ABD, İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşlarının 90 gün süreyle vizesiz olarak ABD'ye girişine izin verdiğini duyurdu. Aynı karar, İsrail tarafından ABD vatandaşlarına da uygulanacak.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşlarının 90 gün süreyle vizesiz olarak ABD’ye girişine izin verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kararın İsrail ve ABD arasındaki ekonomik ve insani bağları güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemine (ESTA) kayıt yaparak, turizm ve iş seyahatleri için ABD’ye vizesiz giriş yapabileceği bildirildi.

İsrail’in seyahat politikaları güncellendikten sonra ABD vatandaşlarının da İsrail’e aynı amaçlarla vizesiz giriş yapabileceği duyurulan açıklamada, bunun Filistin’deki ABD vatandaşları için de geçerli olacağı kaydedildi.

İsrail, abd Vize Muafiyet Programı’na dahil edilen 41. ülke oldu.

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimine, tıpkı İsrailliler gibi Filistinlileri de ülkeye girişte vizeden muaf tutması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

– “ABD yönetiminin amacının hem Filistinliler hem de İsrailliler için aynı özgürlük, eşitlik, refah ve güvenlik fırsatlarını sağlamak olduğunu defalarca dile getirdiği bir dönemde, bu yönetimin söylediklerini, inandıklarını, üzerinde çalıştıklarını ve vaat ettiği şeyleri uygulamaya çalışmasını bekliyoruz.

– İsraillilerin ABD’ye girişte vizeden muaf tutulması vesilesiyle, Amerikan yönetiminin Filistinlilere verdiği sözleri yerine getirmesini ve verdiği sözler doğrultusunda aynı prosedürleri Filistin vatandaşları için de başlatmasını bekliyoruz.” (AA)

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