ABD Başkanı Biden’ı sinirlendiren soru: Aptalca…

ABD Başkanı Joe Biden, başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığını" gösterdiği iddia edilen FBI belgeleriyle ilgili bir gazetecinin sorusuna "Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?" diyerek tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da ekonomi politikaları hakkında konuştu. Konuşmasının sonunda bir gazeteci Biden’a, kendisinin ve oğlu Hunter Biden’ın dahil olduğu “yasa dışı para alışverişi” iddiasıyla ilgili bir FBI belgesinde bulunduğu öne sürülen Ukraynalı bir muhbirin kendisinden neden “Büyük Adam (the Big Guy)” şeklinde bahsettiğini sordu.

Biden, gazeteciye “Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?” yanıtını verdi.

BIDEN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Cumhuriyetçi milletvekilleri, mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için “yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde” bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, “adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu” belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray’in “Kongreye itaatsizlikten” sorumlu tutulmasını talep etmişti.

ABD’li Senatör Chuck Grassley, bu hafta başında Biden’ın başkan yardımcısıyken “bir rüşvet planına karıştığını” gösteren ses kayıtları olduğunu öne sürmüştü.

Kayıtların yabancı uyruklu kişinin zor durumda kalması ihtimaline karşı bir tür “sigorta poliçesi” olarak tutulduğunu aktaran Grassley, bu kişinin Hunter Biden’la yaptığı 15, o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden ile yaptığı iki konuşmanın kaydına sahip olduğunu iddia etmişti.

Biden, hakkındaki iddiaları “saçma” şeklinde nitelemişti. Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun “siyasi bir gösteri” olduğunu savunuyor. (AA)

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