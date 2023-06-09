ABD ile İsrail arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikili görüşmede ortak çıkarların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Bakan ve Başbakan, bölge ülkeleri ile normalleşme yoluyla İsrail’in Orta Doğu’ya entegrasyonunu genişletmek ve derinleştirmek de dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarını tartıştı.” ifadesine yer verildi.

Blinken'in, iki devletli çözüm umutlarını baltalayan önlemlerden kaçınmak için Akabe ve Şarm El-Şeyh’teki bölgesel toplantılarda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirttiği açıklamada ayrıca, İran’ın oluşturduğu tehdit gibi daha geniş bölgesel zorluklar ile ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığının ele alındığı ifade edildi.

ABD: KİLİT ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Riyad’da gerçekleştirilen IŞİD ile mücadele küresel koalisyonu toplantısından sonra ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Blinken, ülkesinin Orta Doğu ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme kapsamının genişletilmesinde kilit rol oynamaya devam ettiğini yinelemişti.

Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin “İsrail’in Ortadoğu’ya entegrasyonunu desteklediğini çünkü bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğini” söylemişti. (AA)

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