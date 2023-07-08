ABD-Rusya krizini artıracak açıklama! Biden, “Çok zor bir karar” diyerek duyurdu

Pentagon Ukrayna’ya, misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden da, Ukrayna'ya misket bombası desteği vermenin "çok zor bir karar" olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, CNN’e verdiği mülakatta, Ukrayna’ya misket bombası desteğiyle ilgili konuştu. Ukrayna’ya misket bombası vermenin “çok zor bir karar” olduğunu ifade eden Biden, bu konuda müttefiklerle ve Kongre’deki milletvekilleriyle görüştüğünü aktardı.

Ukrayna’nın cephanelerinin bittiğine işaret eden Biden, cephanelerin üretimiyle ilgili yeterli kapasiteye ulaşılıncaya dek bir “geçiş dönemi” olarak bu desteğin sağlandığını belirtti.

Misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye taraf olmadıklarını hatırlatan Biden, “Ancak bu kararı vermeye ikna olmam biraz zaman aldı.” dedi.

Biden, önemli olanın, Rusya’ya karşı mücadelesinde Ukrayna’nın ihtiyacı olan silahlara sahip olması olduğu mesajını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya kendi envanterinden yapacağı 800 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında misket bombalarının da verileceğini duyurmuştu.

PENTAGON AÇIKLADI: UKRAYNA’YA YENİ ASKERİ YARDIM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya, misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu.

Pentagon’un Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardımla ilgili bilgi verdi.

Kahl, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen “çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat” (DPICM), 155 mm howitzers topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, Patriot hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmat, tanksavar füzeleri ve roketler, Bradley piyade savaş araçları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, hassas hava mühimmatları, yıkım mühimmatları, engel temizleme sistemleri ve çeşitli yedek parçalar ile operasyonel destek ekipmanları bulunduğunu söyledi.

Bu duyuru ile Ukrayna'ya en kısa zamanda yüzbinlerce ek topçu mühimmatı sağlayacaklarını kaydeden Kahl, “Bu karar, bizi, koalisyon genelinde aylık bazda yeterli miktarda top ve mühimmat ürettiğimiz bir noktaya getirerek Ukrayna’ya desteğimizi sürdürebilmemizi sağlayacaktır.” dedi.

Kahl, yardımların miktarı ve tam olarak ne zaman ve hangi hacimde ulaşacağı konusundaki sorulara ise “Bu konuda Rusları bilgilendirmeyeceğim ancak öngörülebilir gelecekte topçu savaşını sürdürebilmeleri için 155 mm mermilerle misket bombalarını Ukraynalılara sağlamaya devam edeceğimizden emin olduğumuzu söyleyebilirim.” diye cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya yapılan ek askeri yardımlara değinildi. Blinken, açıklamada, misket bombaları için, “ABD’nin daha önce Ukrayna’ya sağlamadığı, alan hedeflerini vurmak için oldukça etkili ve güvenilir bir topçu yeteneği.” ifadesini kullandı.

800 milyon dolarlık askeri paketin “kritik güvenlik yardımı” içerdiğine işaret eden Blinken, Rusya'nın saldırılarını durdurana ve güçlerini Ukrayna'dan çekene kadar ABD ile müttefik ve ortaklarının, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna ile birlik içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

“UKRAYNA GÜVENCE VERDİ”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna’ya sahadaki ihtiyaçlarına göre askeri yardım yaptıklarını aktaran Sullivan, Ukrayna’nın, operasyonlarını sürdürebilmek için topçu silahlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sullivan, “Ukrayna’yı savunmasız bırakmayacaklarını” belirterek Ukrayna’ya misket bombası verilecek olmasının gerekçelerinden bahsetti.

Rusya’nın savaşın başından beri Ukrayna’ya saldırmak için misket bombası kullandığını söyleyen Sullivan, Rusya’nın kullandığı misket bombalarının hata oranlarının yüzde 30-40’larda olduğunu öne sürdü. Sullivan, “Bu ortamda Ukrayna, kendi egemen bölgesini savunmak için misket bombası talep ediyor.” dedi.

Sullivan, ABD’nin sağlayacağı misket bombalarının hata oranının yüzde 2,5’ten yüksek olmayacağını ifade etti.

Ukrayna ile bu konuda yakın koordinasyon halinde olduklarını kaydeden Sullivan, “Ukrayna, sivillere yönelik herhangi bir potansiyel zararı azaltmak için çatışma sonrası mayın temizleme çabalarını sürdürmeye kararlıdır ve bu, ABD’nin bu cephaneleri sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın gerekli olacaktır.” ifadesini kullandı.

Sullivan, misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını belirterek bu konudaki kararı bu nedenle ellerinden geldiğince ertelediklerini kaydetti.

Diğer yandan, Rusya’nın daha fazla Ukrayna topraklarını ele geçirme riskine de işaret eden Sullivan, Ukrayna’nın bu cephaneleri yabancı ülkelerin topraklarında değil, kendi topraklarını savunmak için kullanacağına dikkati çekti.

Sullivan, Ukrayna’nın misket bombalarını sivillere yönelik herhangi bir riski en aza indirmeyi amaçlayacak şekilde çok dikkatli bir şekilde kullanacağına dair yazılı güvenceler verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığının askeri yardım paketinin detaylarını duyuracağını kaydeden Sullivan, misket bombaları konusunda müttefiklerle yakın istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Ukrayna’ya misket bombaları vermenin “kolay bir karar” olmadığını kaydeden Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesi ve müttefikler ile Kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini ifade etti.

BIDEN’A ‘MİSKET BOMBASI’ ELEŞTİRİSİ

ABD’de Demokrat Kongre üyeleri Betty McCollum ve Barbara Lee, Biden hükümetinin Ukrayna’ya misket bombası desteği verecek olmasını eleştirdi.

Fox News’un haberine göre, Minnesota’nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi McCollum, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna’ya misket bombası desteği verilmesine yeşil ışık yakmasının “korkunç bir hata” olduğunu söyledi.

McCollum açıklamasında, “Biden yönetiminin misket bombalarını Ukrayna’ya transfer etme kararı gereksiz ve korkunç bir hatadır.” ifadesini kullandı.

Misket bombalarının sonucunun “acı ve ölüm” olduğunu vurgulayan McCollum, “ABD, Vietnam Savaşı’ndan kalma misket bombalarını Laos’tan çıkarmak için yılda on milyonlarca dolar ödüyor çünkü bu savaş kalıntıları sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor.” dedi.

McCollum, misket bombalarının “Ukrayna’ya depolanmak yerine ABD stoklarından imha edilmesi” gerektiğini savundu.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Lee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden hükümetinin Ukrayna’ya misket bombası desteğinin “endişe verici” olduğunu söyleyerek söz konusu bombaların kalıntılarının yıllarca siviller için tehlike oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

MİSKET BOMBALARI

ABD’de Joe Biden yönetiminin bir süredir Ukrayna’ya birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombası desteği vermeyi değerlendirdiği basına yansıyordu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Ukrayna’ya misket bombalarının hata oranı yüzde 2,35’ten az olan varyantlarının temin edilebileceğini söylemişti.

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı, 2008’de imzalanan uluslararası sözleşmeyle yasaklanmıştı.

Hedefte ayrım gözetmeksizin kullanılması ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle sivil ölümlerine yol açtığı için misket bombalarına karşı çıkılıyor.

Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil.

Anlaşmaya taraf olan 123 ülkenin büyük çoğunluğu belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya bu tür bomba stoklarını imha etti. (AA)

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