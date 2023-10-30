ABD, İsrail’e asker gönderecek mi? Başkan Yardımcısı açıkladı

Orta Doğu'da tansiyon sürekli yükselirken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planları olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze’ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

CBS News’e konuşan Harris, İsrail’in “kendini savunma hakkı” olduğunu belirtti. Harris, “Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini” vurgulayarak “Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor” şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin'e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti.

ABD GEMİSİ DOĞU AKDENİZ’E İLERLİYOR

ABD Başkan Yardımcısı Harris, “İsrail’e veya Gazze’ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok” diyerek İran’a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.

Filistin-İsrail savaşının patlak vermesinin ardından ABD, uçak gemisi filosunu Doğu Akdeniz’e göndermişti.

ABD haber kanalı CNN, ABD’nin Orta Doğu’ya gönderdiği ve Kızıl Deniz’de bulunan amfibi gemisinin de, Doğu Akdeniz’e doğru ilerlediğini duyurdu. CNN’in isminin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD’nin ağustos ayında Orta Doğu’ya gönderdiği 26’ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğini taşıyan USS Bataan amfibi gemisi geçen haftanın sonlarında Süveyş Kanalı’na doğru ilerlemeye başladı.

Bu adımla, geminin İsrail ve Lübnan’a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer, geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı. ABD, 18 Ekim’de Lübnan’daki vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı. (AA)

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