporda, etkin olmayan denge ve denetleme mekanizması yüzünden yürütme organının demokratik olarak yalnızca seçimler yoluyla hesap verebilir hale geldiği saptamasında bulunuldu.

Raporda, “iktidarın muhalefet partilerine üye belediye başkanları üzerindeki baskısının yerel demokrasiyi zayıflattığı” uyarısı yapıldı.

‘YARGI BAĞIMSIZLIĞINDA GERİLEME SÜRÜYOR’

Sivil toplum konularında da ciddi gerilemenin devam ettiği ifade edilen raporda, “Sivil toplum kuruluşları artan baskıyla ve faaliyet alanlarının daralmasıyla karşı karşıya kaldı; bu durum ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden oldu” denildi.

Yargının bağımsızlığı alanında ciddi gerilemenin devam ettiği ve son yıllardaki çok sayıda yargı reformu paketine rağmen yargı sistemindeki yapısal eksikliklerin giderilmediği eleştirisi yapılan raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bazı kararlarının uygulanmamaya devam edilmesinin endişe verici olduğu bildirildi.

Raporda, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen yürütmenin hakim ve savcılar üzerindeki aşırı etki ve baskılarının ortadan kaldırılması konusunda ilerleme kaydedilmediği bildirildi.

Yolsuzlukla mücadele alanında alınan önlemlerin yetersizliğine işaret edilen raporda, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyeleri uygulanmadığına dikkat çekildi.

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